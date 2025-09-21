Melissa Paredes revela cuál sería su condición para volver a América Hoy | América TV

La actriz y exconductora Melissa Paredes reapareció en pantalla en el programa “Esta Noche” de La Chola Chabuca, donde abordó tanto su regreso al teatro como la posibilidad de volver a la televisión. Durante la charla, la figura pública fue consultada sobre su eventual retorno a América Hoy, el magazine matutino del que fue retirada en 2021 tras el escándalo que protagonizó al ser captada junto al bailarín Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Aquel episodio generó una gran controversia mediática y culminó con la decisión de América Televisión de separarla del panel de conductoras. Su salida estuvo marcada por una intensa cobertura, la publicación del llamado “ampay” y el impacto que tuvo en su imagen pública y entorno familiar.

En la reciente entrevista, La Chola Chabuca preguntó a Melissa Paredes si consideraría volver al magazine. En un primer momento, la actriz optó por esquivar la pregunta, pero ante la insistencia respondió de manera directa: “Si me pagan bien sí”. De este modo, dejó abierta la posibilidad de un regreso, siempre que existan condiciones económicas favorables.

Su eventual vuelta a América Hoy no pasaría desapercibida, dado que su salida fue acompañada por cuestionamientos al tratamiento que recibe la vida privada de las figuras en la televisión nacional. La propia Melissa Paredes ha manifestado en ocasiones anteriores que su desvinculación no fue voluntaria.

El regreso de la actriz a la pantalla podría reavivar debates sobre el manejo de crisis en la farándula y la dinámica interna de los programas de entretenimiento en Perú.

Melissa Paredes reveló que pensó en reconciliarse con Rodrigo Cuba por su hija

Melissa Paredes compartió detalles inéditos sobre su vida personal durante una entrevista con Verónica Linares en el pódcast “La Linares”. En la conversación, Paredes abordó el impacto que tuvo su separación de Rodrigo Cuba, futbolista y padre de su hija, y admitió que consideró la posibilidad de retomar la relación tras el escándalo mediático que acompañó el fin de su matrimonio.

La ruptura de Paredes y Cuba fue ampliamente cubierta por los medios luego de la difusión de un ‘ampay’ que la vinculó sentimentalmente con el bailarín Anthony Aranda. A pesar de ese episodio, la artista sostuvo que el bienestar de su hija la llevó a plantearse la idea de una reconciliación.

“Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio”, expresó.

Melissa Paredes confiesa que sí hubo intención de reconciliarse con Rodrigo Cuba. La Linares

Ante la pregunta directa de Linares sobre si pensó en una segunda oportunidad junto a Cuba, Paredes no lo negó y explicó los motivos detrás de ese pensamiento: “Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya”.

Paredes relató que la experiencia de su propia niñez, marcada por la ausencia de una convivencia entre sus padres, influyó en su deseo de ofrecerle a su hija un entorno familiar integrado. Sin embargo, reconoció que la reconciliación no era viable para ninguna de las partes.

Actualmente, Melissa Paredes está casada con Anthony Aranda, quien, según la artista, forma parte activa en la vida familiar. La situación derivó en acuerdos de coparentalidad con Rodrigo Cuba, enfocados en la estabilidad y el desarrollo de su hija.