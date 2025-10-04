Trámite de DNI electrónico gratis para octubre en este distrito: conoce los puntos de atención y los beneficiarios

El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres informó el inicio de una campaña que ofrecerá DNI electrónico gratis para menores de 17 años y mayores de 60 años durante octubre. Las jornadas se realizarán en distintos puntos de atención desde las 9:30 a. m., con cupos limitados y atención bajo el sistema de llegada.

La actividad, organizada en colaboración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tiene como objetivo reducir barreras en el trámite de documentos y actualizar la información personal de los vecinos del distrito. Se priorizarán grupos que enfrentan más dificultades para gestionar este tipo de procedimientos, como adolescentes y personas de la tercera edad.

Se se recomienda a los ciudadanos acudir antes de la hora pactada para asegurar su lugar, ya que la atención se organizará exclusivamente por orden de llegada. Las plazas disponibles serán limitadas cada día para evitar aglomeraciones y garantizar la correcta atención de cada solicitante.

La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los puntos de atención?

Lunes 6 de octubre: agencia Zona Comercial Industrial (calle Las Tunas n.º 308 Urb. Naranjal)

Lunes 13 de octubre: agencia Infantas (av. San Bernardo n.º 200 Urb. Santa Luisa)

Lunes 20 de octubre: agencia municipal Nuevo San Martín (av. Canta Callao Mz. A. lote 11 Urb. Begonias)

Lunes 27 de octubre: parque Vencedores (ubicado entre la av. Bolognesi cruce con la av. Industrial en la urb. Mesa Redonda)

¿Cuáles son los servicios disponibles?

En cada punto de atención, los usuarios podrán acceder de forma gratuita a los siguientes servicios:

Inscripción por primera vez al DNI electrónico

Renovación del documento

Rectificación de datos personales

Actualización de fotografía

Modificación de dirección domiciliaria

Para completar cualquier trámite, la Municipalidad de San Martín de Porres detalló que los interesados deberán presentar una copia del acta de nacimiento y una copia simple de un recibo de luz o agua. Estos documentos permiten validar la identidad y la residencia de quienes deseen participar en la campaña.

El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación - Créditos: Andina.

DNI electrónico 3.0

El DNI 3.0 incorpora 64 elementos de seguridad, cuadruplicando las 16 funciones que tenía su versión 2.0. Este documento utiliza policarbonato en toda su estructura, lo que le otorga resistencia ante temperaturas altas y exposición a radiación ultravioleta. Además, integra un chip criptográfico avanzado para el resguardo de los datos personales, gestionados bajo parámetros de seguridad más estrictos.

Entre sus principales particularidades se encuentran:

Textos y gráficos en alta resolución observables a nivel microscópico, imposibles de reproducir de manera fraudulenta.

Un chip criptográfico reforzado, programado con códigos internos renovados.

Un código QR único en la parte posterior, destinado a autenticar el documento.

Un sello central que muestra la imagen del Inti Raymi.

Un diseño actualizado, donde destacan símbolos de la identidad nacional, con una gama cromática que incluye tonos verde grisáceo, amarillo, violeta y azul.

En la cara frontal figura el gallito de las rocas, ave representativa del Perú. El reverso incorpora la imagen de un tejido ashaninka, la danza de la marinera junto a un caballo de paso y las ruinas de Chan Chan. Machu Picchu sigue ocupando el lugar central, acompañado por el logotipo de Reniec.