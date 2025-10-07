Perú

Transportista se quiebra y dice sentir miedo cada vez que sale a trabajar: “No estamos seguros si vamos a volver”

Uno de los conductores rompió en llanto al narrar el miedo que siente al salir a trabajar cada día. Asimismo, un temor que alcanza a sus seres queridos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Transportista se quiebra y dice sentir miedo cada vez que sale a trabajar: "No estamos seguros si vamos a volver" | Latina TV

La inseguridad y las amenazas de extorsión mantienen a transportistas de Lima en constante temor, quienes afirman no saber si volverán a casa al finalizar su jornada laboral. Conductores de diferentes empresas de transporte público participaron el lunes 6 de octubre en un paro convocado para exigir atención del Ejecutivo y el Legislativo ante la ola de amenazas que enfrentan a diario.

Uno de los conductores rompió en llanto al narrar el miedo que siente al salir a trabajar cada día. Asimismo, un temor que alcanza a sus seres queridos.

“Sí estamos seguros de que vamos a salir a trabajar, pero no estamos seguros si vamos a volver. Mi hijo cuando me despide en la mañana, me dice: ‘Papá, cuídate mucho, espero que regreses’. Yo quiero volver, pero no depende de mí”, declaró conmovido el chofer a Latina Noticias.

El conductor relató, además, que la situación afecta a numerosas familias de trabajadores del transporte. Ha identificado que, entre sus colegas, es común despedirse en las mañanas sin la certeza de regresar ilesos.

Transportista se quiebra y dice
Transportista se quiebra y dice sentir miedo cada vez que sale a trabajar: "No estamos seguros si vamos a volver"| Latina Noticias

“En la noche llega la noticia de que lo han baleado, de que ya no llegará, de que está en el hospital [...] Es una pena”, afirmó. El apagado de motores sirvió como plataforma para visibilizar la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y para pedir mayores garantías en la seguridad.

Por otro lado, contó su malestar contra la Policía Nacional del Perú, que en las últimas horas han sido protagonistas de enfrentamientos con los choferes y cobradores. Explicó que, aunque les ofrecieron presencia policial dentro de los vehículos, ese apoyo no se materializó en su empresa ni en las de sus compañeros.

Frente a este vacío institucional, muchos trabajadores optan por salir en grupo para reducir el riesgo de ataques, pues consideran que “la autoridad dice una cosa y no lo cumple”.

Choferes de 'La 57' no levantan paro y envían mensaje a Dina Boluarte| Latina tv

Vecinos apoyaron paro de transportistas

El conductor agradeció el respaldo de los vecinos de San Juan de Lurigancho y de otros distritos, quienes brindaron alimentos y agua a los manifestantes durante la madrugada del paro. Esto debido a que en esta zona, los choferes de la ‘La 41’, ‘Expreso Ventanilla’, ‘La Roma’ y ‘La 57’ decidieron suspender sus operaciones, porque consideran que los acuerdos con los dirigentes no son suficientes.

El Ejecutivo tendrá una mesa de trabajo con los dirigentes programado para el día 14 de octubre, pero consideran que el tema es de urgencia, por lo que piden que se agilice la reunión lo más antes posible y que la jefa de Estado, Dina Boluarte, esté presente.

A pesar de los compromisos declarados por integrantes del gobierno y de las fuerzas policiales, los choferes afirman que se sienten desprotegidos y que la situación sigue sin cambios visibles.

La Fiscalía exhortó a los
La Fiscalía exhortó a los transportistas a no obstaculizar las vías y respetar el orden público. | Ministerio Público

Por el momento, los conductores de la ruta de San Juan de Lurigancho y Ventanilla señalaron que la suspensión de sus operaciones continuarán, por lo que habría buses dentro de las 24 horas. Todas las unidades se encuentran estacionadas en el terminal.

“Si no paramos, cómo nos manifestamos. Lo único que pido es un mensaje a la presidenta: ¿cómo quiere ser recordada?“, mencionó.

Temas Relacionados

Paro de transportistasperu-noticiasSan Juan de Lurigancho

Más Noticias

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

La figura de Alianza Lima mostró su molestia con la FPV por obligar a las jugadoras de realizar actividades con los sponsors del torneo nacaional o canal con derechos de transmisión

Clarivett Yllescas protestó por posibles

⁠Esta es la ley que permite a los trabajadores públicos a tener un día libre adicional de descanso remunerado: ¿Cuál es el requisito?

Ley N.º 30936 otorga a los servidores públicos en Perú la posibilidad de obtener un día libre remunerado. La normativa existe desde el 2019

⁠Esta es la ley que

¿Mañana feriado 8 de octubre habrá paro de transporte o bloqueos? Esto comunicó el gremio

Con la llegada de la conmemoración de la Batalla de Angamos, que cae día libre para miles de trabajadores, la preocupación recae en si habrá algún tipo de paralización o protesta

¿Mañana feriado 8 de octubre

Lava Jato: Aenza, exGraña y Montero, inicia acciones legales contra Jose Graña y otros dos exdirectivos del Club de la Construcción

La compañía descartó cualquier vínculo con los exdirectivos e informó que el 43,8% de su capital social pertenece hoy a las cuatro AFP, mientras que el fondo internacional IG4 Capital controla el 27,8%

Lava Jato: Aenza, exGraña y

Fonavi 2025: ¿Cuál es el monto mínimo de aportes acreditados para cobrar devolución?

Las listas y grupos de reintegro del Fonavi siempre tienen un monto mínimo de pago. Este tiene origen en que ese es la cantidad necesaria mínima que deben acreditar los exfonavistas para recibir devolución

Fonavi 2025: ¿Cuál es el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que tesis de Patricia

Revelan que tesis de Patricia Benavides tiene textos plagiados y hasta un artículo completo copiado y pegado

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella se defiende luego

Nicola Porcella se defiende luego de ser criticado por negar sus orígenes: “Soy orgullosamente peruano”

Edison Flores disfruta su soltería y fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta junto a amistades

Magaly Medina reprocha a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

Magaly Medina comparte Audio de Gustavo Salcedo que lo desmiente y confirma empujón a productor en el malecón: “Se cayó de cabeza”

Gia Rosalino, su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

DEPORTES

Clarivett Yllescas protestó por posibles

Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

Fixture de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del inicio de las ‘pumas’ en el torneo

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026