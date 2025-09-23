Rosa Merino, la potente voz femenina que inmortalizó el Himno Nacional del Perú hace 204 años

En un momento clave de su historia, el Perú adoptó el 23 de septiembre de 1821 su Himno Nacional, creado por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, convirtiéndose en un emblema patriótico. (Andina)

El 23 de septiembre de 1821, en el antiguo Teatro Principal de Lima, la voz de Rosa Merino marcó un hito en la historia nacional al ser la primera persona en interpretar públicamente el Himno Nacional del Perú. Ante la presencia de José de San Martín y los próceres de la independencia, la soprano limeña entonó las estrofas que desde entonces se convirtieron en símbolo de emancipación e identidad nacional. Este episodio, documentado en la Gaceta del Gobierno y recordado por generaciones, consolidó a Merino como una figura central en la memoria patriótica del país.

La creación del himno se remonta a los días posteriores a la proclamación de la independencia. San Martín impulsó un concurso público, anunciado el 7 de agosto de 1821 en la Gaceta del Gobierno, para dotar al Perú de una marcha nacional. La convocatoria invitaba a profesores de bellas letras, compositores y aficionados a presentar sus obras antes del 18 de septiembre. El ganador recibiría el reconocimiento del gobierno y del pueblo peruano.

Siete composiciones participaron en el certamen, probablemente realizado en el salón de Miguel José de Riglos. San Martín, tras escuchar las propuestas, eligió la obra presentada al final por el compositor afroperuano José Bernardo Alcedo, cuya melodía y energía patriótica convencieron al jurado. Alcedo, nacido en Lima en 1780, ya era reconocido en el ámbito musical. Tras la selección, orquestó la pieza y la ensayó con la orquesta del teatro para el estreno oficial.

La letra fue obra de José de la Torre Ugarte, poeta iqueño y miembro de la Facultad de Artes de San Marcos, quien plasmó en las estrofas el fervor emancipador y los ideales de libertad. Según una carta de Alcedo, utilizó los versos originales de la Torre Ugarte para componer la música: “Refiriéndome a la primera, conservo los versos originales de su misma mano, los que he sabido, que los han variado”.

La noche del estreno, Rosa Merino —reconocida soprano y miembro de la compañía lírica de Andrés Bolognesi— fue la encargada de dar vida a la composición. Su actuación, acompañada por la orquesta dirigida por Alcedo, provocó que el público se pusiera de pie en señal de respeto, siguiendo la sugerencia del propio compositor. Así, el himno se escuchó por primera vez el 23 de septiembre de 1821 en el Teatro Principal de Lima.

La biografía de Merino revela que su carrera artística se remontaba a 1812, cuando ya destacaba en el ámbito lírico limeño. Se estima que nació alrededor de 1790 y tenía aproximadamente 31 años al interpretar el himno.

Contrajo matrimonio a temprana edad con el médico español Francisco Agustín Arenas, con quien tuvo un hijo, Manuel Antonio Arenas Merino, posteriormente figura destacada en el país. Rosa Merino falleció en 1868 y sus restos reposan en el cementerio Presbítero Maestro.

El himno, originalmente titulado Marcha Nacional del Perú, fue adoptado oficialmente en 1821. Su estructura incluye un coro y siete estrofas, pero solo una suele interpretarse en actos oficiales. A lo largo de los años, tanto la letra como la música han sufrido modificaciones y debates sobre su autenticidad.

En 1913, el Congreso promulgó la Ley N.º 1801, que declaró intangible la letra y la música, incluyendo la estrofa apócrifa “Largo tiempo el peruano oprimido”, obra de la tradición popular. El Tribunal Constitucional determinó en 2005 que esta estrofa es fruto del folclore y debe mantenerse, aunque también se ordenó restituir la quinta estrofa original.

El Himno Nacional del Perú destaca en América por haber sido compuesto y escrito enteramente por autores nacionales, a diferencia de otros himnos del continente, obra de extranjeros. Alcedo y de la Torre Ugarte dejaron una huella indeleble en la identidad peruana.

La interpretación de Rosa Merino no solo marcó el inicio de una tradición patriótica, sino que visibilizó el papel de la mujer en los grandes acontecimientos nacionales. Su legado, a veces postergado en la memoria colectiva, sigue siendo testimonio del compromiso y el talento en el nacimiento de la república peruana.