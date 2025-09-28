Perú

Cómo preparar jugo de piña, la bebida diurética que elimina toxinas y combate la retención de líquidos

La piña es una fruta tropical refrescante, rica en agua y nutrientes que se convierte en una bebida ideal para ayudar a desintoxicar el cuerpo

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El jugo de piña puede
El jugo de piña puede tomarse en ayunas para potenciar sus efectos depurativos o a lo largo del día como una bebida refrescante y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano necesita mantener un equilibrio adecuado de líquidos y sales minerales para funcionar de manera óptima. Cuando se produce una acumulación excesiva de agua en los tejidos, hablamos de retención de líquidos, una condición que puede generar hinchazón en pies, tobillos, piernas o abdomen, además de molestias generales. Según el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), la retención de líquidos puede estar asociada a problemas circulatorios, hormonales, renales o incluso a una alimentación alta en sodio. Una de las claves para combatirla es estimular la función diurética natural del organismo, es decir, facilitar la eliminación del exceso de líquidos y toxinas a través de la orina.

Para ello, la naturaleza ofrece varias alternativas. Existen frutas, verduras y hierbas que actúan como aliados naturales del sistema urinario y digestivo. Entre ellas destaca la piña, una fruta tropical refrescante, rica en agua y nutrientes, que se convierte en una bebida ideal para ayudar a desintoxicar el cuerpo. El jugo de piña no solo es delicioso, sino que también favorece la eliminación de líquidos retenidos, aportando múltiples beneficios a la salud.

Cómo preparar jugo de piña

Preparar jugo de piña en casa es sencillo y rápido. Solo necesitas una piña fresca, madura y bien lavada. Estos son los pasos básicos:

  1. Selecciona la piña: elige una fruta madura, con aroma dulce y color amarillo dorado. La cáscara debe estar firme pero no demasiado dura.
  2. Lávala bien: antes de pelarla, lava la piña con abundante agua para retirar restos de tierra o pesticidas.
  3. Pélala y corta en trozos: retira la cáscara y la parte central más dura. Corta la pulpa en pedazos medianos.
  4. Licúa con agua: coloca los trozos en la licuadora y añade aproximadamente 1 litro de agua fría. Si deseas un sabor más intenso, puedes usar menos agua.
  5. Endulza de forma natural (opcional): agrega unas gotas de miel o stevia si prefieres un toque dulce.
  6. Cuela o no cueles: dependiendo de tu preferencia, puedes colar el jugo o conservar la pulpa para aprovechar la fibra.
  7. Refrigera y consume al instante: para obtener todos sus beneficios, es mejor beber el jugo recién preparado.

Este jugo puede tomarse en ayunas para potenciar sus efectos depurativos o a lo largo del día como una bebida refrescante y saludable.

El jugo de piña elimina toxinas

La piña es rica en
La piña es rica en vitamina C, un antioxidante que refuerza el sistema inmunológico y combate los radicales libres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de piña favorece la eliminación de toxinas gracias a su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes. Estos componentes estimulan el tránsito intestinal y la función renal, permitiendo que el organismo elimine desechos metabólicos con mayor eficacia.

Uno de los principales compuestos de la piña es la bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias y digestivas. La bromelina ayuda a descomponer las proteínas y facilita la absorción de nutrientes, lo cual mejora la digestión y evita la acumulación de sustancias innecesarias en el organismo.

Además, la piña es rica en vitamina C, un antioxidante que refuerza el sistema inmunológico y combate los radicales libres responsables del envejecimiento celular. Esta acción antioxidante también contribuye al proceso de depuración, ya que apoya la desintoxicación natural del hígado y fortalece las defensas del cuerpo.

El jugo de piña combate la retención de líquidos

El jugo de piña contiene
El jugo de piña contiene minerales como el potasio y el magnesio, que ayudan a equilibrar los niveles de líquidos en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La retención de líquidos suele estar relacionada con el exceso de sodio en la dieta, cambios hormonales, sedentarismo o problemas en la circulación. En estos casos, la piña actúa como un excelente diurético natural.

El jugo de piña contiene minerales como el potasio y el magnesio, que ayudan a equilibrar los niveles de líquidos en el cuerpo. El potasio, en particular, contrarresta los efectos del sodio, promoviendo la eliminación de agua a través de la orina. Esta acción reduce la hinchazón y mejora la sensación de ligereza.

La bromelina, además de favorecer la digestión, también contribuye a reducir la inflamación de los tejidos, lo que ayuda a aliviar la pesadez en piernas y pies. Esto convierte al jugo de piña en un aliado natural no solo para quienes padecen retención de líquidos, sino también para personas con problemas de circulación o que pasan mucho tiempo de pie.

Temas Relacionados

jugo de piñajugo de frutasbebida diuréticatoxinasretención de líquidosperu-salud

Más Noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ pierden 2-1 tras un primer tiempo polémico, donde Carlos Zambrano vio la roja por infantil codazo contra rival. Hay preocupación en el equipo de Néstor Gorosito. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Cienciano EN

Marcha de la Generación Z EN VIVO: policía inicia despliegue para desalojar a manifestantes de la avenida Abancay

En esta cuarta convocatoria participan colectivos de jóvenes, feministas, estudiantes de San Marcos y transportistas que se vienen desplazando por la avenida Abancay

Marcha de la Generación Z

Hackean a la PNP y exponen más de 3.000 fotos y DNI de policías convocados a la “Marcha de la Generación Z”

A través de su canal de Telegram, el colectivo de hacktivistas Deface Perú difundieron un enlace donde aparecen los rostros y nímeros de DNI de los agentes convocados para los operativos de seguridad

Hackean a la PNP y

Implican a Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor PNP, en encubrimiento de ‘El Monstruo’: “Le daban información y nunca apoyó”

El exjefe policial Francisco Rivadeneyra señaló que informes de inteligencia llegaron al número 2 de la PNP, pero no se actuó para capturarlo pese a la información disponible

Implican a Óscar Arriola, jefe

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

El volante peruano y el defensa colombiano convirtieron y sorprendieron a un cuadro ‘blanquiazul’ que no mostró reacción en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Goles de Alejandro Hohberg y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters sobre aparición de

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

Cardenal Carlos Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos por más católicos que sean. Dios no tiene partido”

Tras la oficialización del retiro AFP 2025, un sector del Congreso ahora busca aprobar el Bono ONP

Rafael López Aliaga comunicará su posible renuncia ante el Concejo Municipal: “El 13 de octubre diré si sigo o no”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: ‘Cri Cri’ contará su caso y la relación que tiene con su familia y Jefferson Farfán

Mariella Zanetti teme por Maju Mantilla: “Gustavo Salcedo es peligroso, no controla impulsos”

Jorge Luis Salinas deslumbra en la Semana de la Alta Costura en Milán con un homenaje a sus raíces andinas

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

Milett Figueroa es voceada para ser parte de Gran Hermano, tras separarse de Marcelo Tinelli

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano EN

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025