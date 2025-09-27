Perú

Escolar muere al caerle estructura metálica durante inauguración de obra en colegio de Puno

Una alumna de quinto grado de la IES Comercial Tilali perdió la vida después de que una estructura metálica colapsara, la cual fue inaugurada de una obra impulsada por la Municipalidad Distrital de Tilali

Una estudiante de quinto grado, identificada con las iniciales L.E.S.P., perdió la vida luego de que una estructura metálica utilizada para la instalación de una malla raschel colapsara durante la inauguración de la obra en la IES Comercial Tilali. El proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tilali, en la provincia de Moho, en Puno, según reportan los medios locales.

El accidente ocurrió la tarde del 26 de septiembre, poco después de la ceremonia oficial encabezada por el alcalde Mauro Yujra Limache. Según testigos, los parantes que sostenían las mallas cedieron de manera inesperada y cayeron sobre la estudiante, quien falleció horas después.

Este accidente pudo dejar más víctimas mortales, hasta el momento no se ha confirmado reportes de heridos.

Obra deficiente

Familiares y padres de familia habían advertido previamente deficiencias en la obra, destacando que los pernos utilizados para sujetar los parantes carecían del grosor y resistencia adecuados. Estas observaciones fueron verificadas durante una revisión del sistema de empernado, y se reportaron antes de la inauguración.

Sin embargo, estos reclamos no fueron atendidos ni considerados por las autoridades responsables, lo que generó desacuerdo entre algunos padres y docentes respecto a la realización del evento.

Tras el hecho, el alcalde, los regidores y los ingenieros encargados abandonaron el lugar. Hasta el cierre de este reporte, la municipalidad distrital ni la institución han emitido algún comunicado.

Accidentes más comunes en colegios

Los accidentes en colegios registran un aumento, según advierte el Hospital de Emergencias Pediátricas de Perú. El Minsa brindó información de cuáles son estos siniestros en las escuelas.

  • Raspones en codos y rodillas provocados por caídas o golpes. Es recomendable lavar la zona con agua y jabón, aplicar antiséptico y, si el sangrado persiste más de 10 minutos, acudir a una emergencia.
  • Sangrados nasales, generalmente a causa de golpes. Se debe inclinar la cabeza del niño hacia adelante y presionar con los dedos las aletas de la nariz. Si el sangrado no se detiene después de 10 minutos, buscar atención médica.
  • Esguinces por desplazamiento de articulaciones. Si el dolor, la inflamación o la dificultad para apoyar el pie persisten, se debe buscar asistencia médica especializada.
  • Luxaciones, es decir, separaciones de huesos en una articulación. En estos casos, se aconseja inmovilizar la zona y aplicar hielo antes de trasladar al escolar a un centro de emergencia.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita con los siguientes medios:

  • El 105 es la línea directa de la Policía, habilitada para reportar robos, asaltos, violencia, altercados y cualquier situación que requiera la pronta intervención policial. Este canal está disponible las 24 horas para la atención ciudadana.
  • El 116 corresponde a los Bomberos y está destinada a emergencias relacionadas con incendios, rescates, fugas de gas o situaciones que requieran intervención especializada en control de fuego y salvamento.
  • El 106 es la línea del Servicio de Ambulancias (SAMU) y está diseñada para pedir asistencia médica urgente en caso de accidentes, descompensaciones, emergencias de salud o traslados a centros hospitalarios.
  • Juntas vecinales: puedes encontrar ayuda a través de estas organizaciones formadas por vecinos.

