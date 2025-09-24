Perú

Gigi Mitre revela el historial de denuncias contra la influencer Alejandra Argumedo y condena sus insultos racistas en el Metropolitano

La conductora de ‘Amor y fuego’ expuso ante la audiencia los múltiples problemas legales y personales que rodean a la joven influencer luego del escándalo racista en el Metropolitano

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Gigi Mitre condena insultos racistas de Alejandra Argumedo en el Metropolitano. Video: Amor y Fuego

Durante la emisión de ‘Amor y fuego’, Gigi Mitre condenó enérgicamente las expresiones de la influencer Alejandra Argumedo, quien ha sido acusada de decir insultos racistas en el Metropolitano, reveló que la joven enfrenta varias denuncias legales y personales, lo que intensificó la controversia y el escrutinio sobre la conducta de la joven.

En su intervención, Gigi Mitre calificó de “joyón” a Argumedo y expuso ante la audiencia un conjunto de denuncias que, según sus palabras, incluyen acusaciones por robo en una tienda y conflictos con su pareja.

“Acá tenemos el prontuario de la nórdica, de la realeza. ¡Qué horror!”, exclamó la conductora, mostrando documentos que, aseguró, detallan los antecedentes de la influencer. Mitre también cuestionó la pasividad de los pasajeros del Metropolitano durante el incidente, preguntando por qué nadie intervino ante los insultos racistas. “¿Por qué nadie la detuvo? ¡Nadie dijo nada!”, enfatizó.

Incidente racista en el Metropolitano y reacción de las autoridades

El episodio que originó la polémica ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando Alejandra Argumedo, entonces conductora del programa deportivo ‘Hinchas al Aire’, fue grabada en un autobús del Metropolitano insultando a los pasajeros con frases como “serranos, alpacas, vicuñas” y “serranos son y serranos morirán”.

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal. (Facebook: Peruanos Informan)

El video, difundido rápidamente en redes sociales, generó un rechazo generalizado y motivó la intervención de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura. La Defensoría, a través de sus canales oficiales, expresó: “Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a Fiscalía del Perú a iniciar investigaciones inmediatas en este caso”.

El Ministerio de Cultura, por su parte, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación, invocando el artículo 323 del Código Penal, y subrayó que las expresiones de Argumedo afectaron tanto a los pasajeros como a comunidades originarias y andinas.

La viralización del video no solo provocó la indignación de la opinión pública, sino que también llevó a la producción de ‘Hinchas al Aire’ a tomar distancia de la conducta de Argumedo. En un comunicado difundido en X, el equipo del programa afirmó: “La dirección de ‘Hinchas al Aire’ rechaza cualquier hecho de discriminación y tomará medidas para garantizar el respeto en todos nuestros espacios de trabajo”.

La presión social y mediática derivó en el cierre temporal de las redes sociales tanto de la influencer como del programa, mientras que la Defensoría del Pueblo solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) impulsar campañas para denunciar actos racistas y discriminatorios.

Hinchas al Aire confirmó la salida definitiva de Alejandra Argumedo Alegre | Video: Hinchas al Aire

Historial de denuncias de Alejandra Argumedo

A raíz del escándalo, salieron a la luz numerosos antecedentes legales y personales de Alejandra Argumedo. Diversas cuentas en redes sociales reportaron que la influencer figura en denuncias por abandono de hogar en Cañete, violencia física y psicológica, morosidad financiera y deudas impagas.

Además, se le atribuyen litigios familiares, incluyendo la pérdida de la potestad parental por problemas vinculados al consumo de sustancias y episodios de violencia contra la familia paterna de su hijo.

También se mencionan altercados en espacios públicos, como un conflicto en un cine que terminó en denuncias cruzadas, y enfrentamientos relacionados con arrendamientos, donde habría intimidado a propietarios tras negarse a cumplir con pagos.

Sin embargo, Gigi Mitre sí comentó que tenía documentos. “Miren, tengo acá copia de certificado digital de denuncia policial. Con roches con su pareja. Hay otra, la encontraron casi que robando. Intentó robar en una tienda de RadioShack hace años. Ahí está la aristócrata. Y cuando la señalaron, quiso agredir a quien estaba grabando el video. Es una denuncia del 2014″, comentó.

“Es un joyón. Ella quiere ser famosa, tiene su pódcast. Ahí está. Servida, señorita Alejandra Argumedo Alegre. Qué alegre vas a estar ahora. Qué vergüenza. Ridícula”, agregó la conductora de ‘Amor y Fuego’.
Gigi Mitre revela el historial de denuncias de la influencer Alejandra Argumedo, quien realizó insultos racistas en el Metropolitano. Video: Amor y Fuego

Las consecuencias profesionales para Argumedo fueron inmediatas. En la última emisión de ‘Hinchas al Aire’, los conductores Jota Medina y Edwin Waters anunciaron su desvinculación definitiva del programa. “La señorita en cuestión ya no forma más parte de este canal, ya no es parte de ‘Hinchas al Aire’”, declaró Medina.

Ambos presentadores reiteraron su rechazo a cualquier acto de racismo y pidieron a la audiencia no trasladar ataques a colaboradores o auspiciadores del programa. La producción enfatizó que las expresiones de Argumedo no representan los valores del canal y que se tomarán medidas para garantizar el respeto en todos los espacios de trabajo.

Mientras tanto, la denuncia formal presentada por el Ministerio de Cultura ante la Fiscalía de la Nación mantiene abierto el proceso legal contra la influencer.

