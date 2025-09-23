Más de 600 visitas intervenidas en penales del Perú: INPE revela cómo intentan ingresar drogas y teléfonos a las cárceles

Agentes del INPE han intervenido a 662 visitantes desde enero de 2025, decomisando teléfonos, drogas y alcohol en distintos penales. | INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó que, desde enero de este año, 662 visitantes fueron sorprendidos intentando introducir elementos no autorizados en distintos establecimientos penitenciarios. Entre los objetos incautados destacan teléfonos móviles, chips, alcohol y drogas ilícitas, según cifras oficiales. Estas acciones forman parte del plan de seguridad “No juegues con tu libertad”, impulsado por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, con el objetivo de reducir los riesgos dentro de los penales.

Las inspecciones a cargo de la Dirección de Seguridad Penitenciaria buscan evitar que cualquier visitante pueda comprometer la seguridad interna de las cárceles. Las autoridades precisan que los intentos de ingreso incluyen métodos cada vez más elaborados, como ocultar celulares y drogas en ropa interior, calzados, envases de alimentos y otros objetos personales, lo que evidencia la creatividad de quienes buscan evadir la vigilancia.

Incremento de intervenciones en los últimos meses

Durante julio de 2025, 67 visitantes fueron intervenidos en distintas cárceles del país, mientras que en agosto la cifra ascendió a 100 personas, lo que representa un aumento del 33 % en solo un mes. Esta tendencia al alza alerta a las autoridades sobre la necesidad de reforzar los controles y perfeccionar los procedimientos de revisión.

Alex Samamé, director de Seguridad Penitenciaria, señaló que cada intervención se realiza con minuciosidad, verificando ropa, bolsos, calzados y alimentos para detectar cualquier intento de ingreso de objetos prohibidos. Asimismo, destacó que las revisiones buscan identificar patrones de conducta y anticipar los posibles riesgos que puedan afectar tanto a internos como a personal penitenciario.

Penales con mayor número de incautaciones

Los centros penitenciarios con mayor número de decomisos incluyen los de Arequipa, Lurigancho, Piura, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Miguel Castro Castro. En estos recintos, los operativos son más frecuentes y rigurosos, considerando que se concentran los mayores intentos de ingreso de drogas y teléfonos móviles.

Las autoridades penitenciarias explican que estos procedimientos permiten reducir riesgos de violencia interna y consumo de sustancias ilícitas, además de garantizar la seguridad de los agentes y de los internos. Cada caso se registra cuidadosamente, documentando los métodos utilizados por las visitas y ajustando las estrategias para prevenir futuros intentos.

Marco legal y sanciones por ingreso indebido

El ingreso de objetos y sustancias prohibidas a penales constituye un delito tipificado por la legislación peruana. El artículo 368-A del Código Penal establece penas de cuatro a seis años de prisión para quienes introduzcan elementos no autorizados, mientras que el artículo 368-E del Código de Ejecución Penal contempla condenas de ocho a quince años para el ingreso de armas, municiones o materiales explosivos.

El INPE reiteró a las visitas que estas prácticas representan un riesgo directo para su libertad y pueden generar consecuencias legales severas. Las autoridades enfatizan que los controles se aplican con rigor y responsabilidad, con el objetivo de proteger la seguridad de los penales y garantizar un ambiente seguro para los internos. La institución también hace un llamado a la población a respetar las normas y colaborar con los operativos de revisión, evitando así sanciones y problemas judiciales.