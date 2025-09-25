‘El Monstruo’ era buscado por cuatro países y la policía paraguaya hizo esta acción para que no vuelva a escapar

'El Monstruo' habría ingresado ilegalmente a Paraguay: no hay registro migratorio | América TV

Erick Luis Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como 'El Monstruo’, fue capturado el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo tras ser buscado por las autoridades de cuatro países y protagonizar varias fugas durante operativos previos. La Policía Nacional de Paraguay ejecutó un operativo encubierto para evitar que el prófugo recurriera a una nueva evasión, según confirmaron fuentes oficiales citadas por medios paraguayos.

El arresto se realizó durante un allanamiento efectuado por efectivos de la Policía Nacional de Paraguay en el barrio Lucerito, como resultado de una investigación coordinada con autoridades extranjeras. Moreno Hernández era requerido por Perú, México, Brasil y Estados Unidos en relación a delitos como secuestro, extorsión y homicidio. Investigaciones anteriores habían permitido ubicarlo en la región norte de Paraguay, aunque logró eludir la captura hasta su localización definitiva en San Lorenzo.

El comisario Hugo Grance, jefe de Investigaciones de Hechos Punibles, explicó a La Nación que la detención respondió a la necesidad de operar con la máxima reserva tras una frustrada tentativa anterior, en la que una filtración de información frustró el procedimiento policial: “Decidimos ir a Asunción y manejar la información de forma absolutamente discreta, porque creemos que en aquel intento previo se filtró”, relató Grance.

Criminal peruano 'El Monstruo' era requerido en Perú y el Gobierno ofrecía una recompensa de S/1 000 000 para quien brindara información de su paradero | Foto composición: Infobae Perú / Policía de Paraguay

Según la investigación, Moreno Hernández lideraba la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, con operaciones documentadas en varios países sudamericanos. De acuerdo con la misma fuente, en Brasil su grupo estuvo involucrado en un enfrentamiento con la Policía Militar, con saldo de dos colaboradores y un policía fallecidos. Las autoridades peruanas vinculan al detenido con múltiples delitos de alto impacto, entre ellos secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de armas.

Detalles del operativo que llevó a su captura

Durante el operativo, la policía incautó documentación y equipos electrónicos para investigar el historial de actividades de Moreno Hernández en territorio paraguayo, así como su modo de ingreso al país. El comisario Grance indicó que parte de la información utilizada para localizar al prófugo incluyó el rastreo de remesas enviadas y recibidas por el entorno del detenido, confirmando también que el sospechoso tenía la costumbre de cambiar de residencia para evitar operativos policiales: “No solía permanecer mucho tiempo en un solo lugar”, mencionó. La vivienda en la que se produjo la detención habría sido ocupada durante no más de cinco días; previamente residió cerca de tres meses en Ciudad del Este.

Las autoridades informaron que, durante el allanamiento, 'El Monstruo’ se encontraba acompañado por una mujer, quien fue liberada tras comprobarse que no existían indicios de su participación en actividades ilícitas. Los elementos recolectados se encuentran bajo análisis para determinar el periodo de permanencia de Moreno Hernández en el país y sus posibles nexos locales. Hasta el momento, no se han hallado vínculos formales entre el detenido y grupos criminales paraguayos.

La captura de Erick Luis Moreno Hernández pone fin a una prolongada búsqueda internacional que involucró trabajo coordinado entre agencias de seguridad de América Latina y Estados Unidos. Según reportes difundidos, las autoridades de Perú ya solicitaron formalmente la extradición del detenido para que enfrente cargos en aquel país.