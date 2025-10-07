Perú

Paro de transportistas se mantiene: estas son las líneas que rechazan los acuerdos entre sus dirigentes y el Ejecutivo

Choferes y cobradores lamentan que la mesa de trabajo anunciada por el gobierno de Dina Boluarte se instale recién dentro de siete días

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar

Al menos tres empresas de transporte público han decidido no sumarse al levantamiento del paro anunciado por los principales gremios del sector y el gobierno de Dina Boluarte. Las compañías que confirmaron la continuidad de la suspensión de sus servicios son ‘La 41’, ‘Expreso Ventanilla’—también conocida como ‘La 87’—y ‘La Roma’. La empresa ‘La 57’ también confirmó que no saldrá a trabajar este 7 de octubre.

La decisión de mantener el paro surge tras desacuerdos respecto a la representatividad y los términos de los acuerdos alcanzados en la reciente mesa de diálogo entre dirigentes gremiales y autoridades del Ejecutivo. Un conductor de una de estas empresas, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, manifestó el malestar de sus colegas por la exclusión de representantes legales considerados legítimos dentro del gremio. Mencionó que el señor Palomino, a quien reconocen como su representante, no fue admitido en la negociación. “Nosotros nos sentimos indignados. Como conductores tenemos un representante legal y al señor Palomino no lo han dejado entrar”, expresó el conductor sobre la reunión sostenida con funcionarios del gobierno.

Los trabajadores señalaron que la propuesta oficial incluye la instalación de una mesa de trabajo recién el 14 de octubre, lo que consideran tardío frente a las urgencias en materia de seguridad. “Van a esperar siete días más para iniciar una mesa de diálogo, ¿cuántos muertos más habrán hasta entonces?”, cuestionaron desde el sector.

Otras voces lamentaron la presencia de fuerzas policiales antidisturbios custodiando las zonas de concentración de conductores disidentes, mientras demandan mayor presencia de la Policía en las calles para combatir los riesgos de inseguridad que motivaron la protesta. La situación revela la fragmentación entre distintas agrupaciones y la persistencia de reclamos que, para este grupo de empresas, aún no encuentran respuesta satisfactoria.

Acuerdos con el gremio

El paro de transporte urbano en Lima y Callao llegó a su fin tras la reunión sostenida entre representantes del Poder Ejecutivo y empresarios del sector. Al encuentro asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, así como los titulares de Economía, Interior y Transportes, además de delegados de empresas operadoras en la capital. Durante el diálogo, se establecieron cinco compromisos centrales que buscan atender las demandas del gremio y normalizar el servicio.

El primer acuerdo define la instalación de una mesa de trabajo a partir del 14 de octubre, donde participarán la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidades públicas y empresas de transporte para analizar la problemática de manera integral. El segundo compromiso garantiza apoyo a conductores, cobradores y familiares de víctimas de la delincuencia, en contexto de que más de 40 trabajadores del sector fueron asesinados.

PCM confirma acuerdos con transportistas

Un tercer compromiso involucra la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo para la implementación de unidades de flagrancia y fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en penales. El cuarto acuerdo establece que tanto las autoridades como los transportistas coordinarán acciones para evitar nuevas interrupciones del servicio, privilegiando el diálogo y la continuidad operativa.

El quinto compromiso implica la suspensión oficial del paro y el restablecimiento total del transporte urbano desde el martes 7 de octubre para asegurar la movilidad de los ciudadanos. Pese al acuerdo, algunas zonas como San Juan de Lurigancho continuaron bloqueadas, con conductores en protesta que demandan mejores condiciones de seguridad en las calles.

Temas Relacionados

Paro de transportistasGobierno7 de octubreperu-noticias

Más Noticias

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando comienzan su camino hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato nacional, aunque este podría tener un obstáculo en la primera fecha

Fixture de Alianza Lima en

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar, cambiar de domicilio y solicitar duplicado sin acudir a las oficinas de Reniec

Este documento, además de acreditar la identidad del ciudadano, permite el uso de la firma digital y el acceso a servicios en línea del Estado

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar,

Extorsionadores queman bus de ‘La 40’ en Santa Anita: sospechan de venganza por paro del gremio de transporte

Dos sujetos en motocicleta efectuaron el ataque esta madrugada, frente a la vivienda del hermano del propietario del vehículo

Extorsionadores queman bus de ‘La

Gia Rosalino, su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino, su papel en

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Existen algunas valoraciones importar para perfilar al próximo comando técnico nacional. El aspecto clave importante pasa por la versatilidad en distintos panoramas priorizando el sistema 4-3-3

El perfil que bosqueja Jean
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana sobre extorsión

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Flavia López, la

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Flavia López en el Miss Grand International 2025 continúa con su agenda: desfiles y actividades que debe cumplir

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Pamela Franco responde a las críticas sobre su convocatoria: “Estoy agradecida con el multitudinario respaldo”

DEPORTES

Se filtró la condición que

Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima tras la fecha 2 del torneo internacional

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV