Corte de agua en Trujillo se extiende hasta el 12 de octubre: Sedalib publica zonas afectadas y cronograma de cisternas

La población de Trujillo y distritos aledaños permanecerá varios días más bajo restricciones en el servicio de agua potable. El corte, iniciado el 29 de septiembre, se prolongará hasta el domingo 12 de octubre, según informó la empresa de saneamiento Sedalib S.A..

Durante este lapso, distintos sectores registrarán baja presión, cortes totales y suministro a través de camiones cisterna. Las zonas más afectadas tendrán prioridad en la distribución, mientras los usuarios deberán ajustarse a un cronograma especial que varía por distrito y barrio.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de almacenar agua en recipientes limpios y utilizar el recurso de forma responsable, enfocándose en la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene personal.

¿Por qué habrá corte de agua en Trujillo hasta el 12 de octubre?

El motivo de la restricción es la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chavimochic, infraestructura esencial para el suministro en la ciudad. Las labores –previstas hasta el 12 de octubre– forman parte de un plan de mejoras destinado a garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Según la Agencia Andina, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) supervisa el cumplimiento del cronograma de la empresa, verificando tanto la distribución por red como el abastecimiento alternativo mediante cisternas. Además, se procura que instalaciones clave, entre ellas hospitales, comisarías y estaciones de bomberos, reciban atención priorizada.

El organismo regulador recordó a la población que dispone del Fono Sunass 1899 y de una oficina de atención en la urbanización Primavera, en Trujillo, para reportar cualquier incumplimiento del plan.

Zonas afectadas

Sedalib S.A. informó que la restricción impactará cinco importantes sectores del área urbana de Trujillo, cada uno con urbanizaciones y asentamientos humanos específicos. Los horarios de baja presión y cortes parciales difieren según los días; en los periodos críticos se incrementará el abastecimiento con camiones cisterna.

Trujillo I

Incluye urbanizaciones tradicionales y céntricas como Santa María I y II, Singapur, Barrio Obrero, Centro Cívico, Daniel Hoyle, El Alambre, El Recreo, Huerta Grande, Las Quintanas, Los Fresnos, Los Jardines, Los Olivos, Luis Albrecht, Mansiche, Miraflores, Pay Pay, San Nicolás, Sánchez Carrión, Santo Dominguito, Torres Araujo, Vista Bella, La Intendencia y El Molino. En este sector se programaron bajas presiones de 6:00 a 11:00 horas hasta el 8 de octubre y abastecimiento mediante cisternas en fechas puntuales.

Trujillo II

Abarca zonas residenciales y urbanizaciones modernas como Aranjuez, El Bosque, Rázuri, El Palomar, La Noria, Los Alisos del Bosque, Palermo, La Alameda, Puerta del Sol, Santa Rosa, Santa Rosalía, Semirústica El Bosque y Virgen de la Puerta. Aquí se establecieron horarios de baja presión de 16:00 a 20:00 horas, con cortes programados y apoyo de camiones cisterna en días señalados.

Trujillo III

Contempla sectores populares de la Pesqueda, incluidos Santa Sofía, San Francisco y las áreas Juan Pablo. El cronograma indica que en determinados días la presión se mantendrá en horarios reducidos de 16:00 a 18:00 horas; el resto del tiempo el abastecimiento será proporcionado únicamente con cisternas.

Trujillo IV

Corresponde a barrios y zonas comerciales como Huerta Bella, Las Américas I y II, La Hermelinda, La Marqueza, Los Naranjitos, Los Naranjos, Mampuesto y los mercados El Progreso, La Hermelinda y La Libertad, además de Santa Lucía, Santa Teresa de Ávila y Señor de los Milagros I, II y III. La programación determina baja presión entre las 9:00 y 11:00 horas en días específicos, complementada con distribución en cisternas el 9 y 11 de octubre.

Trujillo V

Incluye sectores como San Carlos, Santa Rosa, El Huerto, El Palomar, La Rinconada, Las Malvinas I y II, Libertad, Pop Independencia, Rinconada V, Santa Gabriela, Santa Otilia, POP Rinconada de Pro, Las Casuarinas, La Rincona y Sol Naciente. En esta zona la presión será normal hasta el 8 de octubre; desde el 9 comenzará la distribución con camiones cisterna y los días 11 y 12 se aplicarán bajas presiones.

Sedalib busca con este esquema mantener un reparto más equitativo del agua, aunque los horarios seguirán siendo restringidos. La empresa reiteró que la información oficial se actualiza constantemente en sus canales digitales, facilitando que la población pueda organizarse con anticipación.

Abastecimiento con camiones cisterna para hoy, 1 de octubre

Para este miércoles, Sedalib S.A. determinó la distribución de agua mediante camiones cisterna en varios sectores de La Esperanza, El Milagro y Moche. Esta medida tiene por objetivo asegurar el suministro a los hogares más impactados por la restricción.

La Esperanza:

Wichanzao I, II, III, IV: 09:00 a 16:30 – Placa EAL-248

María Elena Moyano, Ramiro Priale, Las Palmeras: 09:00 a 16:30 – Placa EAL-258

Los Pinos, El Triunfo, Sta. Rosa: 09:00 a 16:30 – Placa EAL-469

Pueblo Libre, Indoamérica, Primavera: 09:00 a 16:30 – Placa EAL-240

Manuel Arévalo I, II y III: 09:00 a 16:30 – Placas EGO-557, EAJ-281

Esperanza Alta (calles Sta. Rosa, Los Ángeles, Mc. Gregor): 09:00 a 16:30 – Placa EAJ-277

El Milagro:

Desde Av. Miguel Grau hasta Av. José Sandoval: 09:00 a 16:30 – Placa EAK-949

Desde Av. Miguel Grau hasta calle Álamos: 09:00 a 16:30 – Placa EAL-007

Moche y Las Delicias:

Distribución por red de 16:00 a 20:00 horas ante inconvenientes en la estación de bombeo de aguas residuales.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar los horarios indicados y priorizar el uso del agua para consumo humano y actividades esenciales.