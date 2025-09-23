Perú

Luana Barrón rechaza relación sentimental con Sebastián Yatra: “Solo amigos, nada más”

La modelo peruana se pronunció sobre las especulaciones surgidas en torno a un supuesto vínculo romántico con el artista colombiano. Barrón precisó que únicamente mantienen una amistad pese a los rumores

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La modelo peruana salió al paso de las especulaciones sobre un romance con el cantante colombiano y dejó claro que solo los une una amistad, pese a las imágenes y comentarios en redes sociales (Amor y Fuego)

La presencia de Luana Barrón en la avant-première de la película “My Storylof” alimentó comentarios en redes sociales sobre una presunta relación con Sebastián Yatra. Fotografías donde aparecen juntos y versiones acerca de viajes compartidos activaron versiones que la modelo decidió esclarecer.

Durante un encuentro con la prensa, Barrón subrayó que su vínculo con el cantante es estrictamente amistoso, y negó cualquier historia amorosa. Hizo referencia además a la tendencia de confundir mensajes o imágenes difundidas en plataformas digitales y resaltó que sus frecuentes viajes —ya sea por cuestiones laborales o en compañía de amigos— tienen como fin el esparcimiento, sin otra intención sentimental.

Esclarecimiento de Luana Barrón ante el público

La modelo peruana Luana Barrón
La modelo peruana Luana Barrón declaró que con Sebastián Yatra existe únicamente amistad. Afirmó que los rumores surgen de interpretaciones erróneas sobre viajes y gestos difundidos en plataformas digitales. (Amor y Fuego)

Luana Barrón, en respuesta directa al interés mediático por su cercanía con Sebastián Yatra, afirmó: “Nada, chicos, somos amigos, nada más. O sea, que a veces se puede confundir lo que se ve en redes, a veces se puede malinterpretar de que somos algo, pero en realidad solo hay una amistad”.

Con esta declaración, la modelo buscó frenar interpretaciones derivadas de su interacción con el músico, quien la saludó por su cumpleaños, gesto que algunos interpretaron como señal de mayor intimidad.

La modelo también mencionó que viajar forma parte de su rutina tanto profesional como personal, situación que originó algunas de las conjeturas. “Viajo mucho por trabajo, como también con mis amigos, que siento que para mí es un momento que siempre es necesario para relajarnos, disfrutar entre amigos y eso, nada más”, explicó. Con estas aclaraciones, Barrón restó importancia a cualquier insinuación sobre un posible romance.

Detalles en torno a los rumores y contexto reciente

La cercanía vista en eventos
La cercanía vista en eventos sociales alimentó versiones de un vínculo romántico entre Luana Barrón y Sebastián Yatra. La modelo enfatizó que únicamente existe amistad y no un nexo sentimental. (Revista Cosas)

La atención sobre el nexo entre Luana Barrón y Sebastián Yatra surgió tras la asistencia de la modelo a un evento de cine realizado en la capital peruana. Imágenes captadas en actividades sociales y la constante mención de ambos en redes motivó a usuarios y ciertos medios a sostener la versión de una relación.

Barrón recordó que este tipo de especulaciones suele multiplicarse cuando las figuras públicas aparecen juntas en diversos escenarios, sobre todo cuando existe una interacción visible en el entorno digital.

Varios asistentes al evento, así como seguidores de ambos, comentaron sobre la actitud de la modelo en la alfombra roja y su disposición a dialogar con los presentes acerca de los señalamientos. “Solamente son amigos, nada más”, expresó, zanjando la discusión. El saludo de cumpleaños por parte de Yatra fue citado como uno más de los gestos que suelen darse entre conocidos que comparten un entorno social afín.

La discusión acerca de estas versiones se intensificó después de la premiere, ya que algunos optaron por darle validez a los rumores que circularon en semanas previas. Barrón interpuso su versión para mermar el impacto de versiones no comprobadas en la opinión pública y en su entorno personal.

Trayectoria y presencia de Luana Barrón

La modelo peruana, activa en
La modelo peruana, activa en moda y redes sociales, fue vinculada a Sebastián Yatra en rumores recientes. Barrón descartó una relación y subrayó que solo los une una amistad, nada más. (Amor y Fuego)

Luana Barrón ha forjado una carrera en el sector de la moda y ha adquirido notoriedad por su participación en eventos internacionales y actividades promocionales. Además de sus compromisos profesionales, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida diaria, viajes y colaboraciones con diferentes marcas.

La exposición en plataformas digitales ha convertido cada uno de sus movimientos en motivo de comentarios y análisis. El episodio reciente, que involucró a Sebastián Yatra, se sumó a una lista de situaciones en las cuales la imagen de la modelo se ha visto sujeta a valoraciones entre sus seguidores. “A mí me encanta viajar para un lado, para el otro”, sostuvo, justificando así la frecuencia de sus desplazamientos y la aparición con amistades del ámbito artístico.

El entorno cercano a Barrón y seguidores en la avant-première reaccionaron a la explicación de la modelo con muestras de apoyo y tranquilidad ante el cese de rumores. El asunto fue tratado por varios portales y plataformas sociales debido al interés público por las vidas privadas de figuras de renombre en la región.

La propia Barrón ha sostenido que no existen motivos para pensar en una relación distinta a la de la amistad con Sebastián Yatra, rechazando así especulaciones previas sobre un supuesto vínculo amoroso o de preferencia sentimental entre ambos.

Temas Relacionados

Luana BarrónSebastián Yatraperu–entretenimiento

Más Noticias

Loreto: Denuncian abuso sexual contra una menor en centro del MIMP al que fue llevada para recibir protección

Una adolescente de 15 años denunció haber sido abusada por la directora de la Unidad de Protección Especial de Iquitos, adonde fue trasladada tras reportar violencia familiar. La funcionaria implicada fue separada del cargo

Loreto: Denuncian abuso sexual contra

Sismo de magnitud 4.5 sorprendió a Ica: segundo movimiento telúrico en menos de 48 horas en la provincia de Nazca

Un nuevo movimiento telúrico sacudió Marcona la tarde del martes 23 de septiembre, apenas un día después de otro sismo de 5.3 en la misma provincia

Sismo de magnitud 4.5 sorprendió

Apareció niña de 11 años en Ate tras horas de búsqueda: PNP detuvo a sospechoso de 39 años que la captó a través de un videojuego

El Ministerio del Interior informó que la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara tras un operativo policial

Apareció niña de 11 años

Alerta naranja por lluvias en costa, sierra y selva: Lima y siete regiones en riesgo, advierte Senamhi

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología comunicó que este fenómeno peligroso podría generar aniegos, inundaciones pluviales y descargas eléctricas

Alerta naranja por lluvias en

La Tinka: conoce quién es el dueño de la lotería más popular del Perú y los detalles detrás de su creación

Con casi tres décadas de trayectoria, la lotería con el lema ‘El que la sigue, la consigue’ se consolidó como un fenómeno cultural y social en el país

La Tinka: conoce quién es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susana Villarán sobre muerte de

Susana Villarán sobre muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro: “Solo él y yo sabíamos de los aportes”

Dina Boluarte asegura ante la ONU que las familias son su prioridad, pero bajo su gobierno la pobreza en el Perú alcanzó a 9,4 millones de personas

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

José Domingo Pérez pide a Tomás Gálvez que rechace ataques de Juan José Santiváñez: “Que respalde la autonomía”

Congresistas presentan moción de censura contra Juan José Santiváñez por falta de idoneidad y probidad

ENTRETENIMIENTO

Hernán Romero, su largo camino

Hernán Romero, su largo camino en la actuación y sus esperanzas en el cine peruano

Daddy Yankee sorprende en mercados de Lima degustando butifarra y chifa

Gustavo Salcedo deja de seguir a Maju Mantilla en redes y enciende las especulaciones sobre su distanciamiento

Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, murió a los 83 años

Hugo García pasea de la mano con Isabella Ladera en Miami: Pareja sigue unida pese a escándalo de filtración de video íntimo

DEPORTES

Pedro García apunta contra Jean

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

¿Hay un grupo partido en la selección peruana? La sincera postura de Paolo Guerrero sobre cuestionamientos dentro de Videna

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari: “Son personas adultas”