Ethel Pozo aclara no ser hipócrita con Melissa Paredes tras sorpresivo ingreso a ‘América Hoy’: “El tiempo pasa y se puede conversar”

La conductora aclaró en vivo que recibir a su excompañera no fue un acto hipócrita y resaltó que “el tiempo pasa y se puede conversar”.

Ethel Pozo aclara no ser hipócrita con Melissa Paredes tras sorpresivo ingreso a ‘América Hoy’. TikTok

El regreso de Melissa Paredes a 'América Hoy marcó uno de los momentos más comentados en la televisión peruana este viernes 26 de septiembre. La actriz y modelo reapareció en el set del magazine matutino luego de cuatro años de ausencia, sorprendiendo no solo al público, sino también a sus excompañeras de conducción, quienes habían tenido marcadas diferencias con ella tras el escándalo que protagonizó en 2021.

La emisión especial por el sexto aniversario del programa se convirtió en escenario de reencuentros y tensiones matizadas por los gestos de cordialidad. Paredes ingresó al set con una gran sonrisa y fue recibida por Ethel Pozo y Janet Barboza, a quienes saludó con un beso, gesto que no pasó desapercibido debido a las críticas y distanciamientos públicos que existieron en el pasado.

La aclaración de Ethel Pozo

Al notar la sorpresa del público y anticipando los comentarios en redes sociales, Ethel Pozo decidió pronunciarse en vivo y dejó en claro que su actitud no respondía a una pose mediática.

“Algo importante de tener a Melissa aquí. Porque luego van a decir: ‘Melissa, qué hipócritas son que están juntas’. No. La televisión también sirve para poder dialogar, conversar. Mucho se habló desde que Melissa se fue, de que por qué yo lloré, que si no. También escuché algunas palabras de Melissa que no me gustaron, pero el tiempo pasa y se puede conversar, ¿verdad?”, expresó con firmeza.

Melissa Paredes, por su parte, coincidió en resaltar el espíritu de celebración del momento y evitó ahondar en temas polémicos: “Así es, Ethel, así es. Pero hoy yo no he venido a hablar mucho del tema, hoy he venido a celebrar”.

El reencuentro con Janet Barboza

Durante la transmisión, Janet Barboza tomó la palabra y decidió sellar el reencuentro con un abrazo público a Melissa Paredes. “Melissa, permíteme darte un abrazo, por favor. Usted se mantiene divina siempre”, comentó la conductora, generando un ambiente más distendido entre las integrantes del programa.

La presencia de Paredes fue anunciada como parte de la celebración del aniversario. Ella misma relató que no lo tenía previsto. “Me dijeron: Aniversario de América Hoy. Yo dije: Okey, vamos a celebrar. La vida se celebra”, declaró.

El momento sirvió para recordar que Melissa Paredes fue parte de la primera etapa de esta nueva versión del magazine matutino. Janet Barboza subrayó ese detalle en vivo: “El asunto es que este equipo se inicia con Melissa Paredes. Ella es una de las conductoras pioneras de esta nueva etapa”.

Melissa Paredes: “El pasado no me define”

Consultada sobre su salida en 2021, tras el ampay con Anthony Aranda —hoy su esposo—, Melissa Paredes reconoció la importancia que tuvo América Hoy en su trayectoria profesional.

“Definitivamente América Hoy me abrió las puertas para bien, y si bien la forma en cómo me fui para algunos no fue la correcta, el programa que se vivió en ese momento fue muy lindo y por eso sigo aquí. Lo que me pasó en el pasado no me define”, señaló.

Asimismo, fue enfática en aclarar que no resolvería asuntos personales en el espacio televisivo. “Si hay algo que arreglar con alguien no será hoy”, expresó con firmeza, manteniendo el enfoque en la celebración del aniversario.

América Hoy celebra seis años al aire

La visita de Melissa Paredes se dio en el marco del sexto aniversario de América Hoy, programa conducido actualmente por Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza. La producción celebró la preferencia del público con invitados, recuerdos de momentos emblemáticos y un tono festivo.

Ethel Pozo aprovechó la ocasión para presentar oficialmente a Melissa, mientras Janet y Edson bromeaban sobre lo inesperado de su reaparición. “Nadie se lo esperaba”, comentó Barboza.

La actriz reiteró que incluso ella misma estaba sorprendida: “Yo también estoy en shock, de verdad”.

¿Valeria Piazza deja la conducción?

En medio del ambiente de celebración, también surgió la interrogante sobre el futuro del panel de conductoras. Janet Barboza, en tono relajado, hizo referencia a la dificultad que ha tenido el programa para consolidar a una tercera conductora fija. “Seguimos en la búsqueda, parece que hay una especie de ‘maldición de la tercera conductora’”, dijo entre risas.

La alusión generó especulación inmediata, sobre todo porque Valeria Piazza, actual integrante del espacio, había anunciado una comunicación especial desde México que finalmente no pudo concretarse por falta de tiempo. Todo indicaría que la exreina de belleza dejaría la conducción, lo que abriría nuevamente la puerta a cambios en el panel de 'América Hoy’.

