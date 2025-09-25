Periodista paraguayo revela que informante pedirá la recompensa del Mininter tras la captura en Paraguay de “El Monstruo”

Un informante cuya identidad permanece en reserva entregó el paradero de Erick Moreno y pedirá la recompensa ofrecida por el Mininter. (ABCD TV)

La noche del miércoles quedó marcada en la agenda policial de Paraguay y Perú con la detención de uno de los fugitivos más buscados en la región: Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. El operativo se desarrolló en San Lorenzo, ciudad cercana a Asunción, en medio de un despliegue de más de 40 agentes de inteligencia que rodearon una vivienda donde el líder criminal intentaba ocultarse.

La captura se produjo alrededor de las 22:00 horas en Paraguay (20:00 en Perú), luego de tres meses de trabajo coordinado entre las fuerzas de ambos países. La información que condujo a la localización del prófugo provino de una fuente reservada, cuya identidad se mantiene bajo estricto resguardo. Según reveló el periodista paraguayo Iván Leguizamón, del medio ABCD TV, esa persona solicitará la recompensa ofrecida por las autoridades peruanas. “Esa recompensa es la que va a ser reclamada ahora por la persona que suministró su paradero y que es informante de la Policía Nacional del Paraguay”, indicó el comunicador.

El fugitivo, considerado el principal cabecilla de la organización “Los Injertos del Cono Norte”, intentó sin éxito sobornar a los efectivos que lo arrestaron. El jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, comisario César Grance, relató: “Ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero el objetivo era detenerlo”. La presión policial fue contundente: mientras diez agentes ingresaban al inmueble, otros cuarenta ya habían cercado la zona para evitar cualquier escape.

El Ministerio del Interior del Perú había elevado la recompensa por información sobre Erick Moreno en junio de 2024. La cifra pasó de 500 mil a un millón de soles, lo que equivale a unos 286 mil dólares. El prófugo estaba incluido en la lista de los más buscados desde diciembre de 2023, luego de escapar de las autoridades peruanas en 2022.

En declaraciones difundidas en ABCD TV, Leguizamón confirmó que el informante que entregó el paradero del criminal pedirá oficialmente esa suma. La recompensa, parte del Programa de Recompensas del Mininter, está destinada a quienes brinden información determinante para la captura de líderes criminales.

Un operativo encubierto para lograr la detención

Criminal peruano 'El Monstruo' era requerido en Perú y el Gobierno ofrecía una recompensa de S/1 000 000 para quien brindara información de su paradero | Foto composición: Infobae Perú / Policía de Paraguay

De acuerdo con el testimonio de Leguizamón en ABCD TV, el procedimiento se formalizó con una orden de allanamiento basada en investigaciones sobre robos de vehículos en la zona. El fiscal Benjamín Marisevich, de San Lorenzo, fue el encargado de darle marco legal a la intervención. Con esta cobertura judicial, las autoridades ingresaron a la vivienda y encontraron al fugitivo sin armas, sentado frente al televisor y vistiendo ropa sencilla.

“Ni bien fue reducido y esposado, lo primero que preguntó el criminal fue: ‘¿Quién me entregó? ¿Quién habló?’. Y los policías le contestaron de manera capciosa: ‘Vos sabés que hay una recompensa por tu cabeza’. A lo que él respondió: ‘Sí, yo sé. Y les voy a quintuplicar ese monto si me cuentan quién me entregó’”, relató el periodista.

Posteriormente, ya resignado, Moreno Hernández ofreció un millón de dólares a los agentes para evitar ser trasladado. “Fue una especie de pataleo de ahogado que hizo el criminal internacional”, añadió Leguizamón.

La precariedad en la que vivía “El Monstruo”

'El Monstruo' busca no ser extraditado a Perú y quiere quedarse en Paraguay el mayor tiempo posible. ABC Paraguay

El informante explicó que el líder de “Los Injertos del Cono Norte” llevaba al menos cinco días escondido en la casa, en condiciones que sorprendieron a los investigadores. “Vivía en condiciones de extrema precariedad. Tenía apenas una camita, ni siquiera un ropero. Habitaba el lugar con una mujer paraguaya, una pareja casual a la que conoció hace pocas semanas y con la que se mudó a este inquilinato”, señaló el comunicador.

La escena contrastaba con las ofertas millonarias que el detenido hizo a la policía. Sin embargo, las autoridades destacaron que esas propuestas carecían de sustento real. El traslado se concretó sin resistencia hasta la base del Departamento de Investigaciones en Asunción, donde el detenido pasó la noche en un calabozo.

Antecedentes y condena en Perú

La captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Foto: Composición Infobae Perú

Moreno Hernández fue condenado en ausencia por la justicia peruana a 32 años de prisión por delitos vinculados a hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas. Durante su fuga recorrió varios países sudamericanos, entre ellos Brasil, para evadir la acción policial.

El ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, destacó que la captura en Paraguay refleja un esfuerzo conjunto en la lucha contra el crimen transnacional. “El resultado es fruto de tres meses de coordinación entre ambas naciones, enfocándose en la localización y captura del fugitivo”, expresó. Versión que luego fue desmentida por el periodista paraguayo.

La detención de “El Monstruo” representó un golpe directo a una de las estructuras delictivas más activas en el norte de Lima, donde “Los Injertos” mantenían operaciones ligadas a extorsiones y homicidios por encargo. La cooperación internacional y la reserva con la que se desarrolló la operación resultaron claves para impedir que Moreno Hernández volviera a escapar.