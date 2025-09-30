Huascarán, Lachay, Tingo María y Mar Tropical de Grau destacan en la lista global “Top 100 Stories” de turismo sostenible

Cuatro áreas naturales protegidas del Perú ingresaron al listado “Top 100 Stories” de Green Destinations en Francia. (Andina)

El Perú volvió a ser noticia en un escenario internacional donde la sostenibilidad turística marca la agenda mundial. En Francia, cuatro Áreas Naturales Protegidas recibieron un reconocimiento que las coloca entre las experiencias más inspiradoras del planeta. Se trata del Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional de Lachay, el Parque Nacional Tingo María y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, incluidas en la lista “Top 100 Stories” de Green Destinations, que reunió a más de 200 delegaciones de distintos continentes.

El galardón pone al país al nivel de destinos como Brasil, Francia, Italia y Japón, y resalta la capacidad de su sistema de conservación para generar turismo responsable con beneficios directos en las comunidades locales. La premiación, celebrada como una vitrina de experiencias replicables, otorgó a Perú un espacio destacado en la conversación global sobre la relación entre turismo y sostenibilidad.

Este reconocimiento internacional llega en un momento en que la preservación ambiental no solo se mide por las hectáreas resguardadas, sino también por la manera en que esos espacios contribuyen a enfrentar retos como el cambio climático, la inclusión social y el desarrollo económico local. Cada una de las áreas peruanas premiadas refleja un modelo de gestión diferente, con impactos concretos en la vida de las personas y en la forma en que los visitantes perciben la naturaleza.

“Este reconocimiento no es solo para nuestras áreas naturales protegidas, es para la gente que vive alrededor de ellas y las cuida día a día. Por eso decimos que la conservación es para la gente y por la gente”, afirmó José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, al destacar que la labor conjunta entre Estado y comunidades ha sido decisiva.

Huascarán

El Huascarán es, probablemente, el lugar turístico más importante de Áncash. Foto: Parques del Perú

El Parque Nacional Huascarán ingresó al listado mundial gracias a la historia titulada “La Cordillera Blanca que lucha contra el cambio climático”. Su principal iniciativa, la Ruta Pastoruri – La Ruta del Cambio Climático, convirtió un problema ambiental en una experiencia educativa para más de 50 mil visitantes cada año.

Paneles explicativos, operadores turísticos formados en prácticas sostenibles y comunidades locales comprometidas con la conservación han logrado que la visita trascienda lo recreativo. En 2024, la estrategia consiguió reducir en 22% los residuos por visitante, un indicador que demuestra cómo la educación ambiental se traduce en resultados medibles.

Lachay

La historiad de sostenibilidad de la Reserva Nacional de Lachay fue escogida por Green Destinations. - Crédito Green Destinations

La Reserva Nacional de Lachay fue reconocida por un proyecto que rompió barreras dentro del turismo en áreas naturales protegidas. En colaboración con el Mincetur y el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (Cercil), se implementaron recorridos sensoriales diseñados para personas con discapacidad visual.

El proyecto incluyó módulos táctiles, aromas de plantas nativas y la riqueza sonora de aves locales. Según datos oficiales, la iniciativa alcanzó un 100% de satisfacción de sus visitantes, confirmando que la inclusión social también forma parte del enfoque de sostenibilidad.

Tingo María

El Parque Nacional Tingo María fue distinguido por un modelo de conservación que asegura servicios ecosistémicos vitales. Sus 4,777 hectáreas mantienen agua limpia para más de 1,500 familias y regulan la temperatura de la ciudad.

La gestión del área también promueve bioemprendimientos vinculados a la apicultura con abejas nativas y al agroturismo, actividades que hoy benefician directamente a 10 familias locales. La conservación del bosque se conecta así con la seguridad hídrica y con oportunidades de ingresos sostenibles para la población.

Mar de Grau

Fotografía de archivo de aves en un puerto de pescadores artesanales de Perú. EFE/ Paolo Aguilar

La Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, la más grande del país en su tipo, consolidó un modelo de cogestión con pescadores artesanales que participan activamente en la gestión del recurso marino.

Además de mantener prácticas responsables en la pesca, estos grupos comunitarios impulsan actividades de turismo vivencial que permiten al visitante conocer de cerca la relación entre mar y sustento local. Con ello, la reserva no solo protege especies y ecosistemas, también refuerza el vínculo entre conservación y empleo digno.

Una vitrina mundial para el turismo peruano

En la gala internacional, la delegación peruana destacó que los logros no se limitan a los paisajes reconocidos, sino que representan un esfuerzo compartido entre instituciones, comunidades y visitantes. “Nuestro reto es que cada visitante encuentre en estos destinos no solo belleza natural, sino también comunidades que progresan de manera sostenible gracias al turismo responsable”, expresó Nieto Navarrete durante la ceremonia.

De esta forma, el país posiciona sus áreas naturales como espacios que ofrecen respuestas frente a los desafíos globales, consolidando un modelo de turismo donde la conservación y el bienestar social avanzan de la mano.