Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

La conductora de Magaly TV La Firme tilda de “sinvergüenza” al cantante de cumbia por convertir en broma el ampay que lo dejó marcado y que acabó con su relación con Pamela Franco

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina sobre Christian Domínguez: “Ni siquiera tiene la decencia de no burlarse de su propia infidelidad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 1 de octubre, Magaly Medina volvió a lanzar dardos contra Christian Domínguez, luego de que el cantante de cumbia apareciera en un spot publicitario de un taller mecánico, haciendo alusión al recordado y escandaloso ampay del “Auto Rana”, aquel que puso fin a su relación con Pamela Franco y que le generó duras críticas en redes y en la opinión pública.

En Magaly TV: La Firme, la conductora no dudó en calificarlo de ‘caradura’ y ‘sinvergüenza’, asegurando que burlarse de un momento tan cuestionado en su vida sentimental solo confirma, según ella, la falta de respeto del artista hacia su expareja y hacia sí mismo.

Ese ampay del Auto Rana fue tan vergonzoso, le costó su relación con Pamela Franco, le trajo críticas y lo vapulearon todos. Y ahora, creyéndose gracioso, cree que burlándose va a salir bien librado, cuando en realidad queda peor. Parece un fresco caradura, un sinvergüenzón típico”, comentó Medina frente a cámaras, mientras se reproducía la publicidad que Domínguez grabó para el negocio automotor.

En el spot, el cantante juega con el doble sentido de la infidelidad que protagonizó en plena vía pública, usando frases como: “Si tu carro tiembla así, no te preocupes, tienes que traerlo aquí. Con el mantenimiento preventivo tendrás tu carro como nuevo en tres pedidas. Tu carro va a bailar de felicidad, no de miedo”.

Magaly no dejó pasar el detalle y cuestionó duramente el enfoque: “¿Acaso cree que la gente es estúpida y que no recuerda lo que hizo? La tremenda infidelidad encima cometida en su carro, estacionado en plena calle, con una ramita de por medio como excusa. Y ahora pretende usar ese bochornoso momento como si hubiera sido la actuación del año”.

La periodista de espectáculos también señaló que, en su opinión, el cumbiambero habría grabado la publicidad en el marco de un canje: “Lo más probable es que haya recibido el arreglo de su carro gratis a cambio de esa promoción. Pero lo preocupante es que ni siquiera tiene quien le aconseje, alguien que le diga que eso no lo deja bien parado”.

Medina incluso ironizó con el círculo cercano del cantante: “¿Quién lo aconseja? ¿Karla Tarazona? Imagínense, a qué árbol se arrima”, añadió con evidente sarcasmo.

El comentario de la conductora volvió a encender la polémica alrededor de la imagen de Christian Domínguez, quien en los últimos meses ha estado en el ojo de la tormenta por sus escándalos amorosos. El recordado “Auto Rana” fue el ampay difundido por el propio programa de Medina, donde se veía al cantante en una situación comprometedora dentro de su vehículo con otra mujer, mientras aún mantenía una relación con Pamela Franco.

Ese episodio marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, dejándolo expuesto a memes, burlas y un fuerte desgaste mediático. Sin embargo, lejos de intentar que el público olvide aquel momento, ahora lo revive en tono de broma para promocionar servicios de mecánica, algo que Magaly considera un error de cálculo.

Es increíble que intente normalizar un hecho que destruyó su relación y lo dejó marcado en el ojo público. Pero así es él, no mide las consecuencias y sigue adelante como si nada, creyendo que la burla lo hará más simpático”, sentenció Medina.

En la vereda opuesta, algunos usuarios en redes sociales consideraron que el cantante estaba “capitalizando su error” y transformando un momento vergonzoso en un recurso de marketing. No obstante, la mayoría coincidió con Magaly en que este tipo de gestos terminan reforzando la percepción negativa que existe sobre él.

