Perú

El dentista británico que recorrió 10.600 km para atender a miles de niños en zonas rurales del Perú

El dentista británico Gautam Sharma viajó al Perú para brindar atención dental de emergencia a más de mil niños en zonas rurales. Calificó la experiencia como una de las más gratificantes de su carrera

Por Luis Paucar

El dentista británico Gautam Sharma regresó a la ciudad de Norwich (Inglaterra) después de recorrer 10.600 kilómetros y ofrecer atención dental de emergencia a más de mil niños en zonas rurales del Perú.

Sharma, quien trabaja en un consultorio del suburbio de West Earlham y forma parte de la organización Dental Mavericks, viajó a Sudamérica con el propósito de atender a comunidades vulnerables sin acceso a servicios odontológicos.

Según información publicada en su sitio web, esta organización benéfica brinda tratamientos dentales esenciales y programas de higiene bucal en zonas empobrecidas de Marruecos y Líbano, donde mantiene una presencia activa.

Durante su labor en Perú, el profesional realizó extracciones y otros procedimientos en condiciones mínimas, utilizando una linterna frontal y tumbonas para atender a los pacientes. “No tenemos la mejor silla ni la mejor luz, pero en esos momentos compruebo el motivo por el cual decidí ser dentista”, declaró a la BBC, que difundió su historia en un informe reciente.

El dentista, quien también trabaja para el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, por sus siglas en inglés), relató el caso de un niño que regresó a la clínica poco antes del cierre, en busca de alivio.

Presentaba un dolor intenso y finalmente perdió una muela que, en el Reino Unido, se habría podido salvar. “Podías ver en sus ojos el alivio y la alegría porque no tendría que soportar ese dolor ni hacer que sus padres gasten en un viaje largo”, contó a la cadena de noticias.

Sharma describió la experiencia como una de las más gratificantes de su carrera. Durante la misión, el equipo de Dental Mavericks también ofreció charlas educativas y entregó donaciones de cepillos, pastas dentales y juguetes recolectados en el Reino Unido.

El profesional anunció su intención de regresar al Perú el próximo año junto a la organización, que agrupa a dentistas, terapeutas, higienistas y enfermeras dentales. Además, la entidad promueve el financiamiento para enfermeras que enfrentan dificultades económicas que impiden realizar viajes o tomar vacaciones.

Más del 90 % de
Más del 90 % de los escolares en Perú tiene caries dental - Minsa

Panorama

Según datos oficiales, Perú figura en el quinto lugar mundial por prevalencia de caries en dientes permanentes desde la infancia. Más del 90 % de los escolares ya muestra al menos una pieza afectada debida, principalmente, a una higiene oral deficiente y al uso incorrecto de cepillos y pastas con flúor.

En las zonas rurales, el acceso a servicios odontológicos resulta limitado y la intervención profesional se orienta casi siempre a resolver emergencias, sin incorporar acciones preventivas.

El consumo frecuente de productos azucarados, como refrescos, golosinas y snacks, incrementa la exposición de los niños al riesgo de sufrir caries. Muchos menores llevan estos alimentos en sus loncheras diarias. La mayoría de padres acude a la consulta odontológica solo cuando sus hijos manifiestan molestias o infecciones, lo que muestra una escasa orientación hacia la prevención y controles esporádicos.

Las consecuencias de una boca poco saludable no se limitan al ámbito dental. Diversos estudios vinculan la presencia de caries e infecciones orales con un agravamiento de afecciones crónicas, incluyendo patologías cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y deterioro cognitivo. La entrada de bacterias bucales a los pulmones puede originar episodios de neumonía o bronquitis, principalmente en adultos mayores o personas inmunocomprometidas.

Además, existe relación entre infecciones orales, infartos y accidentes cerebrovasculares. En mujeres embarazadas, este cuadro incrementa el riesgo de parto prematuro, bajo peso neonatal y preeclampsia.

