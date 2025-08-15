Perú

‘Majo con sabor’ niega haber retomado su relación con Gino Assereto: “Me terminó y me bloqueó”

María José Vigil Checa aseguró que no entiende los motivos por los que el modelo decidió terminar la relación y eliminarla de sus redes

Por Carol Ruiz

Chef “Majo con sabor” revela que Gino Assereto la bloqueó tras ruptura: “No sé qué le incomodó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, María José Vigil Checa, más conocida como ‘Majo con sabor’, decidió romper su silencio y aclarar públicamente los rumores que la vinculaban nuevamente con el exchico reality Gino Assereto.

La chef, que hasta hace unas semanas mantenía una relación con el también cantante, dejó en claro que no ha retomado su romance y que, en realidad, desconoce por completo las razones que llevaron a su expareja a poner fin a la historia que compartían.

He visto en todos los canales de televisión, las radios y los periódicos que he vuelto con él, cuando no es así”, expresó Majo ante las cámaras de los urracos, visiblemente sorprendida por la rapidez con la que se propagó la información. La cocinera aseguró que desde que terminó con Gino, no han tenido contacto alguno y que el distanciamiento fue tajante.

Durante la entrevista, María José se mostró sincera y directa al relatar cómo se produjo el quiebre.

Te lo resumo así, me terminaron y me bloquearon. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé”, dijo, dejando entrever que la decisión fue repentina y unilateral por parte de Assereto. La forma en que lo contó, sin dramatismos pero con un dejo de desconcierto, evidenció que aún no logra procesar completamente lo ocurrido.

La chef confesó que no tiene pistas claras de qué pudo haber motivado a Gino a tomar esa actitud. “No sé qué le habrá incomodado, las bromas que yo hago, no sé, te juro que no te podría dar explicaciones de eso. Yo solo tengo la comunicación de que me han bloqueado”, agregó, dando a entender que ni siquiera recibió una conversación final que le permita entender la ruptura.

Majo quiere saber por qué Gino la terminó

Aunque intenta seguir adelante, le intriga conocer las razones de su ex. “Me provoca saber por qué ha pasado, lo voy a saber en su momento, ¿no? Todo va a caer en un momento preciso”, expresó con un tono de paciencia, pero también con la esperanza de que, tarde o temprano, la verdad salga a la luz.

La historia entre María José Vigil Checa y Gino Assereto había despertado interés desde que se hizo pública, debido a la discreción con la que ambos manejaban su relación. Sin embargo, este abrupto final, sumado al silencio de Gino, ha generado especulaciones entre los seguidores de la pareja.

Muchos se preguntan si hubo un motivo concreto, un malentendido o simplemente una decisión personal del exchico reality de alejarse.

Lo que sí dejó claro Majo es que su presente está enfocado en su carrera culinaria y en mantener su autenticidad, sin modificar su personalidad o su estilo para encajar en las expectativas de otros. “Si las bromas que hago incomodaron, pues así soy yo, y no voy a dejar de serlo”, comentó de manera implícita, reafirmando que su esencia no está en negociación.

Por ahora, la chef asegura que seguirá con sus proyectos y que prefiere dejar que el tiempo ponga cada pieza en su lugar. “Las cosas se sabrán cuando se tengan que saber”, reiteró, cerrando así una intervención que combinó honestidad, serenidad y un ligero toque de resignación.

