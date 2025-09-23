Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje después de dejar ‘Arriba Mi Gente’ tras acusaciones de infidelidad

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

La presentadora de televisión Maju Mantilla reapareció con un mensaje en redes tras su renuncia definitiva a Arriba Mi Gente, en medio de acusaciones públicas de presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. La conductora agradeció el apoyo recibido durante los días posteriores a su salida del programa, al tiempo que rechazó las especulaciones que han circulado sobre su vida privada.

La exMiss Mundo tomó la decisión de alejarse del espacio televisivo luego de que se intensificaron los rumores acerca de supuestos vínculos sentimentales con Christian Rodríguez, productor del programa, y George Slebi, actor colombiano. La polémica se centró en publicaciones y comentarios realizados en distintas plataformas, donde usuarios y medios locales cuestionaron la relación de Mantilla con ambos personajes.

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje.

Maju Mantilla publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje donde expresó su profundo agradecimiento a quienes le han dado su respaldo. “Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, se puede leer.

Esta declaración sería la primera aparición pública de la presentadora tras los rumores y su abrupta desvinculación del matutino de Latina Televisión. Hasta el momento, la exconductora de Arriba Mi Gente se mantuvo fuera de los focos mediáticos y de las redes sociales durante varios días. Por su parte, sus seguidores han expresado solidaridad con Mantilla, e incluso han cuestionado la cobertura y difusión de versiones no confirmadas sobre su vida personal. Diversos usuarios le enviaron mensajes de ánimo, resaltando la importancia de la privacidad y el respeto ante la situación tan difícil que vive la también actriz.

El mensaje de Maju Mantilla a través de sus redes sociales.

Maju Mantilla lamenta que hayan dañado su reputación

El jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió al público al anunciar en vivo su salida definitiva del programa. “Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada, indicó la presentadora durante la transmisión del programa matutino.

La modelo de 41 años aclaró que como figura pública está expuesta a rumores, pero remarcó el daño que puede generar la difusión irresponsable de información sobre la vida privada de las personas. “Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, comentó bastante afectada.

Las palabras de Magaly Medina y el respaldo de Ricardo Rondón a Maju Mantilla detonaron una ola de comentarios en redes sociales, donde la controversia se instaló con fuerza. (Instagram)

Antes de la emisión en la que comunicó su salida, la exMiss Mundo había advertido que tomaría acciones legales contra quienes continuaran difundiendo información no verificada sobre supuestas infidelidades. “Yo, la verdad, me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron”, expresó con firmeza.

“Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacia mí”, acotó la exreina de belleza, resaltando que tomará medidas: “Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”.

Fernando Díaz sorprendido por la renuncia de Maju Mantilla

Fernando Díaz no dudó en expresar su sorpresa el pasado 18 de septiembre cuando Maju Mantilla decidió anunciar su retiro del programa. El comunicador le brindó su apoyo y resaltó el profesionalismo de su compañera.

“Me toma por sorpresa, no es algo planificado, no me lo veía venir. Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Eres una mujer disciplinada, trabajadora. Cada cosa que has hecho ha dejado una huella. Destaco tu profesionalismo”, expresó durante la emisión.

Además, se refirió a los rumores que se han tejido entre ellos. “Uno puede ser de piedra muchas veces, pero también duele y fastidia y molesta. De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena responder a esta gente, que está en una cloaca, está en una acequia, y solo quieren un poquito de figuración”, dijo bastante fastidiado.

Fernando Díaz y Santi Lesmes le dan su apoyo incondicional a Maju Mantilla | Latina TV