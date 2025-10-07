¿Las lámparas UV usadas en la manicure pueden causar cáncer de piel? Dermatólogo explica los riesgos

Las lámparas UV empleadas en la manicure emiten radiación ultravioleta tipo A, similar a la del sol, que puede afectar la piel con el uso frecuente. Foto: AIM Melanoma Foundation

Mantener las manos bien cuidadas se ha convertido en un elemento esencial de la rutina de belleza. Los servicios de manicure con esmalte semipermanente, uñas en gel o acrílicas ofrecen un acabado impecable que puede durar semanas. Sin embargo, detrás de esta tendencia, crece una inquietud tanto entre especialistas como entre usuarias frecuentes: ¿las lámparas de luz ultravioleta (UV), necesarias para secar estos productos, pueden representar un riesgo para la salud?

Estas lámparas cumplen una función decisiva en los salones de belleza, ya que logran endurecer el esmalte o el gel en cuestión de segundos. Su mecanismo se basa en la emisión de radiación UV, similar a la de los rayos solares o las cabinas de bronceado. Esta coincidencia genera dudas acerca de sus posibles efectos a largo plazo en la piel, sobre todo en personas que se someten de manera continua a estos procedimientos.

El doctor Carlos Sordo, dermatólogo de la Clínica Ricardo Palma, afirmó que el riesgo existe, aunque resulta bajo. Según una publicación reciente del Journal Europeo de Dermatología, la exposición a lámparas UV durante procedimientos estéticos no suele ser suficiente para causar cáncer por sí sola, aunque podría aumentar la probabilidad en personas con antecedentes familiares, piel clara o daño solar acumulado. Por esta razón, el especialista recomienda mantener una exposición controlada y proteger la piel antes de cada sesión.

¿Qué tan peligrosa es la luz UV en salones de belleza?

Las lámparas UV presentes en servicios de manicure funcionan mediante la radiación ultravioleta tipo A (UVA), la misma que penetra profundamente la piel y puede causar envejecimiento prematuro o mutaciones celulares tras muchos usos. Aunque su potencia es inferior respecto a otros dispositivos, el empleo repetido y prolongado puede incrementar el riesgo de desarrollar lesiones cutáneas.

Proceso de secado de uñas con una lámpara ultravioleta (Shutterstock)

De acuerdo con el doctor Sordo, la preocupación se encuentra en la acumulación de la exposición: “Quien se realiza este tipo de manicure semanalmente por años recibe una dosis constante de radiación. Por eso siempre aconsejamos aplicar protector solar en manos unos 20 minutos antes del procedimiento o usar guantes con filtro UV”, señaló el especialista.

Estudios experimentales tanto en animales como en cultivos celulares han comprobado que la radiación UV puede dañar el ADN de las células cutáneas. Si bien aún no existen pruebas concluyentes en seres humanos, la comunidad médica aconseja medidas preventivas. La protección y la moderación resultan las estrategias más eficaces para reducir riesgos sin dejar de lado los beneficios estéticos de estos tratamientos.

¿Qué riesgos tiene usar uñas postizas o en gel?

El uso de uñas postizas o extensiones en gel no solo responde a cuestiones estéticas. En muchas ocasiones, estas técnicas se emplean para ocultar defectos estructurales, disimular lesiones o reemplazar una uña dañada. Sin embargo, la falta de supervisión profesional puede generar complicaciones.

El dermatólogo detalla que algunas personas cubren con estos métodos infecciones por hongos no tratadas. “Este es un error frecuente. Una uña enferma que no recibe atención médica puede agravarse con el tiempo”, advirtió Carlos Sordo. Asimismo, el uso de pegamentos o productos de baja calidad puede desencadenar reacciones alérgicas, irritación o debilitar la placa ungueal.

El formato innovador de esmalte terapéutico atrae el interés de centros de investigación y empresas de biotecnología en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro inadecuado del gel o de las extensiones supone otra amenaza. Arrancar el material de forma forzosa puede eliminar capas de la uña natural, volviéndola frágil y susceptible a infecciones posteriores. En estos casos, lo apropiado es acudir a centros especializados y evitar procedimientos caseros que comprometan la salud ungueal.

Recomendaciones para el cuidado de la piel de manos y pies

Conservar una piel sana va más allá de cualquier rutina estética. El especialista aconseja utilizar jabones suaves, evitar el contacto prolongado con detergentes o productos irritantes y aplicar humectantes una o varias veces al día, según lo requiera cada persona.

También sugiere proteger las manos con guantes de algodón o nitrilo durante las labores domésticas y elegir calzado adecuado y medias suaves que permitan mantener los pies secos y libres de fricción. Estas acciones contribuyen a preservar la integridad de la piel y previenen grietas o infecciones.

Respecto a la radiación UV, incorporar el uso de bloqueador solar en el dorso de las manos como parte de la rutina diaria resulta fundamental, sobre todo para quienes conducen o permanecen expuestos al sol durante varias horas.