‘Majo con sabor’ revela por qué se molestó con Gino Assereto luego de terminar su relación: “Esperaba un respeto”.

La reciente revelación de María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’, sobre el motivo de su enojo con Gino Assereto tras el fin de su relación ha generado gran revuelo al conocer más detalles del tema. La chef e influencer aclaró que su molestia no surgió por la ruptura sentimental, sino por la forma en que Assereto respondió ante la prensa, incumpliendo un acuerdo previo de discreción que ambos habían pactado.

Según relató en diversos pódcast y entrevistas, la expectativa de respeto mutuo se vio vulnerada cuando el exintegrante de ‘Esto es guerra’ optó por dar una respuesta pública que ella consideró inapropiada.

La situación se remonta a finales de julio, cuando la pareja decidió poner fin a su relación de aproximadamente seis meses. Vigil Checa explicó que, en ese momento, Assereto le pidió que no hicieran pública la separación hasta después del estreno de la segunda temporada de ‘Hombres a la plancha’, show en el que él participaba.

“Tenía justo su segundo show y yo estaba invitada y era alfombra roja. Me dijo: ‘No publiques ni yo publico nada porque se van a ir por el tema de la separación y no por el tema de show’ y le dije que ok”, relató la chef en el pódcast ‘Todo Good’. La intención de Vigil Checa era comunicar la ruptura de manera conjunta, pero accedió a la solicitud de Assereto por respeto a su carrera profesional.

El acuerdo se quebró cuando la prensa abordó a Assereto durante el evento y le consultó si Vigil Checa asistiría. La respuesta del modelo fue: “Todos están invitados”, una frase que, para la chef, careció del respeto que ella esperaba.

“Esperaba un respeto porque yo le di respeto al no publicar y pedí que, si le preguntaban, no respondiera cualquier cosa, pero lo hizo de una forma que no me gustó”, expresó Vigil Checa en el programa de streaming. La reacción de Assereto, lejos de mantener la discreción acordada, provocó en Vigil Checa una profunda incomodidad y el sentimiento de que su confianza había sido traicionada.

Reacción de ‘Majo con sabor’ y su decisión de hablar sobre su ruptura

Al día siguiente de la respuesta de Assereto, Vigil Checa se encontró con el clip de la entrevista y, según relató en varios espacios digitales, su reacción fue inmediata. “Yo me levanto al día siguiente, veo el clip que dijo y dije: ándate a la mie***”, confesó en el pódcast.

Este momento marcó el punto de quiebre que la llevó a tomar la decisión de hacer pública la ruptura en su propio espacio digital. “Yo quería hacer público que habíamos terminado”, insistió la chef, quien consideró que ya no tenía sentido mantener el silencio tras la exposición mediática generada por la respuesta de Assereto.

Vigil Checa optó por anunciar la separación en el programa ‘Doble Sentido’, de Onelia Molina y Patricio Parodi, y ahora, en ‘Todo Good’, compartió su versión de los hechos y aclaró que su enojo no se debió al fin de la relación, sino a la falta de reciprocidad en el respeto acordado.

“Yo no publiqué nada porque me pidió respeto, pero esperaba lo mismo”, afirmó la chef, subrayando que la decisión de hablar públicamente fue una respuesta directa a la actitud de su expareja. Añadió también que, tras la ruptura y la exposición pública, Assereto la bloqueó en redes sociales, un gesto que la chef interpretó como parte del cierre definitivo de esa etapa.

A pesar de la tensión, Vigil Checa manifestó que no guarda rencor hacia Assereto. “No lo voy a odiar, no le voy a tener rencor. Lo acepto como es, pero no comparto su forma de vivir en muchos aspectos”, declaró, dejando claro que las diferencias personales también influyeron en la decisión de terminar la relación.

‘Majo con sabor’ sobre Gino Assereto: “Yo sí pensaba en un futuro bonito con él”

La relación entre Vigil Checa y Assereto, que se extendió por cerca de seis meses, estuvo marcada por la exposición mediática. La chef, reconocida por su presencia en redes sociales y su trabajo en gastronomía, compartió que, en algún momento, pensó en un futuro junto a Assereto.

“Yo sí pensaba en un futuro bonito con él”, confesó en el programa ‘Good time’. Sin embargo, también fue enfática al señalar que, una vez concluida la etapa, no contempla la posibilidad de retomar la relación: “Siento que cuando una etapa termina, se acaba y no hay punto de retorno. ¿Volver? Para mí no”.

Tras el anuncio de la separación, Vigil Checa optó por mantener un “contacto cero” con Assereto y centrarse en su crecimiento personal y profesional. La chef destacó que, a pesar de las diferencias y el desenlace, prefiere quedarse con los aprendizajes obtenidos durante la relación.

Al final cada uno estaba jugando solo. Yo también jugué sola”, reflexionó en el programa ‘Good time’, reconociendo que ambos tomaron caminos distintos y que la experiencia le dejó lecciones valiosas.