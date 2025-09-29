Christian Cueva sorprende y ya no vendería su lujosa mansión en Trujillo con Pamela López: “Por amor”

Christian Cueva y Pamela López: la verdad detrás de la mansión en Trujillo que ya no será rematada. Infobae Perú / Captura TV - Chimi Churri.

El nombre de Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica. En medio de las tensiones que rodean su vida sentimental y familiar, una nueva información revelada en el podcast Chimi Churri ha causado sorpresa: el futbolista se habría echado para atrás y ya no vendería la lujosa mansión en Trujillo que construía junto a Pamela López, su aún esposa y madre de sus hijos.

Esta inesperada decisión abre interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y reaviva rumores de un posible acercamiento con ella. La noticia surge justo después de que Pamela Franco, actual pareja del jugador, dejara entrever que no atraviesa un buen momento en su relación.

Durante una entrevista, la cantante evitó responder si era feliz con el futbolista, además de que habría rechazado mudarse con él a Ecuador. Sus declaraciones generaron especulaciones inmediatas, pues coincidieron con el destape de que ‘Aladino’ habría frenado el remate de la residencia que levantó con López.

Fue la comunicadora Vitteri, integrante del podcast, quien reveló la información que desató la sorpresa: “La casa que estaba en venta ya no la va a vender, ¿por qué? No lo sé. Supuestamente, iban a vender y se iban a repartir todo”. Sus palabras fueron secundadas por Verónica Alcántara, también parte del espacio digital, dejando claro que la decisión del jugador habría sido repentina.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la interpretación de la vidente invitada al programa, quien no dudó en confirmar que la decisión de Cueva tenía una motivación sentimental: “Lo que dice es verdad. Se trata del amor. Él está tirando su maíz a Pamela López”. La frase impactó a todos, pues sugirió que el futbolista estaría intentando conquistar nuevamente a la madre de sus hijos, incluso a espaldas de Pamela Franco.

Cabe recordar que cuando se conoció que la mansión en construcción sería puesta en remate, Pamela López expresó su rechazo total. No solo porque ella misma había participado en el diseño del proyecto, sino porque además denunció que maquinaria aportada por sus padres había desaparecido misteriosamente del lugar. Ahora, con este giro inesperado, el tema adquiere otra dimensión y pone a Cueva en el ojo de la tormenta mediática.

¿Dónde es la mansión de Christian Cueva y Pamela López?

La residencia, que se levanta en el exclusivo condominio La Estancia de la Huaka, es considerada un refugio de ensueño. Con un valor que superaría el millón de dólares, el proyecto fue concebido como un espacio familiar definitivo para establecerse en Trujillo.

Entre sus comodidades destacan una cancha de fútbol, otra de tenis, amplias áreas verdes, piscina, zonas de fogata y espacios pensados para compartir en familia, todo con vistas privilegiadas al complejo arqueológico de las Huacas del Sol y de la Luna.

La intención inicial de la pareja era clara: ofrecer a sus hijos un entorno seguro, moderno y lleno de lujos en su propia ciudad natal. Sin embargo, tras la separación y los conflictos mediáticos que ambos protagonizaron en los últimos años, el futuro de la propiedad quedó en el aire. En 2024, trascendió que Cueva había decidido rematarla para cerrar cualquier vínculo económico con López, pero ahora el panorama parece distinto.

La revelación de Chimi Churri llega en un contexto en el que las señales de reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López no pasan desapercibidas. Ambos han sido vistos en mejores términos y el propio jugador habría mostrado un trato cordial hacia la madre de sus hijos, generando sospechas de un acercamiento más profundo. Que haya desistido de vender la mansión podría ser la confirmación de que, pese a todo lo ocurrido, busca mantener ese lazo intacto.

Por el contrario, la relación con Pamela Franco parece desgastada. Sus declaraciones, sumadas a la negativa de mudarse a Ecuador, dejan en evidencia que la cantante no estaría dispuesta a comprometerse con los planes de vida que el futbolista había planteado. En ese escenario, que Cueva decida conservar la casa de Trujillo, un lugar con fuerte carga emocional junto a López, resulta aún más revelador.

