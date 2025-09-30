Perú

El pronóstico del clima del miércoles 1 de octubre en Trujillo

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Por Omar López

Guardar
El texto describe la diversidad climática de Perú, señalando que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen hasta 38 tipos de climas debido a factores geográficos. Sin embargo, destaca tres climas principales asociados a las distintas regiones del país. Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este martes 30 de septiembre el pronóstico del clima es:

  • Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía
  • En cambio, se pronóstica cielo nublado al atardecer y por la noche con tendencia a lluvia ligera.
  • La temperatura máxima será de 23ºC
  • Mientras que la mínima de 17ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

El estado del tiempo en Ayacucho para este miércoles 1 de octubre

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

El estado del tiempo en

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”

El periodista deportivo consideró que la expulsión del ‘Kaiser’ ante Cienciano está incluido dentro de una problemática en el club ‘blanquiazul’, nombrando otros sucesos polémicos

Pedro García señaló que Carlos

Óscar Arriola, entre polémicas: desde fotos con ‘La Resistencia’ y Andrés Hurtado hasta acusación de encubrir a ‘El Monstruo’

Arriola asume como nuevo jefe de la PNP en medio de controversias por vínculos con figuras cuestionadas y recientes señalamientos de encubrimiento a uno de los líderes criminales más buscados de Sudamérica

Óscar Arriola, entre polémicas: desde

Renato Tapia gana su primera condecoración en Al Wasl: elegido el Mejor Jugador del Mes por “rendimiento digno de un emperador”

El mediocampista peruano, que suele llevar la cinta de capitán en la selección nacional, comienza a ganar enteros dentro de la institución emiratí. Los fans, además, se rinden a su nivel

Renato Tapia gana su primera

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas y defiende a Juan Ichazo: “Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”

En medio de acusaciones, la exguerrera salió para defender al argentino, asegurando que existe un acuerdo de conciliación con la ‘Nena’ que él respeta rigurosamente desde hace meses

Macarena Vélez responde a Johana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Muñante a favor de

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

Rafael López Aliaga califica de “delito” el apoyo del Gobierno a la endeudada Petroperú: “Hay que investigar”

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Caso Solsiret Rodríguez: Corte Suprema ratifica condena de Andrea Aguirre y revisará absolución de Kevin Villanueva

Rafael López Aliaga sobre homilía del cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política ni la política en la Iglesia”

ENTRETENIMIENTO

Macarena Vélez responde a Johana

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas y defiende a Juan Ichazo: “Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

Abogada de la familia de Jefferson Farfán afirma que mantienen apoyo económico al entorno de Cri Cri pese a denuncia

DEPORTES

Pedro García señaló que Carlos

Pedro García señaló que Carlos Zambrano es parte de un problema mayor en Alianza Lima: “Yo revisaría el vestuario, algo está pasando”

Renato Tapia gana su primera condecoración en Al Wasl: elegido el Mejor Jugador del Mes por “rendimiento digno de un emperador”

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Carlos Zambrano reveló si existe conflicto entre jugadores y Jean Ferrari en la selección peruana: “No todos van a estar contentos”