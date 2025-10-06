Transportista rompe en llanto y responde a Dina Boluarte: “Como a usted no la extorsionan, es fácil hablar”. (Video: Epicentro)

La respuesta de la presidenta Dina Boluarte para los transportistas que acatan un paro en protesta por la inseguridad ciudadana que los afecta, ha indignado a los manifestantes. Uno de ellos le respondió y entre sollozos criticó a la mandataria por decir que, frente a la extorsión de la que son víctimas, “no abran mensajes ni atiendan llamadas que ofrezcan remesas o premios inexistentes”.

Desde la manifestación, la respuesta a la presidenta es contundente: “Como a usted no la extorsionan nada, me siento en una silla. Es fácil hablar (...)”, indicó uno de los transportistas que buscan una respuesta del Ejecutivo ante la situación crítica que viven todos los días y que el último sábado 4 de octubre resultó en el asesinato del chofer venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, trabajador de la empresa Lipetsa.

“Vayamos a los hechos. Nosotros vivimos con miedo. Salgo de mi casa, no sé si voy a regresar vivo o no. Tengo familia, tengo hijos, soy diabético y tengo que trabajar. Yo compro mis pastillas, todo. A mí nadie me regala. Y salgo con miedo. Salgo con miedo. Me despido de mi familia porque a veces ya no sé si voy a regresar. Esa es la verdad", expresó el conductor a Epicentro.

Dina Boluarte fuera de la realidad minimiza paro de transportistas | Canal N

Extorsionadores saben quiénes denuncian

El transportista también apuntó contra la Policía Nacional por el temor de él y sus compañeros al momento de denunciar mensajes o llamadas extorsivas. Afirmó que la empresa para la que trabaja ya es extorsionada y que los criminales conocen la identidad de quienes se atreven a presentar denuncias ante la PNP.

“También inculpo a la policía. Mi empresa ha sido extorsionada. ¿Y cómo es posible que a las tres horas los extorsionadores nos llaman? Nos dicen “para qué han denunciado”, saben con qué ropa hemos ido, sabe qué personas hemos sido. Eso sale de la Dirincri. Yo me siento ofuscado. A veces echo la culpa a la policía. A veces pienso que ellos mismos son los extorsionadores”, indicó a Epicentro.

Dina Boluarte minimiza el paro y asegura que el Gobierno sí trabaja por la seguridad

La presidenta Dina Boluarte restó impacto al paro nacional de transportistas al afirmar que una paralización no solucionará el problema de la inseguridad ni las extorsiones que afectan al sector.

Transportista se quiebra y le responde a Dina Boluarte: "Como a usted no la extorsionan, es fácil hablar". (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Epicentro/Agencia Andina)

“Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema”, expresó frente a funcionarios y medios de comunicación. La mandataria insistió en que el Ejecutivo trabaja de manera permanente y aseguró que “la lucha por la seguridad no se detiene, es de mañana, tarde y noche, las 24 horas del día”.

La mandataria también dirigió un mensaje de alerta a la población frente a la ola de extorsiones que se propaga mediante llamadas y mensajes falsos. Solicitó no responder números desconocidos ni abrir enlaces sospechosos, especialmente aquellos con códigos distintos al “+51”, correspondiente al Perú.

Boluarte explicó que muchos delincuentes utilizan el nombre de familiares o suplantan empresas para engañar a las víctimas. “Anoten el número y comuníquenlo a la Policía. No abran mensajes ni atiendan llamadas que ofrezcan remesas o premios inexistentes”, expresó. Indicó que la Policía Nacional se encargará de verificar la veracidad de los contactos y acompañar las denuncias que se realicen.