Perú

Inicia remodelación del Óvalo de Miraflores con pileta cibernética que proyectará imágenes con luces y sonido

El tradicional óvalo inicia su transformación con una fuente interactiva capaz de proyectar imágenes sobre agua, sin afectar el tráfico y asegurando la conservación de las palmeras que serán reubicadas durante el proceso de obra

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

El municipio de Miraflores ha dado inicio a la remodelación del Óvalo central del distrito con la construcción de una nueva pileta cibernética que proyectará imágenes sobre columnas de agua acompañadas de luces y sonido.

Un proyecto emblemático para Miraflores

La intervención en el Óvalo de Miraflores representa la modernización de una zona que ha acompañado a la ciudad durante casi cinco décadas. El espacio, donde confluyen la avenida PardoDiagonal y Larco, es considerado un punto emblemático para residentes y visitantes del distrito. La antigua pileta dejó de funcionar hace más de una década y no pudo ser rehabilitada debido a la antigüedad de su tecnología y la falta de condiciones de seguridad necesarias para su reactivación.

José Alonso Oviedo Lira, gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, explicó que la obra busca “restituir la imagen urbana” del óvalo con equipamiento contemporáneo. El plan contempla la ejecución de un sótano técnico de unos 3,5 metros de profundidad para alojar las instalaciones electromecánicas, las bombas y sistemas de filtrado de agua que permitirán el funcionamiento de la nueva fuente interactiva.

Tecnología cibernética y preservación de áreas verdes

La nueva infraestructura incorporará luces subacuáticas, proyecciones sobre cortinas de agua en determinadas fechas y música ambiental. Según detalló Oviedo Lira, “el sistema permitirá proyectar algunas imágenes simbólicas sobre una nebulosa acuática, en ocasiones especiales, siguiendo el ejemplo de otros espacios públicos como el parque mágico de las aguas”.

El proyecto incluye la reubicación de las palmeras que actualmente rodean la antigua pileta. Estas plantas, sembradas desde 2013, serán retiradas previamente a la excavación para resguardarlas y recolocarlas en el perímetro del óvalo. Esto responde a la preocupación de grupos vecinales sobre la conservación de la vegetación, que no formaba parte del diseño original del espacio.

“Las palmeras serán preservadas y trasladadas al entorno del óvalo de manera coordinada con el municipio de Lima”, señaló el funcionario. El proceso de autorización para esta labor se encuentra en marcha, con el fin de garantizar el adecuado manejo de las especies durante la ejecución de la obra.

Tránsito y accesibilidad durante la remodelación

A pesar de la magnitud de la intervención, la Municipalidad de Miraflores ha subrayado que el tránsito vehicular no será interrumpido en ninguna de las cuatro avenidas que rodean el óvalo. El cerco de obra afecta únicamente el perímetro de la ciclovía y la vereda, lo que permite mantener la capacidad de los carriles para automóviles, buses y otros vehículos, incluso en horarios de alto flujo como las noches del fin de semana. El diseño también procura asegurar el paso seguro para ciclistas y peatones.

Respuestas a inquietudes vecinales

Durante la presentación del proyecto surgieron diversas inquietudes de los vecinos, principalmente relacionadas con el impacto de las proyecciones de luz y sonido en la visibilidad de conductores y taxistas. Oviedo Lira precisó que las proyecciones serán ocasionales y bajo supervisión, para evitar afectar la circulación vehicular o generar deslumbramientos. “La fuente no tendrá un sistema permanente de hologramas ni de haces de luz”, puntualizó el gerente, atendiendo a estos reclamos comunitarios.

El municipio ha reiterado su compromiso de informar y dialogar con los residentes a medida que avance la obra, que promete devolver al óvalo central de Miraflores su carácter simbólico con tecnología de última generación respetando tanto la movilidad urbana como las áreas verdes y el patrimonio del distrito.

