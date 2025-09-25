Perú

‘El Monstruo’ podría llegar al Perú este fin de semana: ministro del Interior espera su expulsión desde Paraguay

El titular del Interior, Carlos Malaver, informó que Erick Luis Moreno, alias “el Monstruo”, podría llegar al Perú en los próximos días, según se defina su extradición o expulsión desde Paraguay.

Por Olenka Pizarro

Guardar
Carlos Malaver espera que 'El
Carlos Malaver espera que 'El Monstruo' llegue al Perú este fin de semana.

El titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, brindó este jueves 25 de septiembre detalles sobre la captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘el Monstruo’. Según indicó, el delincuente podría llegar al Perú este mismo fin de semana, aunque ello dependerá de la modalidad que se defina para su salida del país vecino.

“Existen dos vías, la extradición y la expulsión. El primero sería el más largo, pero la expulsión sería la más rápida y es la que se estaría manejando. Estamos realizando las coordinaciones con los pares paraguayos, tanto a nivel Ejecutivo como Judicial. Entonces, de ser el caso de la expulsión, para este fin de semana estaría llegando a nuestro país”, explicó Malaver en conferencia de prensa.

Criminal peruano 'El Monstruo' era
Criminal peruano 'El Monstruo' era requerido en Perú y el Gobierno ofrecía una recompensa de S/1 000 000 para quien brindara información de su paradero | Foto composición: Infobae Perú / Policía de Paraguay

Fiscalía confirma pedidos de extradición

En paralelo, según fuentes de Infobae Perú, el Ministerio Público, como Autoridad Central en materia de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, presentó tres solicitudes de extradición a la República del Paraguay contra Moreno Hernández. Estas fueron requeridas por distintos juzgados de Lima Norte:

  1. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria (proceso N.°3525-2024): por los delitos de secuestro y organización criminal (18 de junio de 2025).
  2. Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria (proceso N.°1751-2020): por extorsión agravada (23 de junio de 2025).
  3. Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria (proceso N.°1952-2017): para cumplir condena por robo agravado (9 de septiembre de 2025).

Según ello, las autoridades paraguayas programaron para este jueves la audiencia de identificación e instrucción extradicional, en la que se informará al detenido sobre los pedidos de extradición formulados en su contra.

Fiscalía de la Nación -
Fiscalía de la Nación - Ministerio Público

¿Extradición o expulsión?

Un mes antes de la captura, el Poder Ejecutivo peruano ya había aprobado la extradición de Moreno Hernández mediante la Resolución Suprema N° 169-2025-JUS. El documento fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y altos funcionarios del gabinete, tras una solicitud del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte y con el aval de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Por su parte, el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló a Latina Noticias que la salida más probable será la expulsión, debido a que Moreno ingresó ilegalmente a Paraguay. “De acuerdo a lo que se advierte, sería una expulsión. Pero eso lo vamos a determinar y esperar en base a las autoridades paraguayas”, indicó.

Agentes del grupo especial contra
Agentes del grupo especial contra el crimen organizado de Paraguay inspeccionan la vivienda en San Lorenzo donde fue capturado Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', prófugo desde 2022.

Las autoridades peruanas que viajaron a ese país ya realizan las gestiones necesarias para definir el procedimiento, y se prevé que el traslado ocurra en los próximos días.

La captura en Paraguay

La detención de Moreno Hernández, el 24 de septiembre en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, fue resultado de una operación internacional que involucró a organismos de seguridad de Perú, Paraguay, Brasil y Bolivia. El operativo, catalogado como estratégico, culminó con la localización de quien es considerado uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Perú, vinculado a extorsión, sicariato y al menos una decena de homicidios.

Al momento de su arresto, intentó ocultar su identidad con un cambio de apariencia y documentos falsos a nombre de “Pierre Rodríguez”. Sin embargo, fue identificado por los tatuajes en su pecho y pantorrilla, que coincidían con los registros policiales.

Policía de Paraguay detiene en
Policía de Paraguay detiene en San Lorenzo a alias “El Monstruo” tras diez días de seguimiento e inteligencia| Composición Infobae

Durante el allanamiento se incautaron cuatro celulares, un pasaporte y documentos de identidad falsificados.

Moreno tenía alerta roja de Interpol, lo que facilitó su captura y activó el proceso de devolución. “Interpol ya se está haciendo presente porque él tiene alerta roja en su detención. Una vez que confirme, el Ministerio de Justicia peruano está oficiando para que se efectúe inmediato la extradición que ya habíamos solicitado”, informó el general Zanabria.

Temas Relacionados

El MonstruoCarlos MalaverMinisterio del InteriorFiscalía de la Naciónperu-noticias

Más Noticias

Una casa a S/7.174: Subastarán departamentos y más inmuebles a precio de remate

La subasta de Indecopi se hará en Lima e incluye viviendas y locales de diferentes partes del Perú. Destaca una casa de más de 200 metros cuadrados en Huancavelica a un precio base muy bajo

Una casa a S/7.174: Subastarán

La caída de ‘El Monstruo’ daría paso a una nueva línea de sucesión en el crimen organizado, advierte exministro Gastón Rodríguez

El arresto del cabecilla reconocido no detiene el avance de las bandas en Perú, ya que expertos advierten que otras organizaciones pugnan por el dominio de territorios clave

La caída de ‘El Monstruo’

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

La mendocina se encuentra en el centro de la escena mediática ser vinculada con Marcelo Tinelli, quien anunció el final de su romance con modelo peruana.

Quién es Sabrina Rojas, la

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: “Me cumpliste un sueño”

El conductor y la actriz compartieron un encuentro cargado de humor y complicidad durante el estreno del programa digital. Esta reacción encendió rumores sobre un posible vínculo emocional entre ambos

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina

Buses de la Línea 41 se movilizan hacia el Congreso: transportistas anuncian que más empresas se sumarían al paro

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, enfatizó que la movilización persistirá hasta obtener respuestas concretas de las autoridades, con quienes buscan instalar una mesa de diálogo

Buses de la Línea 41
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ evalúa hoy demanda de

PJ evalúa hoy demanda de Delia Espinoza para anular reposición de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve al fiscal que pidió su suspensión por 36 meses por organización criminal

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina

Marcelo Tinelli coquetea con Sabrina Rojas y juegan en doble sentido tras ruptura con Milett Figueroa: “Me cumpliste un sueño”

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

Jefferson Farfán envió carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Madre de Jefferson Farfán molesta con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

DEPORTES

La provocadora publicación de Universitario

La provocadora publicación de Universitario tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito reveló por qué Pedro Aquino y Kevin Quevedo no fueron titulares en la eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario ya piensa en la temporada 2026: se desprendería de estos tres futbolistas para liberar dos cupos de extranjero

Ignacio Buse valora el esfuerzo que lo ubica a puertas del Top 100 del ranking ATP: “Es un reflejo de lo que vengo haciendo”