Francisca Aronsson desata polémica tras critica contra OnlyFans: “Es denigrante, no todas las profesiones se tienen que respetar”

Francisca Aronsson desata polémica por su crítica a las personas que generan contenido en Onlyfans.

La actriz Francisca Aronsson enfrenta una ola de reacciones negativas tras expresar opiniones negativas sobre la plataforma OnlyFans y el trabajo de creadores de contenido. Las declaraciones han generado amplio debate, situando a la actriz en el centro de la discusión pública sobre el respeto a diversas formas de trabajo.

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público, me da risa que la gente diga nueva funa, pero ustedes pónganse en mi lugar ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, señaló Francisca en sus redes sociales, siendo rebotado por el programa de YouTube “Ouke”, conducido por Carlos Orozco.

En la misma secuencia, sostuvo que “aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y hay formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”.

La joven de 29 años reiteró su postura en posteriores publicaciones, indicando: “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”.

Las palabras de Aronsson fueron interpretadas como una falta de respeto hacia quienes eligen o necesitan recurrir a plataformas digitales como fuente principal de ingresos.

Francisca Aronsson arremete contra tiktokers y streamers.

“Es una mocosa, habla como vieja, elabora como vieja, pero es una wawa y al final, cuando le tiran toda esta funa encima... es una wawa, está aprendiendo a manejarse, aprenderá en algún momento”, dijo Carlos Orozco al referirse sobre este tema.

A su vez, Macla Yamada resaltó que “tan solo tiene 19 años y aún tendrá que desarrollarse como personaje”, contextualizando la exposición pública y el aprendizaje que enfrenta Francisca Aronsson a corta edad.

La controversia escaló a raíz de la rivalidad entre Aronsson y la actriz de cine para adultos Marina Gold, figura que ha conseguido apoyo significativo en el público peruano. “Creo que es por el cariño que se le tiene a Marina Gold, porque yo siento que el Perú es tan conservador que probablemente opine como Francisca, pero creo que la reacción va más hacia el cariño que se ha ganado Marina Gold en redes”, indicó la actriz, en referencia a las críticas que viene recibiendo Francisca tras sus declaraciones.

Marina Gold

“Si el público peruano tiene que elegir un bando entre la trabajadora sexual y la blanca prepotente, que dice ‘tú que haces esto eres menos que yo, yo soy actriz, tú no porque haces esto...’ el peruano va defender al trabajador sexual”, respondió Carlos Orozco.

Su fuerte crítica a los tiktokers

No es la primera vez que da a conocer su posición. En el mes de julio, la actriz Francisca Aronsson generó debate por sus comentarios sobre los creadores de contenido en TikTok y otras plataformas digitales. En una entrevista para la emisora Onda Cero, la peruano-sueca expuso una visión crítica sobre la proyección profesional de muchos tiktokers y streamers, señalando: “Es increíble la inmadurez que tienen casi todos. Te lo digo porque los he conocido cara a cara”.

Aronsson afirmó que esperaba encontrar en estos jóvenes mayor madurez y claridad respecto a sus objetivos profesionales. “Uno espera llegar a sentarse con ellos y que tengan mentalidad, que tengan visión (…) ¿Y qué planeas? (Nada, estoy con los lives?)”, cuestionó la actriz, de acuerdo con lo recogido por Onda Cero.

Francisca Aronsson arremete contra tiktokers y streamers. Onda Cero

Desde su experiencia personal, la intérprete considera que la mayoría de creadores prioriza la viralización rápida frente a una trayectoria consistente y con metas a largo plazo. Las declaraciones de Francisca Aronsson provocaron diversas respuestas en redes: un sector del público y figuras del espectáculo respaldaron su postura, mientras que otros defendieron a los tiktokers.

“No puede hablar así sin realmente conocerlos. Hay muchos que tienen negocios, invierten su dinero”, respondió parte de la audiencia.