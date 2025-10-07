Perú

Link para retiro AFP se habilitará desde este 21 de octubre, ¿cuál sería el horario en el que se podrá solicitar hasta 4 UIT?

La Asociación de AFP ya detalló las fechas asignadas para cada aportante, en base al último dígito del DNI, a fin de evitar aglomeraciones. Ten en cuenta las situaciones anteriores para evitar realizar tu trámite en horas de alta demanda

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
"Retiro AFP" fue entre lo
"Retiro AFP" fue entre lo más buscado por los peruanos en Google. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Como ya se ha oficializado, el link para solicitar el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estará habilitado desde el 21 de octubre de 2025. Los afiliados interesados en acceder a parte de sus fondos podrán gestionar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400 por persona.

Este proceso, diseñado para reducir la congestión y mejorar la eficiencia en la atención, será de carácter virtual y gratuito. El procedimiento seguirá una modalidad escalonada, en la que las fechas para registrar solicitudes dependerán del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada solicitante. De esta forma, se facilita la atención ordenada de los trámites, evitando aglomeraciones tanto en las plataformas digitales como en las oficinas de las AFP.

La Asociación de AFP ya detalló las fechas asignadas para cada aportante. Una vez concluido el calendario inicial de registros, aquellas personas que no pudieron realizar la solicitud dentro de la etapa correspondiente, podrán hacerlo en el período adicional denominado “ventana libre”, que va desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

¿En qué horario se podrá realizar la solicitud del retiro de AFP?

Hasta el momento, las autoridades no han publicado un horario oficial para la presentación de solicitudes en la plataforma virtual de la Asociación de AFP. Sin embargo, tomando como referencia las siete jornadas previas, el sistema permanecería habilitado desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes.

La experiencia recogida en retiros anteriores muestra que las primeras horas suelen concentrar una alta demanda en la web, por lo que se recomienda acceder en horarios de menor tráfico para evitar demoras o caídas del sistema. Las plataformas oficiales, tanto de la SBS como de cada administradora, reiteran a los usuarios que utilicen únicamente canales certificados para procesos de retiro y consulta.

¿Qué debo tomar en cuenta antes de hacer la solicitud de retiro AFP?

Antes de iniciar la solicitud, los afiliados deben tener a la mano un documento de identidad vigente —ya sea el DNI, carné de extranjería o pasaporte—, el número de celular y correo electrónico activos, así como el Código de Cuenta Interbancario (CCI) a nombre propio. El monto solicitado puede ser total o parcial, siempre dentro del tope de 4 UIT permitido por ley.

Para saber a qué AFP pertenece cada persona, el canal más sencillo es ingresar a la “Consulta de Afiliación” disponible en la web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional). Allí se accede con el número de DNI y los pasos de validación que indica el sistema. El resultado incluye la entidad asignada, el saldo disponible y el historial de aportes.

En caso de ya saber a qué AFP perteneces, basta con que ingreses a la web oficial de cada una para realizar la consulta respecto al saldo de tu cuenta. Entre las principales operadoras se encuentran:

Hasta el día de hoy, la expectativa por el inicio del octavo retiro de fondos se refleja en los reiterados anuncios y en el interés de los aportantes. Las entidades oficiales insisten en la importancia de usar solo canales virtuales certificados y de respetar cuidadosamente el cronograma y el horario asignado para cada caso.

Temas Relacionados

Retiro AFPAFP 2025peru-economia

Más Noticias

En medio del paro de transportistas, vecinos de San Miguel realizaron un ‘cacerolazo’ en rechazo a la violencia y la inseguridad

Una protesta espontánea convocada por redes sociales unió a decenas de familias en un mismo clamor: frenar la violencia y las extorsiones que azotan a la capital

En medio del paro de

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

El seleccionador interino de Perú hizo referencia a lo sucedido con el llamado de Australia por el mediocentro del Cardiff City después de dos años de ausencia. ¿Acaso el tema llegó a un final concreto?

Manuel Barreto zanja el asunto

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Durante una transmisión del programa mexicano “Montse y Joe”, el exchico reality desató polémica al decir que su sangre era “mexicana” ante una terapeuta que le pidió reconciliarse con su origen peruano y agradecer a su país

Nicola Porcella niega sus raíces

¿Cuándo vender acciones?

Todo se resume en una pregunta: ¿la empresa está subestimada por el mercado en este momento?

¿Cuándo vender acciones?

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

La Conferencia Episcopal Peruana señaló que el paro de transportistas es un reclamo justo frente a la inseguridad e instó a las autoridades “a escuchar con responsabilidad” las demandas sociales

Obispos peruanos invocan al Gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Obispos peruanos invocan al Gobierno

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

Renovación Popular invoca a Dina Boluarte “renunciar si no puede con la delincuencia”: MML aprovecha la crisis y firma convenio con transportistas

Relatora de la ONU se reúne con José Domingo Pérez y expresa “seria preocupación” por acoso a fiscales y periodistas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella niega sus raíces

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

Xoana González revela que convirtió cenizas de su madre en cigarrillos: “Ella está dentro mío”

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Manuel Barreto zanja el asunto

Manuel Barreto zanja el asunto de Alexander Robertson con la selección peruana: “Aquellos que quieran venir, vengan”

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

Manuel Barreto explica la razón de la ausencia de Renato Tapia en la renovación de la selección peruana y pasa por alto su comentario irónico