Magaly Medina detiene su programa en vivo y amenaza con dejar el set por interrupciones: “O hablas tú, o hablo yo”

La conductora de ATV no toleró ser interrumpida en vivo y dejó claro que está dispuesta a abandonar el set si no se respeta su conducción

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina estalla en vivo tras ser interrumpida mientras criticaba a Phillip Butters. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Un tenso momento se vivió en la última edición de Magaly TV, La Firme este 2 de octubre, cuando Magaly Medina detuvo abruptamente la transmisión en vivo para llamar la atención a su propio equipo de producción.

La conductora no soportó ser interrumpida mientras exponía duras críticas contra Phillip Butters, a quien cuestionaba por haber reconocido públicamente que portó armas de fuego sin licencia, pese a tener intenciones de postular a la presidencia del Perú.

La periodista no dudó en detener sus palabras y dirigirse con una mirada fulminante hacia el staff detrás de cámaras. Con tono firme y visible incomodidad, lanzó una frase que sorprendió a todos: “O hablas tú, o hablo yo”, dejando claro que no iba a permitir que se le faltara el respeto a su rol como conductora.

Magaly Medina detiene Magaly TV La Firme y amenaza con dejar el set por interrupciones. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina amenaza a su staff con irse en vivo

Lejos de pasar por alto el incidente, Magaly Medina reafirmó en vivo su autoridad dentro del programa y continuó con un discurso que dejó en evidencia la molestia que le generó la interrupción. “O hablas tú, o hablo yo. Así son las cosas en el programa. Ya todo el mundo sabe que cuando hablo, hablo sola acá”, expresó, sin titubear, dejando a su staff en silencio.

La tensión aumentó aún más cuando, en medio de la transmisión, Medina dejó claro que no tolera interrupciones y que, si el orden no se respeta, está dispuesta incluso a abandonar el set. “Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes”, sentenció.

En otro momento de su reclamo, la conductora conocida como la ‘Urraca’ lanzó una frase que dejó en claro su estilo inquebrantable: “No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo”, marcando una línea tajante sobre cómo se maneja su espacio televisivo en ATV.

Magaly Medina detiene Magaly TV La Firme y amenaza con dejar el set por interrupciones. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Usuarios la defienden

Lo sucedido generó un impacto inmediato en redes sociales, donde los usuarios comentaron el fuerte carácter de la conductora. Para algunos, la reacción fue una muestra de la disciplina y firmeza que caracterizan a Magaly en sus más de dos décadas frente a cámaras; para otros, evidenció la presión que existe detrás de un programa en vivo y cómo incluso pequeños errores pueden detonar momentos tensos.

“Por eso siempre reniega Magaly”, “Ella es muy profesional, tiene que concentrarse en su trabajo”, “Como hay muchos de su equipo que desmerecen su trabajo. Yo si estuviera trabajando con ella así me grite sería feliz”, “Magaly tiene un feo carácter, asusta a sus reporteros”, “La paran fastidiando, lo hacen a propósito”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras tanto, la periodista continuó su comentario sobre Phillip Butters, reafirmando que no es correcto que una persona que ha admitido portar armas sin licencia pretenda postular a la presidencia. La interrupción no frenó su postura crítica, pero sí dejó un claro precedente sobre el manejo de su programa y la autoridad que ejerce en cada emisión.

Magaly Medina descarta su retiro de la TV en 2026: “Me iré cuando yo quiera”

