Piden “detención inmediata” de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, por tentativa de homicidio: “Tiene responsabilidad penal”

La exigencia de detención inmediata de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ha intensificado el proceso judicial que lo enfrenta al productor Christian Rodríguez. La abogada de Rodríguez, Gabriela Navarro, solicitó a las autoridades la captura de Salcedo por presunta tentativa de homicidio, acoso y coacción, argumentando que las disculpas ofrecidas por el empresario no lo eximen de responsabilidad penal.

Según declaraciones de la defensa del exproductor de ‘Arriba mi gente’. Navarro sostiene que existen pruebas materiales y testimonios que acreditan una campaña de hostigamiento y violencia sostenida desde marzo de 2025 de parte del aún esposo de Maju Mantilla hacia su defendido.

Exigencia de detención y argumentos de la abogada de Christian Rodríguez

La denuncia formalizada por Christian Rodríguez ante la Fiscalía incluye acusaciones de tentativa de homicidio, acoso y coacción, respaldadas por mensajes amenazantes, audios y testimonios. Gabriela Navarro, representante legal del productor, enfatizó:

“Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo eximen de la responsabilidad penal que tiene. Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado y que de una vez el señor Christian pueda estar tranquilo”.

La abogada subrayó que la gravedad de los hechos y el temor persistente en la familia Rodríguez justifican la solicitud de detención preventiva. Sostiene además que el acoso ejercido por Salcedo fue constante y que influyó en la salida del productor del programa ‘Arriba Mi Gente’. Entre las pruebas presentadas figuran mensajes intimidantes enviados desde varios números telefónicos, una corona fúnebre dirigida a Rodríguez y relatos de enfrentamientos previos.

Navarro detalló que el hostigamiento incluyó altercados en el malecón de Miraflores, persecuciones en bicicleta y finalmente, la agresión física frente a una notaría, donde Salcedo habría impactado su vehículo contra el de Rodríguez y que fue el caso más evidente que dio a conocer todo lo anterior.

La pareja de Rodríguez también fue víctima de amenazas, con mensajes que advertían: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”. La abogada Navarro explicó que estos hechos constituyen un patrón de hostigamiento y violencia que se remonta a marzo de 2025, y que las pruebas han sido entregadas a la policía para su análisis.

La defensa de Rodríguez insiste en que la presión ejercida por Salcedo tenía como objetivo forzar la renuncia del productor a su puesto en Latina, lo que finalmente ocurrió. “Las coacciones fueron directas. La intención era que dejara el programa, y finalmente lo consiguió”, afirmó Navarro en entrevista para ‘Día D’. La abogada recalca que la denuncia por tentativa de homicidio se fundamenta en la agresión física sufrida por Rodríguez, quien fue embestido con un vehículo y golpeado, hechos que, según la defensa, ponen en riesgo la integridad y la vida del productor y su familia.

Respuesta de la defensa de Gustavo Salcedo y contexto de los hechos

La defensa de Gustavo Salcedo, encabezada por el abogado Jorge Domingo Petrozzi, reconoció la existencia de una agresión, aunque intentó justificar los hechos en el marco de una crisis emocional derivada de la supuesta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez.

En declaraciones para ‘Día D’, Petrozzi sostuvo: “El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado su vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos”. El letrado insistió en que, si bien no niegan la agresión, consideran que la denuncia de Rodríguez busca victimizarlo y amplificar los hechos.

Petrozzi cuestionó la versión de Rodríguez sobre el ataque en el malecón y la supuesta persecución, afirmando: “El carro de mi defendido no tiene nada. Lo que ha habido es un toque entre dos vehículos que ha dejado una mancha de color rojo. Cuando mi patrocinado ha ido a interceptar al señor Rodríguez, no ha impactado con su carro, sino se ha pegado de tal manera que le ha dado un tope. No es que ha ido a chocar el carro. Esa situación no ha ocurrido”.

El abogado también señaló que las consecuencias del conflicto tienen relación directa con hechos personales previos y que la estrategia de Rodríguez busca generar una percepción pública favorable a su versión. Sin embargo, el caso adquiere un nuevo matiz tras la difusión de un audio en 'Magaly TV La Firme’, donde Gustavo Salcedo admite haber empujado a Christian Rodríguez durante un encuentro en el malecón de la Costa Verde.

En la grabación, Salcedo relata: “Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro y le meto un empujón que me salió natural, la verdad. El pata no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco. El pata levantó la mirada y me vio ahí metiéndole un empujón, salió volando para atrás y se cayó de cabeza. Como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”. Este material, presentado como primicia por Magaly Medina, contradice las declaraciones públicas previas de Salcedo y refuerza la versión de la defensa de Rodríguez sobre la existencia de una agresión directa.

La periodista Magaly Medina, al presentar el audio, instó a las autoridades a considerar este material en la investigación judicial, señalando que se trata de una confesión directa y sin edición. Mientras tanto, la defensa de Salcedo mantiene que la reacción de su cliente estuvo motivada por una situación emocional extrema y que no existió intención de causar daño grave.

El proceso judicial sigue abierto, con la Fiscalía evaluando las pruebas presentadas y la presión mediática en aumento. Maju Mantilla, por su parte, ha solicitado respeto por su privacidad y la de su familia, mientras que Salcedo ha anunciado acciones legales bajo la causal de conducta deshonrosa.

En este escenario, la revelación del audio y la contundencia de las pruebas materiales han intensificado el debate público sobre la responsabilidad penal de Salcedo y la necesidad de una respuesta judicial acorde a la gravedad de los hechos. La expectativa se centra ahora en la actuación de las autoridades ante la evidencia presentada y la demanda de justicia por parte de la defensa de Christian Rodríguez.