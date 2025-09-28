Perú

Más de 26 mil reclusos en penales del Perú están vinculados a extorsión, secuestro y homicidio, reflejo de la presión del crimen organizado

El sistema penitenciario enfrenta sobrepoblación y predominio de delitos graves, mientras la extorsión se expande en las calles: en 2025 ya suman más de 18 mil denuncias, un aumento del 29% respecto al año anterior

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
26,426 internos cumplen condena por
26,426 internos cumplen condena por delitos como robo agravado, extorsión, sicariato y secuestro. (GOB)

La presión que ejerce el crimen organizado en el Perú no solo se refleja en las calles, sino también en el interior de los penales. Los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muestran que, al mes de julio, los establecimientos del país albergan a 26 mil 426 internos vinculados a delitos como extorsión y secuestro. El dato revela un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación y el predominio de delitos graves que continúan generando zozobra en la ciudadanía.

Entre los delitos con mayor presencia en las cárceles figura el robo agravado, que concentra a más de 22 mil reclusos. En un segundo grupo se encuentran cerca de 900 personas sentenciadas por extorsión agravada, sicariato y secuestro agravado. Asimismo, alrededor de cuatro mil cumplen condena por homicidio calificado. Dentro de este panorama, el penal de Lurigancho es el recinto que reúne al mayor número de internos por robo agravado.

El aumento de denuncias por extorsión

Extorsiones impiden participación de microempresarios
Extorsiones impiden participación de microempresarios del sur en feria de calzado en Trujillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Mientras tanto, en el exterior de los penales, las cifras de extorsión marcan un preocupante incremento. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 18 mil 385 denuncias a nivel nacional, según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, quien difundió esta información, alertó sobre la magnitud del problema: “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”.

El aumento es notorio si se compara con el mismo periodo del 2024, cuando las denuncias alcanzaron las 14 mil 224. El crecimiento equivale al 29.3%, un salto que refleja la consolidación de esta modalidad delictiva. De acuerdo con los cálculos de Carbajal, en lo que va del 2025 se han reportado 75 denuncias diarias, considerando los 243 días transcurridos hasta agosto.

Lima y Callao, los puntos más críticos

En medio de un escenario
En medio de un escenario de asesinatos y atentados, las críticas se centran en la lentitud administrativa que impide reforzar el patrullaje. Composición: Canal N/ Infobae Perú

El impacto es especialmente fuerte en Lima Metropolitana y el Callao. En la capital, los registros pasaron de 4,906 a 7,683, lo que significa un incremento del 56.6%. En el primer puerto, la cifra subió de 426 a 631 denuncias, un alza de 48.1%. Estos números colocan a ambas jurisdicciones como epicentros de la expansión de la extorsión, donde el delito parece haber alcanzado un grado de sofisticación que desafía las capacidades de control policial.

Carbajal advirtió que los datos del SIDPOL no son los únicos disponibles, ya que el Ministerio Público suele reportar cifras mayores. En ese sentido, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana anunció que en los próximos días difundirá la actualización fiscal, lo que podría ofrecer un panorama más severo de la realidad.

El crecimiento de denuncias no se limita a la capital. En el norte, Piura se consolidó como una de las regiones más golpeadas, con un aumento del 55.4%. En 2024 se registraron 1,318 denuncias y en 2025 la cifra escaló a 2,048. Áncash también mostró un alza considerable, con un 37%, mientras que en el sur, Arequipa presentó un incremento de 29.9%.

En total, 17 regiones evidencian cifras superiores a las reportadas el año anterior. “La situación no solo está concentrada en la capital, también alcanza diversas zonas del país”, señaló Carbajal en su publicación.

El escenario revela que la extorsión continúa expandiéndose como un delito transversal, presente tanto en la costa como en la sierra y la selva. A la par, la presencia de reclusos por estos crímenes en los penales refuerza la percepción de un sistema judicial que, si bien sanciona con penas severas, enfrenta el reto de contener la creciente amenaza de la criminalidad organizada.

Temas Relacionados

INPEextorsiónhomicidiosecuestroperu-noticias

Más Noticias

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

El arzobispo de Lima pidió a la ciudadanía no basar su voto únicamente en la religión y aclaró que la Iglesia no respalda a ningún candidato. “Todos, si son buenos, deben ser elegidos”, dijo

Cardenal Carlos Castillo: “Si son

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

La reciente publicación del reglamento para el retiro de fondos previsionales reaviva el debate sobre la devolución de aportes estatales

Tras la oficialización del retiro

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, primo de la ‘Foquita’, llega al sillón rojo dispuesto a revelar episodios desconocidos de su vida, desde conflictos familiares hasta momentos difíciles que han marcado su historia

El Valor de la Verdad

Con cuatro galardones en los World Travel Awards 2025, Perú reafirma su liderazgo turístico en Sudamérica y en el mundo

En la gala sudamericana de los World Travel Awards realizada en Cancún, el país andino volvió a brillar al ser reconocido como Mejor Destino de la región, junto a distinciones en gastronomía, cultura y atracciones

Con cuatro galardones en los

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

El alcalde de Lima anunció que el próximo 13 de octubre informará ante el Concejo si continuará en el cargo o presentará su renuncia, como exige la normativa electoral. Afirmó estar preparado “para vivir y para morir”

Rafael López Aliaga comunicará su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cardenal Carlos Castillo: “Si son

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

Álvaro Barco lanzó inesperado comentario sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario: “De repente merece otra oportunidad en el extranjero”