Feriado del 29 de junio: destinos ideales para una escapada de fin de semana

El lunes 29 de junio será feriado nacional en Perú, lo que generará un fin de semana largo que muchas familias y grupos de viajeros aprovechan para descubrir nuevos paisajes y vivir experiencias diferentes fuera de la rutina. Este periodo de tres días se convierte en la excusa perfecta para recorrer el país y disfrutar tanto de la naturaleza como de la cultura, la gastronomía y la historia peruana.
Desde las playas cálidas del norte hasta las zonas andinas, pasando por la selva central, Perú ofrece una variedad de destinos adaptados a todos los gustos y edades.
La ruta de los destinos para el fin de semana largo
Ica
Es uno de los destinos más solicitados para una escapada corta. Esta región sorprende por su riqueza natural y cultural. El Cañón de los Perdidos, a 69 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, destaca por sus formaciones geológicas de más de 6 kilómetros de extensión y paredes de hasta 200 metros de profundidad. El recorrido hasta este cañón permite observar fósiles marinos y paisajes áridos.
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En el oasis de Huacachina, los visitantes encuentran un entorno único para practicar sandboard, paseos en tubulares y recorrer las dunas que rodean la laguna.
A pocos kilómetros, Paracas ofrece playas tranquilas y la posibilidad de navegar hacia las Islas Ballestas, donde se pueden avistar lobos marinos, pingüinos y aves guaneras. Además, la Reserva Nacional de Paracas resalta por su biodiversidad y sus impresionantes vistas al océano Pacífico.
Huaral
Cerca de Lima, el Castillo de Chancay se ha consolidado como una de las principales atracciones para familias. Este castillo de inspiración medieval cuenta con museos, jardines, áreas temáticas y espectáculos para todas las edades. Su proximidad a la capital y su variada oferta cultural lo convierten en una opción recurrente cada fin de semana largo.
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Las Lomas de Lachay, a menos de dos horas de la capital, representan un refugio natural donde la niebla alimenta una vegetación única durante el invierno limeño. Los senderos señalizados permiten caminatas entre flora y fauna.
Cañete
Para los amantes de la aventura, Lunahuaná es un punto estratégico. Ubicado en la provincia de Cañete, a unas cuatro horas de Lima, este valle es conocido por el canotaje en el río Cañete y actividades como canopy, ciclismo de montaña y paseos en cuatrimotos. Además, la zona es famosa por sus viñedos y bodegas, en las que se pueden degustar vinos y piscos artesanales.
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Huarochirí
En la sierra limeña, San Mateo de Otao invita a los visitantes a practicar rappel y trekking en un entorno andino. Su cascada Cinco Cerros y las piscinas naturales que forma el río son ideales para quienes buscan refrescarse rodeados de montañas. Songos y Guanano, en la provincia de Huarochirí, ofrecen toboganes naturales de piedra y pozas de agua cristalina.
En la selva central, destinos como Chanchamayo, Satipo y Oxapampa se convierten en epicentro de actividades culturales y festivales durante la Semana Turística. La zona ofrece rutas ecológicas, cataratas como la de Tirol y una biodiversidad que atrae a quienes buscan experiencias en plena naturaleza.
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Cusco
Es otro destino imprescindible, sobre todo en la temporada de fiestas tradicionales. La ciudad y su centro histórico, el Qorikancha, el Valle Sagrado y la conexión con Machu Picchu garantizan una experiencia cultural y arqueológica única. El mes de junio suele coincidir con celebraciones de la cultura andina, lo que añade atractivo para los visitantes.
Si bien los días te pueden quedar cortos, puedes aprovechar para conocer los principales lugares.
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