Neutro arremete contra Magaly Medina y la insulta en plena trasmisión en vivo

El streamer peruano desató una ola de reacciones tras lanzar comentarios directos sobre la conductora, generando un intenso debate en redes sobre el verdadero impacto de Magaly Medina en el espectáculo nacional (TikTok)

Una conversación grabada y difundida en redes sociales puso nuevamente en el centro del debate al influencer Neutro. En el video, el streamer peruano lanza duras expresiones contra la conductora peruana Magaly Medina, mientras intercambia opiniones con varias personas sobre su figura mediática.

Los presentes intentan suavizar el tono de sus palabras, pero Neutro insiste en su crítica. El clip rápidamente se viralizó, encendiendo la discusión sobre la relación del artista con la prensa de espectáculos peruana y el tipo de cobertura que suelen recibir los personajes vinculados al mundo urbano.

Neutro y el polémico comentario contra Magaly Medina

Una conversación casual bastó para que Neutro arremetiera contra Magaly Medina con expresiones ofensivas, generando una ola de reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento. (TikTok)

Durante una conversación informal registrada en video, Neutro arremetió contra Magaly Medina con frases que no pasaron desapercibidas. “En el piso quince, me alquilo uno al frente y te grabo todo lo que haces. Claro. Todo tú no puedes en la vida, es de Magaly, le encanta el chisme. Es una mierda. Ya está, en pocas palabras, es de Magaly”, se escucha decir al artista.

Sus palabras provocaron sorpresa entre quienes lo acompañaban, quienes reaccionaron intentando dar un tono más ligero al momento. Uno de ellos le recordó que la periodista “ha ido hasta presa” por su trabajo, mientras otro señaló que su programa sigue siendo “el número uno de Perú”.

El intercambio, que inicialmente parecía una charla sin mayor intención, terminó convirtiéndose en un tema viral. En la conversación también participaron una mujer y un hombre de mayor edad, quienes expresaron distintas opiniones sobre el papel mediático de Medina.

Los presentes intentan mediar tras el ataque verbal

Los presentes buscaron calmar la conversación tras el insulto del rapero, aunque sus respuestas con humor solo reforzaron el tono desafiante y burlón del streamer peruano. (TikTok)

En medio de la tensión generada por las declaraciones, una de las personas presentes intervino y dijo: “Pero por eso tú estás allá arriba, por Magaly también, ella te ha ayudado a eso”. Su frase pareció buscar equilibrio en la conversación, aunque no cambió la postura del rapero, que respondió con ironía: “Es que mujeres unidas jamás…”.

El hombre mayor completó la frase con humor, diciendo “serán vencidas”, y Neutro, retomando la burla, añadió: “Exacto”. La charla siguió con un tono sarcástico cuando el artista cerró diciendo: “Vamos a darle las gracias a Magaly. Magaly, gracias, porque gracias a ti”.

El momento generó comentarios en redes sobre el límite entre la crítica y la ofensa pública. Mientras algunos seguidores del artista aplaudieron su espontaneidad, otros consideraron sus palabras innecesarias y carentes de respeto hacia la conductora.

Por qué reaccionó así

El estallido verbal del cantante no fue casual: surgió tras semanas de exposición mediática, lo que explicaría su molestia hacia ciertos programas de espectáculos peruanos. (ATV)

El comentario de Neutro no surgió de manera aislada. Desde hace tiempo, Magaly Medina ha mencionado al rapero en su programa, donde se han comentado sus presentaciones, viajes y conflictos recientes. En los últimos meses, el músico también protagonizó titulares por un altercado ocurrido en otro país, donde fue retenido brevemente, hecho que provocó debates en espacios de espectáculos.

Fuentes del entorno televisivo señalaron que el artista habría mostrado su malestar por el tratamiento que algunos medios dieron a esa situación. En ese contexto, la reacción contra Medina podría entenderse como una respuesta emocional a la exposición mediática que ha tenido desde entonces.

A pesar de la polémica, el video no muestra indicios de una provocación previa en el momento de la grabación, lo que refuerza la impresión de que las palabras del rapero surgieron como una descarga espontánea en medio de la charla.

Detenido en República Dominicana

La detención del artista en República Dominicana, tras desafiar a los agentes de tránsito, reavivó la controversia que lo sigue en cada aparición pública. (TikTok)

El streamer peruano fue detenido en la isla caribeña por conducir a alta velocidad y discutir con agentes policiales, situación que derivó en su arresto con esposas. La intervención ocurrió luego de que el artista inquietara a las autoridades al no acatar sus requerimientos. En los videos difundidos se le ve siendo esposado frente a testigos y agentes. Minutos antes, habría mantenido un altercado con los efectivos, quienes finalmente procedieron a inmovilizarlo.

El incidente generó comentarios en redes, donde seguidores y detractores debatieron sobre su conducta y el trato de las autoridades. El artista no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el episodio.