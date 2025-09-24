Decretan día no laborable para el 26 de septiembre por Festival de Primavera: Solo en una provincia

Este 26 de septiembre será día no laborable, pero se trata de una celebración que tiene lugar hace años en una provincia de La Libertad. - Crédito Andina

Perú no tiene feriados nacionales en septiembre. Este es el único mes de la segunda parte del año en que todos el Perú no descansa. Sin embargo, sí se han aprobado diferentes días no laborables —como el 24 de septiembre, que lo es para la región de Piura y el distrito de Juliaca, en San Román, Puno—.

Así, este viernes 26 de septiembre ha sido decretado como nuevo día no laborable, pero solo en la provinca de Trujillo, La Libertad. ¿El motivo? El Festival Internacional de Primavera.

Esta es una actividad famosa en la región y suele declararse ‘feriado regional’ cada año, pero dependiendo del día central en que se celebre (el año pasado fue el 27 de septiembre).

El 24 de septiembre también fue día no laborable: pero solo para Piura y el distrito de Juliaca. - Crédito Andina

Trujillo: Este 26 de septiembre es día no laborable

El pasado 18 de septiembre se aprobó el decreto regional N° 000004-2025-GRLL-GOB donde se declara como día no laborable —aunque textualmente se menciona ‘feriado no laborable’, pero se evita este uso para no confundir— el viernes 26 de septiembre.

“Declarar feriado no laborable el día viernes 26 de septiembre del 2025, para los trabajadores que prestan servicios en las entidades públicas en el ámbito de la provincia de Trujillo, con motivo de la celebración del 73º Festival Internacional de Primavera", aprueba la norma regional.

Asimismo, la norma señala que se deben “compensar las horas dejadas de laborar a partir del día lunes 29 de setiembre del 2025, conforme a lo establecido por el titular de la Entidad Pública, en función a sus propias necesidades”.

Los peruanos aprovechan para viajar también en días no laborables por las celebraciones. - Crédito Andina

Por esto, los titulares de las entidades del sector público deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, durante este día en que los estatales no trabajarán.

¿Y el sector privado?

En la misma norma se establece que las entidades y centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente decreto, pero previamente deberán acordarlo así entre el empleador y los trabajadores.

Si deciden acogerse, se deberá también establecer la forma como se hará efectiva la compensación de las horas dejadas de laborar. Pero si no se llega a haber acuerdo en esta parte, lo decidirá el mismo empleador.

El Festival internacional de la primavera atrae a gran cantidad de turistas a la región La Libertad. Foto: Andina

Pero hay más. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 15621, de fecha 22 de setiembre del año 1965, se declara oficial la Semana del Festival Internacional de la Primavera que se celebra en Trujillo y no solo se autoriza señalar anualmente un día feriado dentro de la semana, sino que también se aprueba la exoneración de impuestos a los espectáculos púbicos.

Este pedido de declarar día no laborable ha venido directamente desde la misma organizadora del Festival Internacional de la Primavera de Trujillo, que es la Asociación Internacional Club de Leones del distrito.

En una solicitud del 4 de abril del 2025, esta entidad indicó que “desde el 21 de septiembre al 28 de septiembre del 2025 se llevará a cabo el 73° Festival Internacional de Primavera, evento tradicional que promueve el turismo en la región La Libertad", y que por ellos solicitaba que se declarara el día no laborable al viernes 26 de septiembre.

Los feriados este 2025

Miércoles 1 de enero: Año nuevo Jueves 17 de abril: Jueves Santo Viernes 18 de abril: Viernes Santo Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo Sábado 7 de junio: Día de la Bandera Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias Martes 29 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Navidad Jueves 1 de enero: Año Nuevo (para el siguiente año)