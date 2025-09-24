Perú

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

El exjefe de Gabinete informó que la reunión fue cordial y que la Casa Blanca tomó las fotos oficiales, las cuales serán publicadas “seguramente” en los próximos días

Por Luis Paucar

Guardar
Adrianzén destacó la cordialidad del
Adrianzén destacó la cordialidad del encuentro y señaló que Boluarte “fue muy atenta” con Trump

El representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Gustavo Adrianzén, informó este miércoles que la presidenta Dina Boluarte sostuvo una “recepción privada” con su homólogo estadounidense Donald Trump.

En diálogo con TV Perú, el exjefe de Gabinete precisó que el encuentro ocurrió la noche anterior, cuando la jefa de Estado “pudo saludar e intercambiar algunas frases” con el mandatario en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Adrianzén destacó la cordialidad del encuentro y señaló que Boluarte “fue muy atenta” con Trump. Además, mencionó que las fotografías oficiales del evento serán emitidas por la Casa Blanca “seguramente” en los próximos días, y que Presidencia las hará públicas “como corresponde”.

La cita ocurrió después de que la gobernante se presentara ante empresarios y evidenciara el rechazo internacional generado por la inauguración del puerto de Chancay en noviembre pasado, una infraestructura mayoritariamente controlada por la empresa del régimen chino Cosco Shipping.

Fuente: TV Perú

Mencionó que varios líderes internacionales están incómodos con la obra, entre ellos Trump. “Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay”, dijo, al añadir que sostuvo conversaciones previas sobre el tema con el expresidente Joe Biden.

“Le dije al presidente Biden, cuando pudimos conversar en APEC 2023 (...), que mire hacia América Latina. Somos un solo continente que debe ser más fuerte y tenemos las garantías para ello”, agregó.

Boluarte afirmó que, a su juicio, EE.UU. debe asumir el liderazgo en el continente, y en ese marco reafirmó el compromiso del Perú de fortalecer una alianza sólida: “Queremos apostar por esa fuerza americana”, expresó.

La presidenta Dina Boluarte tuvo
La presidenta Dina Boluarte tuvo un breve encuentro privado con Donald Trump en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU

También presentó otros proyectos estratégicos que buscan posicionar al país como un hub logístico regional, como el puerto de Corío, en Arequipa, con un “mayor calado” que Chancay, lo que permitiría el arribo de embarcaciones de mayor tonelaje y facilitaría la conexión del sur peruano con mercados de Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay hacia Asia.

Destacó la apertura del expediente técnico para el desarrollo del puerto de Eten, en La Libertad, con el apoyo de los Países Bajos, y enlazó esta iniciativa con otros acuerdos internacionales como el compromiso con Canadá para impulsar la irrigación de Chavimochic, la colaboración con Japón en el proyecto Majes Siguas, y el trabajo conjunto con Francia para la construcción y entrega de hospitales.

“Que las inversiones de Estados Unidos no viajen tan lejos, hasta Europa o el mundo asiático, sino que se queden en América. Y qué mejor si lo hacen en aquel hermoso país, herederos de un gran imperio, el imperio inca”, añadió.

El megapuerto de Chancay, inaugurado
El megapuerto de Chancay, inaugurado con participación del régimen chino, ha generado incomodidad entre líderes internacionales, según Boluarte

La gobernante, quien enfrenta la aprobación más baja de toda Latinoamérica con apenas un 3 % de respaldo, participó a fines de 2024 en la inauguración remota del megapuerto de Chancay, ubicado a unos 70 kilómetros de Lima. En la misma ceremonia participó el líder del régimen chino, Xi Jinping.

Impacto

Infobae Perú ha informado en los últimos meses sobre los problemas en la zona debido a la construcción del megapuerto, el choque demográfico y el impacto ambiental. Vladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay (Freddlich), reveló que el Humedal Santa Rosa, ubicado junto al terminal portuario, recibe cada vez menos arena, mientras que la situación de la playa Chorrillos continúa sin atención.

En febrero pasado, la asociación de vecinos de Chancay presentó una denuncia contra Cosco Shipping por presuntos delitos contra el medio ambiente, ante la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito con Competencia en Materia Ambiental de Huaral.

Temas Relacionados

Dina BoluarteDonald Trumpperu-politica

Más Noticias

Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

Decir “gracias” no es solo un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás

Qué significa ser una persona

Pamela López aclara rumores sobre convivencia con Paul Michael: “Mis hijos aún no saben que tenemos una relación”

La empresaria desmiente versiones sobre vivir junto al cantante y revela que sus hijos aún desconocen el romance, priorizando la privacidad familiar

Pamela López aclara rumores sobre

Día Mundial del Farmacéutico: historia, origen y el rol vital de quienes garantizan salud y bienestar en cada rincón del planeta

Cada 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico, fecha instaurada para resaltar la labor de quienes aseguran medicamentos seguros y accesibles, promoviendo salud y confianza en la población

Día Mundial del Farmacéutico: historia,

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: River Plate luchará contra Palmeiras por su pase a las semifinales de la Copa Libertadores; mientras que Mineiro, Bolívar, Once Caldas e Independiente del Valle harán los suyo en la Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 24

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

El mediocampista nacional contó que los jugadores de la ‘canarinha’ con los que fue equiparado por el ‘Tigre’ durante su etapa en la ‘bicolor’. También habló del próximo ‘9’ de Perú

Raziel García reveló que Ricardo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EE.UU. alista queja formal contra

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

ONU Mujeres llama ‘inspiradora’ a Dina Boluarte y desata fuerte rechazo en Perú: “Vulnera a las víctimas de su régimen”

No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

ENTRETENIMIENTO

La influencer Zully confirma su

La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

Santiago Suárez admite que le han cerrado las puertas tras denuncia de abuso sexual: “Muchos amigos y colegas me dieron la espalda”

Defensa de la víctima que denunció a ‘Cri Cri’ se reafirma y acusa al primo de Jefferson Farfán de burlarse del proceso

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Quién es Lucas Beltrán, el joven peruano que nació en San Juan de Lurigancho y hoy brilla en The Voice

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 24

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025