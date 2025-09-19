Perú

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Después de semanas de rumores, la conductora renunció al programa de Latina, una decisión que, según la periodista, busca apaciguar tensiones familiares y evitar que su esposo continúe afectado por su cercanía profesional con el productor Christian Rodríguez.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Magaly Medina critica a Maju Mantilla por victimizarse en lugar de negar infidelidad. Magaly TV La Firme

Magaly Medina aseguró en su programa que Maju Mantilla decidió abandonar el espacio televisivo Arriba Mi Gente para intentar salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo. En la emisión del jueves 18 de septiembre, la conductora abordó ampliamente el tema sobre la salida de la presentadora, marcada por rumores de infidelidad.

Durante su intervención en el programa de ATV, Magaly Medina interpretó la renuncia de Maju Mantilla como un intento por priorizar su vida marital tras las recientes controversias públicas. “Creo, finalmente, que ella siguió trabajando con alguien con quien su esposo, evidentemente, tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con su productor, lo más lógico hubiera sido que ella renunciara, ¿no?”, expresó Medina.

La presentadora remarcó el nivel de presión pública que envolvió la permanencia de Mantilla en el programa matinal y la permanencia de Christian Rodríguez, el productor asociado al caso. Magaly Medina recalcó que, aunque han circulado rumores sin confirmar, la raíz del conflicto se localiza en las sospechas acerca de la relación profesional y personal entre Maju Mantilla y su productor. Esta dinámica habría desencadenado un distanciamiento entre Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo.

La figura de la televisión
La figura de la televisión fue interceptada por reporteros, pero prefirió no dar declaraciones, aumentando la curiosidad sobre las razones detrás de su sorpresiva decisión (Amor y Fuego)

“Maju Mantilla debió irse de la casa y no se fue”

La periodista sostuvo que la noticia de la renuncia de Mantilla tiene como telón de fondo una crisis con Gustavo Salcedo. Aludiendo a información interna, la conductora de ATV reveló que, según el propio marido de la exMiss Mundo, la situación en casa ya se hallaba deteriorada desde hacía meses. “Ella tenía que irse de la casa hacía meses y que no se ha ido”, afirmó la periodista en su programa.

El comentario de Magaly Medina también apuntó a la presión social y mediática como factores que aceleraron la decisión de Mantilla. La conductora argumentó que las especulaciones sobre la relación con el productor afectaron profundamente la rutina familiar, y que el distanciamiento laboral podría ofrecer un reinicio a la pareja.

Yo creo que los dos están tratando de mantener esa relación de una forma u otra. Con la decisión que ha tomado Maju de dejar y abandonar el programa, el más feliz va a ser el marido, porque ya no va a estar obsesionado, fastidiado, molesto de que ella esté tan cercana, de que esté todos los días mirando a la persona con la que aparentemente ella traicionó su confianza”, sostuvo.

Magaly Medina dice que Maju
Magaly Medina dice que Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio.

Medina planteó que la renuncia de Mantilla representa un intento concreto de salvar la relación familiar. “Al alejarse, yo creo que ella también está haciendo algo que el marido le habría pedido hace tiempo y de esta manera, intentando, recomponer junto a él la familia que se estaba viniendo abajo y desmoronando. Tampoco puedo decir más de lo que sé, porque creo que ella ya hoy dijo bastante", indicó la periodista, quien también sostuvo que “muchas mujeres prefieren la apariencia de felicidad a realmente vivir la felicidad”, en referencia a las decisiones adoptadas por la expresentadora.

No cree en las lágrimas de Maju Mantilla

Por otra parte, Medina cuestionó las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida, mientras decía que habían dañado su reputación. Para la comunicadora, la exconductora de Arriba Mi Gente recurrió al drama y emotividad para victimizarse. Además, le reprochó que en ningún momento haya negado categóricamente su presunta infidelidad con el productora Christian Rodríguez

“En qué momento ella ha dicho: ‘No es cierto que yo tengo un romance clandestino con el señor Christian Rodríguez, mi productor’... Nunca lo hizo, ni siquiera ahora, al despedirse del programa, ni una frase de agradecimiento hacia él. Nada”, dijo la periodista.

Magaly Medina no cree en
Magaly Medina no cree en las lágrimas de Maju Mantilla.

Además, se mostró en contra de la divulgación pública de chats y rumores en redes sociales, pues solo generaron confusión sobre los hechos reales. Medina criticó “la irresponsabilidad de algunos programas y de medios digitales” por propagar mensajes sin confirmación y desacreditar la noticia principal.

“Sí, muchas mentiras se han dicho, seguramente, pero lo del productor, yo no creo que sea mentira, porque finalmente su marido es el que lo confirmó. Ella lo único que dice es: ‘Yo soy un ser humano que cometo errores’. Sí, ¿y por qué también no dices: ‘Cometí un grave error, me disculpo con mi familia, me disculpo con mi todavía esposo’? Eso pudo haber sido mucho más honroso, mucho más digno. Pero, (recurrió a) las lagrimitas fáciles y decir: ‘Miren, yo no puedo, porque este programa necesita mi energía y yo no puedo y me voy’ (la remeda). No, también se va porque creo que ella en el fondo no quiere romper su matrimonio", concluyó.

Magaly Medina no cree en las lágrimas de Maju Mantilla. Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMaju MantillaArriba Mi Genteperu-entretenimiento

Más Noticias

Presidente de EsSalud advierte despidos si médicos y otros continúan huelga mientras gremios insisten en su renuncia

Representantes sindicales condicionan el fin de la protesta a la salida de Segundo de EsSalud, mientras hospitales reportan colapso en la atención y largas esperas para los asegurados

Presidente de EsSalud advierte despidos

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

En total, siete funcionarios viajarán junto a la presidenta peruana a Nueva York, donde la mandataria deberá participar de diversas actividades junto a otros jefes de Estado

Gobierno gastará más de 64

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Consejeros escucharán desde las 10:00 de la mañana a la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ

Digemid alerta de pastillas falsas contra eyaculación precoz: Este es el lote incautado

Digemid alerta que se encontró un lote de Durasil en el legendario centro comercial del Centro de Lima

Digemid alerta de pastillas falsas

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

En conversación con Infobae Perú, el actor reveló cómo su percepción sobre César Ritter evolucionó de un antiguo prejuicio hasta la admiración, una dinámica que ahora trasladan al escenario, donde ambos exploran sus propias trayectorias y personajes icónicos ante el público.

Gonzalo Torres: el prejuicio que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno viola la neutralidad y

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos compiten”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Elmer Schialer asegura que la presidenta Dina Boluarte llevará un mensaje de paz y justicia a la ONU, pero gobierno respalda Ley de Amnistía

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Torres: el prejuicio que

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

‘La Chama’ afirma que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla deja ‘Arriba Mi Gente’ entre lágrimas y asegura que dañaron su reputación: “Soy un ser humano que comete errores”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así vanlos partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Diego Elías accedió a la final del Abierto de Egipto y se medirá ante Mostafa Asal: número uno y dos del mundo enfrentados nuevamente