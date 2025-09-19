Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Magaly Medina critica a Maju Mantilla por victimizarse en lugar de negar infidelidad. Magaly TV La Firme

Magaly Medina aseguró en su programa que Maju Mantilla decidió abandonar el espacio televisivo Arriba Mi Gente para intentar salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo. En la emisión del jueves 18 de septiembre, la conductora abordó ampliamente el tema sobre la salida de la presentadora, marcada por rumores de infidelidad.

Durante su intervención en el programa de ATV, Magaly Medina interpretó la renuncia de Maju Mantilla como un intento por priorizar su vida marital tras las recientes controversias públicas. “Creo, finalmente, que ella siguió trabajando con alguien con quien su esposo, evidentemente, tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con su productor, lo más lógico hubiera sido que ella renunciara, ¿no?”, expresó Medina.

La presentadora remarcó el nivel de presión pública que envolvió la permanencia de Mantilla en el programa matinal y la permanencia de Christian Rodríguez, el productor asociado al caso. Magaly Medina recalcó que, aunque han circulado rumores sin confirmar, la raíz del conflicto se localiza en las sospechas acerca de la relación profesional y personal entre Maju Mantilla y su productor. Esta dinámica habría desencadenado un distanciamiento entre Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo.

“Maju Mantilla debió irse de la casa y no se fue”

La periodista sostuvo que la noticia de la renuncia de Mantilla tiene como telón de fondo una crisis con Gustavo Salcedo. Aludiendo a información interna, la conductora de ATV reveló que, según el propio marido de la exMiss Mundo, la situación en casa ya se hallaba deteriorada desde hacía meses. “Ella tenía que irse de la casa hacía meses y que no se ha ido”, afirmó la periodista en su programa.

El comentario de Magaly Medina también apuntó a la presión social y mediática como factores que aceleraron la decisión de Mantilla. La conductora argumentó que las especulaciones sobre la relación con el productor afectaron profundamente la rutina familiar, y que el distanciamiento laboral podría ofrecer un reinicio a la pareja.

“Yo creo que los dos están tratando de mantener esa relación de una forma u otra. Con la decisión que ha tomado Maju de dejar y abandonar el programa, el más feliz va a ser el marido, porque ya no va a estar obsesionado, fastidiado, molesto de que ella esté tan cercana, de que esté todos los días mirando a la persona con la que aparentemente ella traicionó su confianza”, sostuvo.

Medina planteó que la renuncia de Mantilla representa un intento concreto de salvar la relación familiar. “Al alejarse, yo creo que ella también está haciendo algo que el marido le habría pedido hace tiempo y de esta manera, intentando, recomponer junto a él la familia que se estaba viniendo abajo y desmoronando. Tampoco puedo decir más de lo que sé, porque creo que ella ya hoy dijo bastante", indicó la periodista, quien también sostuvo que “muchas mujeres prefieren la apariencia de felicidad a realmente vivir la felicidad”, en referencia a las decisiones adoptadas por la expresentadora.

No cree en las lágrimas de Maju Mantilla

Por otra parte, Medina cuestionó las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida, mientras decía que habían dañado su reputación. Para la comunicadora, la exconductora de Arriba Mi Gente recurrió al drama y emotividad para victimizarse. Además, le reprochó que en ningún momento haya negado categóricamente su presunta infidelidad con el productora Christian Rodríguez

“En qué momento ella ha dicho: ‘No es cierto que yo tengo un romance clandestino con el señor Christian Rodríguez, mi productor’... Nunca lo hizo, ni siquiera ahora, al despedirse del programa, ni una frase de agradecimiento hacia él. Nada”, dijo la periodista.

Además, se mostró en contra de la divulgación pública de chats y rumores en redes sociales, pues solo generaron confusión sobre los hechos reales. Medina criticó “la irresponsabilidad de algunos programas y de medios digitales” por propagar mensajes sin confirmación y desacreditar la noticia principal.

“Sí, muchas mentiras se han dicho, seguramente, pero lo del productor, yo no creo que sea mentira, porque finalmente su marido es el que lo confirmó. Ella lo único que dice es: ‘Yo soy un ser humano que cometo errores’. Sí, ¿y por qué también no dices: ‘Cometí un grave error, me disculpo con mi familia, me disculpo con mi todavía esposo’? Eso pudo haber sido mucho más honroso, mucho más digno. Pero, (recurrió a) las lagrimitas fáciles y decir: ‘Miren, yo no puedo, porque este programa necesita mi energía y yo no puedo y me voy’ (la remeda). No, también se va porque creo que ella en el fondo no quiere romper su matrimonio", concluyó.

