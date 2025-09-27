Alemania se presenta como País Aliado en PERUMIN 37: “Las grandes mineras en el Perú tienen al menos una máquina alemana”

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en PERUMIN 37: “La presencia alemana en la minería peruana es constante y cada vez más innovadora”. (Foto composición. Infobae Perú/Agencia Andina)

La embajadora de Alemania en el Perú, Sabine Bloch, inauguró oficialmente la participación de su país como País Aliado en PERUMIN 37 – EXTEMIN, destacando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el compromiso alemán con el desarrollo de una minería innovadora, sostenible y productiva en el Perú. “La presencia de Alemania como país aliado en la feria minera más importante de Latinoamérica es para nosotros una señal del momento sumamente positivo y dinámico que Perú y Alemania están viviendo en sus relaciones bilaterales”, afirmó la diplomática.

En esta edición de la feria, que se desarrolla en Arequipa, casi 60 empresas alemanas participan de manera directa, de las cuales 44 forman parte del Pabellón Alemán, un espacio de más de 500 m² dedicado a mostrar soluciones tecnológicas de vanguardia. Según Bloch, el aporte germano se refleja en maquinaria, insumos de la industria química y tecnología aplicada al sector, elementos que contribuyen a una minería más eficiente y responsable.

Peru's President Dina Boluarte addresses representatives from the world's top mining companies, academics and government officials, during the 37th Perumin mining conference to discuss key issues facing the mining industry, in Arequipa, Peru September 26, 2025. REUTERS/Oswald Charca

Tecnología alemana en la minería peruana

En entrevista con La República, la embajadora recordó que Alemania no opera minas en el Perú ni en ningún otro país de la Unión Europea, pero su participación ha sido constante mediante la provisión de equipos y tecnología especializada.

“Ayer hablé con un representante de una empresa alemana y me dijo que el 90% de las grandes mineras en el Perú tienen algún pedazo, alguna máquina de su producción, así que estamos muy presentes con la industria alemana en la minería peruana”, señaló.

En ese sentido, la diplomática extendió una invitación a los compradores, distribuidores y potenciales socios comerciales a visitar el Pabellón Alemán, participar en las ruedas de negocios y conocer de primera mano la oferta empresarial germana. El espacio busca consolidar alianzas estratégicas que refuercen la cooperación tecnológica entre ambos países.

Embajadora Sabine Bloch en PERUMIN 37: “Alemania es un socio confiable para el desarrollo sostenible de la minería en el Perú”. (Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)

Inversión alemana en infraestructura

Más allá del ámbito minero, Bloch destacó que este 2025 marca un hito en la cooperación económica entre Alemania y el Perú. Recordó la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, ejecutado por la empresa alemana Fraport AG con una inversión que supera los US$1.600 millones. La obra, considerada símbolo de confianza a largo plazo, es vista como el mayor orgullo alemán en el terreno económico durante este año.

La embajadora subrayó que la participación de Alemania como País Aliado en PERUMIN, junto con proyectos de envergadura como el aeropuerto, evidencian una relación económica sólida y diversificada, donde la inversión extranjera y el intercambio comercial juegan un rol determinante para el desarrollo.

Sabine Bloch en PERUMIN 37: “Alemania apuesta por una minería segura, eficiente y socialmente responsable en el Perú”. (Foto: Revista Minergia)

Cooperación bilateral y sostenibilidad

En paralelo al intercambio económico, Bloch resaltó la cooperación técnica y financiera que Alemania mantiene con el Perú desde hace más de seis décadas. “Somos el contribuyente más importante en cooperación al Perú ahora que USAID se fue del país, y estamos en varias áreas: medioambiente, promoción de la pequeña empresa, protección de la Amazonía”, afirmó para el citado medio.

Esta cooperación, explicó la embajadora, refleja un compromiso sostenido con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional. Alemania participa en múltiples proyectos de apoyo técnico y financiero que trascienden lo comercial, con un impacto directo en sectores clave de la sociedad peruana.

Foro País Aliado y agenda política

En el marco de PERUMIN 37 se desarrollará también el Foro País Aliado Alemania, en el que participarán 15 expertos y ponentes alemanes para compartir experiencias y tendencias globales en innovación, sostenibilidad y digitalización para la minería del futuro. La diplomática enfatizó que este espacio busca ser una plataforma de intercambio de conocimientos y una oportunidad para fortalecer la cooperación académica y tecnológica.

Perú defiende soberanía en la isla Chinería: canciller Schialer marca distancia con Petro

Finalmente, Bloch informó que el fortalecimiento de los vínculos también se extiende al ámbito político. Anunció que el canciller peruano Elmer Schialer viajará a Alemania a inicios de octubre, donde participará en la feria Anuga en Colonia, en el Día de América Latina organizado por la Asociación de América Latina, y sostendrá un encuentro con su homólogo alemán. “También a nivel político está yendo todo perfectamente”, concluyó la embajadora.