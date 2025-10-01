Perú

Adolescente retenida en SJL logra pedir auxilio por WhatsApp al Serenazgo: "Estoy secuestrada"

De acuerdo con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la central de emergencias recibió el aviso cerca de las 6:45 de la mañana, por lo que pudieron acudir al lugar de inmediato

Una menor de catorce años logró alertar sobre su situación y permitió su propio rescate tras enviar un mensaje de auxilio por WhatsApp en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según informó Latina Noticias, el hecho ocurrió en una vivienda de la urbanización Mariscal Cáceres, donde la adolescente permaneció retenida por Jonathan Michel Gálvez Peña, de 41 años.

De acuerdo con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la central de emergencias recibió el aviso cerca de las 6:45 de la mañana. La menor contactó a las autoridades a través de un mensaje.

“Ayuda, por favor, estoy secuestrada”, se lee en la aplicación. También envió archivos de audio y la ubicación exacta de la vivienda, lo que permitió a la Policía Nacional actuar rápidamente y detener al presunto responsable.

“La policía llega gracias a que la jovencita manda la ubicación de la vivienda y la descripción de la casa. E inmediatamente es detenido la presunta persona que habría secuestrado a la pequeña”, señaló el alcalde de SJL, Jesús Maldonado.

Delegados municipales y efectivos policiales llegaron hasta la propiedad, situada en el jirón Bausate y Mesa, donde corroboraron la presencia tanto de la menor como del supuesto captor.

Vecinos sorprendidos

Vecinos del lugar identificaron al detenido como reciclador de la zona y nunca había registrado conflictos graves con otras personas de la comunidad. Sin embargo, los antecedentes del varón incluyen hechos vinculados a violencia y posesión de drogas, según el citado medio.

De acuerdo con la madre del detenido, señaló que todo indicaba a un malentendido. Según su versión, la intervención de su hijo buscaba evitar que la adolescente fuese agredida por terceros, aunque no quedó clara la razón por la cual no llevó inmediatamente a la menor ante la Policía.

“Anoche dos serenazgos la estaban subiendo. Se la iban a llevar y él la defendió para que no te violen. Y yo le dije: ‘¿Y para qué la has hecho entrar?’”, expuso la mujer al ser consultada.

Las autoridades municipales reportaron que, en lo que va del año, se ha logrado ubicar a ocho menores desaparecidas a través de la comunicación directa por canales de emergencia y el monitoreo de cámaras que emplean sistemas de inteligencia artificial.

Tanto la menor como el detenido serán sometidos a exámenes médicos como parte de la investigación que ha quedado a cargo de la comisaría de Mariscal Cáceres. El caso seguirá en proceso para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú para orientación y atención en situaciones de violencia familiar, abuso o desapariciones de menores.
  • Central de emergencias 105: Número de la Policía Nacional del Perú para denuncias inmediatas de secuestro, violencia o desaparición de personas.
  • Chat 100: Plataforma digital para orientación y acompañamiento psicosocial accesible a través de la web del Ministerio de la Mujer.
  • Línea 114: Atención para reportar personas desaparecidas o solicitar apoyo en casos de trata de personas o explotación infantil.

