El Monstruo confronta a una periodista paraguaya que le pregunta por qué huyó: “¿Usted se entregaría?”

El Monstruo confronta a periodista paraguaya

Cuando una periodista paraguaya le hizo frente a Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, sobre las razones que lo llevaron a escapar de la justicia y estar prófugo por varios meses, este formuló una contra-pregunta cargada de tensión.

“¿Usted se entregaría, señorita? Tengo familia, tengo hijos, tengo gente que está atrás mío y por eso decidí huir. Yo ya dejé estos pasos hace mucho tiempo. Como le repito, existen muchas bandas criminales en mi país, demasiadas, que toman mi nombre para poder lucrar”, respondió.

La presencia de Moreno Hernández, desde un recinto policial en Paraguay, donde cayó detenido la noche del 24 de septiembre, se convirtió en un foco de atención mediática internacional.

La operación en Paraguay permitió identificar al prófugo Erick Moreno Hernández, El Monstruo, por sus tatuajes.

Apodado El Monstruo en Perú, soporta el peso de ser uno de los fugitivos más buscados de su país por casos de extorsión, secuestro, venta de drogas y sicariato. Las autoridades policiales lo señalan como el cabecilla de la sanguinaria banda Los Injertos del Cono Norte.

Según el ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, su captura resultó de tres meses de coordinación entre fuerzas policiales peruanas y paraguayas, que culminaron en la vivienda de San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de la capital.

El inicio de la operación de captura fue minuciosamente relatado por el jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, Hugo Grance, quien reveló que Moreno Hernández intentó sobornar a los agentes involucrados con el ofrecimiento de un millón de dólares en efectivo.

Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

De acuerdo con Grance, “ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero el objetivo era detenerlo”. La intervención de un grupo especial dedicado al combate del crimen organizado de Paraguay evitó que el soborno tuviera efecto.

Negó delitos en Brasil

Durante su comparecencia ante la prensa, Moreno Hernández negó su participación en delitos cometidos en Brasil y rechazó estar vinculado con la muerte de un policía en ese país.

“Yo aquí (en Paraguay) no cometo ni una clase de delito, ni tampoco estuve involucrado en la muerte del policía en Brasil, porque jamás estuve allá”, manifestó ante los medios.

Agentes del grupo especial contra el crimen organizado de Paraguay inspeccionan la vivienda en San Lorenzo donde fue capturado Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', prófugo desde 2022.

Asimismo, negó cualquier relación con los secuestros de menores o empresarios peruanos, aunque reconoció que “no soy una persona santa y lo dije muchas veces”, frase destacada por los medios paraguayos.

El acusado sostuvo que bandas criminales peruanas utilizan su nombre para extorsionar y cometer crímenes, mencionando a “Jorobado” y Miguel Marín, a quienes identificó como enemigos que supuestamente colaboran con sectores corruptos dentro de la policía peruana.

“Mis enemigos son El Jorobado, Miguel Marín... Personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. Son criminales, pero les pagan a la policía”, señaló.

Adrián Smith Lucano Cotrina, alías ‘El Jorobado’.

Nexo con otras bandas

Al ser cuestionado sobre su tiempo en Paraguay, el Monstruo detalló que permaneció en ese país durante dos años tras una breve estancia en Bolivia. Negó rotundamente haber pisado territorio brasileño y descartó cualquier nexo con organizaciones paraguayas o actividades delictivas locales.

Sobre su seguridad, argumentó que solo confiaba en su círculo familiar inmediato y responsabilizó a los constantes rumores y a la corrupción por el uso instrumental de su nombre en reportajes y crímenes.

“El domingo pasado salió un reportaje en Panorama, donde hacen muchos atentados con mi nombre y lucran. Hubo audios, hubo todo, pero lastimosamente el Estado puede más que yo”, declaró.

La captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Foto: Composición Infobae Perú

Cuestionado sobre el apoyo que habría recibido dentro de Paraguay para evadir la detención, Moreno Hernández negó cualquier protección local. “De nadie, señorita reportera”, afirmó.

Sin embargo, admitió haber recibido información de la policía peruana sobre los operativos planificados en su contra, indicando que esa advertencia constante era su principal herramienta de autoprotección.

Posible extradición

Respecto a los hechos imputados y a su posible extradición simplificada a Perú, Moreno Hernández aclaró que espera discutir esos puntos en la corte de su país, limitando sus declaraciones ante la prensa por recomendación legal.

Policía de Paraguay detiene en San Lorenzo a alias “El Monstruo” tras diez días de seguimiento e inteligencia| Composición Infobae

Ante la inminente entrega a la justicia peruana, reconoció que el peso del Estado termina por imponerse sobre su voluntad: “Bueno, no quisiera, pero va a ser así, porque usted sabe que yo soy un delincuente y el Estado puede más”.

Analistas destacan la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Perú y Paraguay como determinante para la resolución de este caso. Mientras se definen los procesos judiciales y su eventual extradición, el caso de Erick Moreno Hernández, El Monstruo, continúa bajo el escrutinio público.