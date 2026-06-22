Perú

Feriado del 29 de junio: destinos ideales para una escapada de fin de semana

Durante tres días, familias y grupos de amigos podrán aprovechar para desconectarse de la rutina y conocer diversos rincones del territorio nacional. Este periodo especial ofrece la oportunidad de explorar paisajes variados, desde oasis y playas hasta montañas y selvas

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Escapadas en Perú para el feriado largo, playas, sierra y selva para disfrutar en familia| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)
Escapadas en Perú para el feriado largo, playas, sierra y selva para disfrutar en familia| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

El lunes 29 de junio será feriado nacional en Perú, lo que generará un fin de semana largo que muchas familias y grupos de viajeros aprovechan para descubrir nuevos paisajes y vivir experiencias diferentes fuera de la rutina. Este periodo de tres días se convierte en la excusa perfecta para recorrer el país y disfrutar tanto de la naturaleza como de la cultura, la gastronomía y la historia peruana.

Desde las playas cálidas del norte hasta las zonas andinas, pasando por la selva central, Perú ofrece una variedad de destinos adaptados a todos los gustos y edades.

El oasis de Huacachina, rodeado de dunas, atrae a viajeros que buscan practicar sandboard y paseos en tubulares en el desierto de Ica.
El oasis de Huacachina, rodeado de dunas, atrae a viajeros que buscan practicar sandboard y paseos en tubulares en el desierto de Ica.| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

La ruta de los destinos para el fin de semana largo

Ica

Es uno de los destinos más solicitados para una escapada corta. Esta región sorprende por su riqueza natural y cultural. El Cañón de los Perdidos, a 69 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, destaca por sus formaciones geológicas de más de 6 kilómetros de extensión y paredes de hasta 200 metros de profundidad. El recorrido hasta este cañón permite observar fósiles marinos y paisajes áridos.

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La bahía de Paracas destaca por su biodiversidad marina y los recorridos en bote que permiten observar aves y lobos marinos en su hábitat natural.
La bahía de Paracas destaca por su biodiversidad marina y los recorridos en bote que permiten observar aves y lobos marinos en su hábitat natural.| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

En el oasis de Huacachina, los visitantes encuentran un entorno único para practicar sandboard, paseos en tubulares y recorrer las dunas que rodean la laguna.

A pocos kilómetros, Paracas ofrece playas tranquilas y la posibilidad de navegar hacia las Islas Ballestas, donde se pueden avistar lobos marinos, pingüinos y aves guaneras. Además, la Reserva Nacional de Paracas resalta por su biodiversidad y sus impresionantes vistas al océano Pacífico.

Visitantes disfrutan de las aguas tranquilas y el paisaje costero en Playa La Mina, uno de los balnearios más populares de la Reserva Nacional de Paracas.
Visitantes disfrutan de las aguas tranquilas y el paisaje costero en Playa La Mina, uno de los balnearios más populares de la Reserva Nacional de Paracas.| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)

Huaral

Cerca de Lima, el Castillo de Chancay se ha consolidado como una de las principales atracciones para familias. Este castillo de inspiración medieval cuenta con museos, jardines, áreas temáticas y espectáculos para todas las edades. Su proximidad a la capital y su variada oferta cultural lo convierten en una opción recurrente cada fin de semana largo.

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Las Lomas de Lachay, a menos de dos horas de la capital, representan un refugio natural donde la niebla alimenta una vegetación única durante el invierno limeño. Los senderos señalizados permiten caminatas entre flora y fauna.

Lomas Lachay - turismo - ecosistema - Perú - historias - 1 septiembre
Las lomas de Lachay, en la costa de Perú, son un fenómeno natural único, donde la niebla oceánica alimenta un verdor efímero que contrasta con el árido desierto circundante. (Ibrehaut)

Cañete

Para los amantes de la aventura, Lunahuaná es un punto estratégico. Ubicado en la provincia de Cañete, a unas cuatro horas de Lima, este valle es conocido por el canotaje en el río Cañete y actividades como canopy, ciclismo de montaña y paseos en cuatrimotos. Además, la zona es famosa por sus viñedos y bodegas, en las que se pueden degustar vinos y piscos artesanales.

Huarochirí

En la sierra limeña, San Mateo de Otao invita a los visitantes a practicar rappel y trekking en un entorno andino. Su cascada Cinco Cerros y las piscinas naturales que forma el río son ideales para quienes buscan refrescarse rodeados de montañas. Songos y Guanano, en la provincia de Huarochirí, ofrecen toboganes naturales de piedra y pozas de agua cristalina.

Oxapampa se perfila como una opción con potencial para atraer una mayor demanda.
Oxapampa se perfila como una opción con potencial para atraer una mayor demanda. Foto: Google Maps

En la selva central, destinos como Chanchamayo, Satipo y Oxapampa se convierten en epicentro de actividades culturales y festivales durante la Semana Turística. La zona ofrece rutas ecológicas, cataratas como la de Tirol y una biodiversidad que atrae a quienes buscan experiencias en plena naturaleza.

Cusco

Es otro destino imprescindible, sobre todo en la temporada de fiestas tradicionales. La ciudad y su centro histórico, el Qorikancha, el Valle Sagrado y la conexión con Machu Picchu garantizan una experiencia cultural y arqueológica única. El mes de junio suele coincidir con celebraciones de la cultura andina, lo que añade atractivo para los visitantes.

Si bien los días te pueden quedar cortos, puedes aprovechar para conocer los principales lugares.

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