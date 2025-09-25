Perú

El Monstruo confronta a una periodista paraguaya que le pregunta por qué huyó: “¿Usted se entregaría?”

En sus primeras declaraciones a la prensa, desde Paraguay, el capturado Erick Moreno Hernández aseguró que fugó por su familia

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El Monstruo confronta a periodista paraguaya

Cuando una periodista paraguaya le hizo frente a Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, sobre las razones que lo llevaron a escapar de la justicia y estar prófugo por varios meses, este formuló una contra-pregunta cargada de tensión.

“¿Usted se entregaría, señorita? Tengo familia, tengo hijos, tengo gente que está atrás mío y por eso decidí huir. Yo ya dejé estos pasos hace mucho tiempo. Como le repito, existen muchas bandas criminales en mi país, demasiadas, que toman mi nombre para poder lucrar”, respondió.

La presencia de Moreno Hernández, desde un recinto policial en Paraguay, donde cayó detenido la noche del 24 de septiembre, se convirtió en un foco de atención mediática internacional.

La operación en Paraguay permitió
La operación en Paraguay permitió identificar al prófugo Erick Moreno Hernández, El Monstruo, por sus tatuajes.

Apodado El Monstruo en Perú, soporta el peso de ser uno de los fugitivos más buscados de su país por casos de extorsión, secuestro, venta de drogas y sicariato. Las autoridades policiales lo señalan como el cabecilla de la sanguinaria banda Los Injertos del Cono Norte.

Según el ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, su captura resultó de tres meses de coordinación entre fuerzas policiales peruanas y paraguayas, que culminaron en la vivienda de San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de la capital.

El inicio de la operación de captura fue minuciosamente relatado por el jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, Hugo Grance, quien reveló que Moreno Hernández intentó sobornar a los agentes involucrados con el ofrecimiento de un millón de dólares en efectivo.

Erick Luis Moreno Hernández fue
Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

De acuerdo con Grance, “ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero el objetivo era detenerlo”. La intervención de un grupo especial dedicado al combate del crimen organizado de Paraguay evitó que el soborno tuviera efecto.

Negó delitos en Brasil

Durante su comparecencia ante la prensa, Moreno Hernández negó su participación en delitos cometidos en Brasil y rechazó estar vinculado con la muerte de un policía en ese país.

“Yo aquí (en Paraguay) no cometo ni una clase de delito, ni tampoco estuve involucrado en la muerte del policía en Brasil, porque jamás estuve allá”, manifestó ante los medios.

Agentes del grupo especial contra
Agentes del grupo especial contra el crimen organizado de Paraguay inspeccionan la vivienda en San Lorenzo donde fue capturado Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', prófugo desde 2022.

Asimismo, negó cualquier relación con los secuestros de menores o empresarios peruanos, aunque reconoció que “no soy una persona santa y lo dije muchas veces”, frase destacada por los medios paraguayos.

El acusado sostuvo que bandas criminales peruanas utilizan su nombre para extorsionar y cometer crímenes, mencionando a “Jorobado” y Miguel Marín, a quienes identificó como enemigos que supuestamente colaboran con sectores corruptos dentro de la policía peruana.

“Mis enemigos son El Jorobado, Miguel Marín... Personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. Son criminales, pero les pagan a la policía”, señaló.

Adrián Smith Lucano Cotrina, alías
Adrián Smith Lucano Cotrina, alías ‘El Jorobado’.

Nexo con otras bandas

Al ser cuestionado sobre su tiempo en Paraguay, el Monstruo detalló que permaneció en ese país durante dos años tras una breve estancia en Bolivia. Negó rotundamente haber pisado territorio brasileño y descartó cualquier nexo con organizaciones paraguayas o actividades delictivas locales.

Sobre su seguridad, argumentó que solo confiaba en su círculo familiar inmediato y responsabilizó a los constantes rumores y a la corrupción por el uso instrumental de su nombre en reportajes y crímenes.

“El domingo pasado salió un reportaje en Panorama, donde hacen muchos atentados con mi nombre y lucran. Hubo audios, hubo todo, pero lastimosamente el Estado puede más que yo”, declaró.

La captura en Paraguay de
La captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Foto: Composición Infobae Perú

Cuestionado sobre el apoyo que habría recibido dentro de Paraguay para evadir la detención, Moreno Hernández negó cualquier protección local. “De nadie, señorita reportera”, afirmó.

Sin embargo, admitió haber recibido información de la policía peruana sobre los operativos planificados en su contra, indicando que esa advertencia constante era su principal herramienta de autoprotección.

Posible extradición

Respecto a los hechos imputados y a su posible extradición simplificada a Perú, Moreno Hernández aclaró que espera discutir esos puntos en la corte de su país, limitando sus declaraciones ante la prensa por recomendación legal.

Policía de Paraguay detiene en
Policía de Paraguay detiene en San Lorenzo a alias “El Monstruo” tras diez días de seguimiento e inteligencia| Composición Infobae

Ante la inminente entrega a la justicia peruana, reconoció que el peso del Estado termina por imponerse sobre su voluntad: “Bueno, no quisiera, pero va a ser así, porque usted sabe que yo soy un delincuente y el Estado puede más”.

Analistas destacan la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Perú y Paraguay como determinante para la resolución de este caso. Mientras se definen los procesos judiciales y su eventual extradición, el caso de Erick Moreno Hernández, El Monstruo, continúa bajo el escrutinio público.

Temas Relacionados

El MonstruoErick Moreno HernándezParaguayLos Injertos del Cono Norteperu-noticias

Más Noticias

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Agus Rey, periodista argentino, señaló que existen rumores de romance con la ahora compañera de podcast de Marcelo. Ambos se conocen desde el 2008 cuando ella era parte de su programa de TV

Marcelo Tinelli habría terminado con

Julio Velarde defiende la independencia del BCR en PERUMIN 37: “Es para evitar la tentación de los políticos”

El presidente del BCR acusó que el apetito cortoplacista de la clase política amenaza con “cargar todo el peso de la inflación” al siguiente Gobierno

Julio Velarde defiende la independencia

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Luego de un episodio de intoxicación y su posterior traslado a un centro de salud mental, Magaly Solier continúa en observación en el hospital de Huanta. La familia no brindó declaraciones públicas y las autoridades mantienen el monitoreo de su evolución

Magaly Solier fue trasladada a

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ definirán el pase a las seifinales en Coquimbo. Será la revancha tras el empate sin goles en Lima. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs U. de

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

La mendocina se encuentra en el centro de la escena mediática ser vinculada con Marcelo Tinelli, quien anunció el final de su romance con modelo peruana.

Quién es Sabrina Rojas, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo rechaza ser juzgado

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Jefferson Farfán y su familia molesta con ‘Cri Cri’ tras su aparición en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García tuvo juicioso análisis por posibilidad de que Luiz Felipe Scolari dirija a la selección peruana: “Esto no es cine, es fútbol”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para patear los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025