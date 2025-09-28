Perú

¿Sabías que el 90% de la serotonina, “la hormona de la felicidad”, se produce en el aparato digestivo?

La serotonina regula el estado de ánimo, el apetito, el sueño, la memoria, el control del dolor y muchas otras funciones

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
La producción intestinal de serotonina
La producción intestinal de serotonina cumple funciones diversas en el organismo y tiene un papel indirecto clave sobre el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La serotonina, conocida coloquialmente como “la hormona de la felicidad”, es un compuesto químico esencial para el bienestar humano. En el cerebro actúa como neurotransmisor, regulando el estado de ánimo, el apetito, el sueño, la memoria, el control del dolor y muchas otras funciones. Cuando sus niveles son adecuados, nos sentimos emocionalmente más estables, motivados y con mayor resistencia al estrés. Por el contrario, su déficit se asocia a depresión, ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño y alteraciones en el apetito.

En el Perú, los sistemas de salud pública como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han enfatizado la importancia de la salud mental como parte integral de los servicios sanitarios, dado el impacto de los trastornos del ánimo sobre la calidad de vida de millones de personas.

Cuando hablamos de serotonina solemos pensar que se produce principalmente en el cerebro. Sin embargo, lo sorprendente es que la gran mayoría de la serotonina del cuerpo, alrededor del 90 %, se produce en el aparato digestivo, en particular en el revestimiento intestinal. Esta producción intestinal de serotonina cumple funciones diversas en el organismo y tiene un papel indirecto clave sobre el bienestar emocional.

El 90 % de la serotonina se produce en el aparato digestivo

Cuando los niveles de serotonina
Cuando los niveles de serotonina son adecuados, nos sentimos emocionalmente más estables, motivados y con mayor resistencia al estrés (Imagen ilustrativa Infobae)

La producción de serotonina intestinal se lleva a cabo principalmente por células especializadas llamadas células entero­cromafines (o células EC), ubicadas en la mucosa del intestino. Estas células responden a estímulos mecánicos, químicos o nutricionales del contenido gastrointestinal, sintetizando serotonina a partir del aminoácido triptófano.

Aunque algunas fuentes afirman que incluso hasta el 95 % de la serotonina corporal proviene del intestino, o cifras ligeramente distintas, es aceptado en la literatura científica que una proporción mayoritaria de la serotonina del cuerpo se genera en el tracto gastrointestinal.

No obstante, la serotonina producida en el intestino no atraviesa la barrera hematoencefálica para actuar directamente en el cerebro. Por lo tanto, no es correcto pensar que la serotonina intestinal tiene un efecto directo de felicidad sobre nuestra mente. Lo que sí hace es participar en el llamado eje intestino-cerebro, influyendo en la disponibilidad de precursores (como el triptófano) y modulando señales, inflamación, función intestinal y microbiota, que a su vez pueden afectar indirectamente la producción de serotonina cerebral y nuestro estado de ánimo.

La fibra de las frutas
La fibra de las frutas y las verduras alimenta las bacterias saludables del aparato digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la microbiota intestinal, que es el conjunto de bacterias y microorganismos que habitan el intestino, tiene un papel decisivo. Ciertas bacterias promueven la síntesis de moléculas que estimulan la producción de serotonina llevada a cado por las células EC. Al alterar la microbiota, por dieta desequilibrada, uso de antibióticos, estrés u otros factores; puede disminuirse esta señal reguladora.

Cómo promover la producción de serotonina en el aparato digestivo

Para favorecer una adecuada producción intestinal de serotonina y potenciar los efectos beneficiosos del eje intestino-cerebro, pueden adoptarse estrategias centradas en la dieta, el estilo de vida y el bienestar del aparato digestivo:

  • Alimentación rica en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados: la fibra alimenta las bacterias saludables, y los alimentos fermentados (yogur, kéfir, chucrut) pueden aportar probióticos que benefician la microbiota.
  • Incluir fuentes de triptófano en la dieta: alimentos como huevos, pescado, pollo, nueces, semillas, legumbres y lácteos.
  • Evitar el consumo excesivo de ultraprocesados, azúcares refinados y grasas saturadas: este tipo de alimentos pueden perjudicar la integridad intestinal y generar disbiosis (desequilibrio de la microbiota intestinal).
  • Mantener hidratación adecuada: tomar suficiente agua y evitar el alcohol en exceso, ya que altera la microbiota y la mucosa intestinal.
  • Hacer ejercicio físico regular: la actividad física beneficia tanto la microbiota como la circulación, la inflamación y la salud mental.
  • Dormir bien y reducir el estrés crónico: el estrés intestinal y sistémico puede afectar negativamente la microbiota y la producción de serotonina. Técnicas de relajación, meditación o manejo del estrés pueden actuar indirectamente.
  • Evitar el uso innecesario de antibióticos y mantener un cuidado del intestino y evitar inflamación crónica o enfermedades digestivas sin control.

Temas Relacionados

serotoninahormona de la felicidadaparato digestivotracto gastrointestinalperu-salud

Más Noticias

Marcha de la Generación Z EN VIVO: manifestantes llegan a la avenida Abancay bajo resguardo policial

La tercera jornada de protestas se realizó el sábado 27 y estuvo marcado por incidentes violentos cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Paro de transportistas: ¿Se suspenden las clases presenciales el lunes 29 de septiembre por ataques extorsivos y bloqueos?

La comunidad académica permanece a la expectativa ante el aumento de la tensión social en las calles y los riesgos para el traslado de estudiantes y trabajadores en buses extorsionados

Paro de transportistas: ¿Se suspenden

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito mandó su mejor once para buscar el triunfo ante el ‘papá’. Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Paolo Guerrero son titulares. Hay mucha expectativa por este encuentro. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN

Peligro en Lima y 14 regiones del país: Defensa Civil advierte tormentas eléctricas y lluvias intensas hasta fin de setiembre

Frente a este escenario, Indeci exhortó a la población a proteger y reforzar los techos de sus viviendas, revisar el estado de canaletas y desagües, y evitar exponerse de manera innecesaria

Peligro en Lima y 14

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de la ‘Foquita’, llega al sillón rojo dispuesto a revelar episodios desconocidos de su vida, desde conflictos familiares hasta momentos difíciles que han marcado su historia

El Valor de la Verdad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters sobre aparición de

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Jorge Luis Salinas deslumbra en la Semana de la Alta Costura en Milán con un homenaje a sus raíces andinas

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano EN

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

Álvaro Barco lanzó inesperado comentario sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario: “De repente merece otra oportunidad en el extranjero”