Luana Barrón rechaza relación sentimental con Sebastián Yatra: “Solo amigos, nada más”

La modelo peruana salió al paso de las especulaciones sobre un romance con el cantante colombiano y dejó claro que solo los une una amistad, pese a las imágenes y comentarios en redes sociales (Amor y Fuego)

La presencia de Luana Barrón en la avant-première de la película “My Storylof” alimentó comentarios en redes sociales sobre una presunta relación con Sebastián Yatra. Fotografías donde aparecen juntos y versiones acerca de viajes compartidos activaron versiones que la modelo decidió esclarecer.

Durante un encuentro con la prensa, Barrón subrayó que su vínculo con el cantante es estrictamente amistoso, y negó cualquier historia amorosa. Hizo referencia además a la tendencia de confundir mensajes o imágenes difundidas en plataformas digitales y resaltó que sus frecuentes viajes —ya sea por cuestiones laborales o en compañía de amigos— tienen como fin el esparcimiento, sin otra intención sentimental.

Esclarecimiento de Luana Barrón ante el público

La modelo peruana Luana Barrón declaró que con Sebastián Yatra existe únicamente amistad. Afirmó que los rumores surgen de interpretaciones erróneas sobre viajes y gestos difundidos en plataformas digitales. (Amor y Fuego)

Luana Barrón, en respuesta directa al interés mediático por su cercanía con Sebastián Yatra, afirmó: “Nada, chicos, somos amigos, nada más. O sea, que a veces se puede confundir lo que se ve en redes, a veces se puede malinterpretar de que somos algo, pero en realidad solo hay una amistad”.

Con esta declaración, la modelo buscó frenar interpretaciones derivadas de su interacción con el músico, quien la saludó por su cumpleaños, gesto que algunos interpretaron como señal de mayor intimidad.

La modelo también mencionó que viajar forma parte de su rutina tanto profesional como personal, situación que originó algunas de las conjeturas. “Viajo mucho por trabajo, como también con mis amigos, que siento que para mí es un momento que siempre es necesario para relajarnos, disfrutar entre amigos y eso, nada más”, explicó. Con estas aclaraciones, Barrón restó importancia a cualquier insinuación sobre un posible romance.

Detalles en torno a los rumores y contexto reciente

La cercanía vista en eventos sociales alimentó versiones de un vínculo romántico entre Luana Barrón y Sebastián Yatra. La modelo enfatizó que únicamente existe amistad y no un nexo sentimental. (Revista Cosas)

La atención sobre el nexo entre Luana Barrón y Sebastián Yatra surgió tras la asistencia de la modelo a un evento de cine realizado en la capital peruana. Imágenes captadas en actividades sociales y la constante mención de ambos en redes motivó a usuarios y ciertos medios a sostener la versión de una relación.

Barrón recordó que este tipo de especulaciones suele multiplicarse cuando las figuras públicas aparecen juntas en diversos escenarios, sobre todo cuando existe una interacción visible en el entorno digital.

Varios asistentes al evento, así como seguidores de ambos, comentaron sobre la actitud de la modelo en la alfombra roja y su disposición a dialogar con los presentes acerca de los señalamientos. “Solamente son amigos, nada más”, expresó, zanjando la discusión. El saludo de cumpleaños por parte de Yatra fue citado como uno más de los gestos que suelen darse entre conocidos que comparten un entorno social afín.

La discusión acerca de estas versiones se intensificó después de la premiere, ya que algunos optaron por darle validez a los rumores que circularon en semanas previas. Barrón interpuso su versión para mermar el impacto de versiones no comprobadas en la opinión pública y en su entorno personal.

Trayectoria y presencia de Luana Barrón

La modelo peruana, activa en moda y redes sociales, fue vinculada a Sebastián Yatra en rumores recientes. Barrón descartó una relación y subrayó que solo los une una amistad, nada más. (Amor y Fuego)

Luana Barrón ha forjado una carrera en el sector de la moda y ha adquirido notoriedad por su participación en eventos internacionales y actividades promocionales. Además de sus compromisos profesionales, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida diaria, viajes y colaboraciones con diferentes marcas.

La exposición en plataformas digitales ha convertido cada uno de sus movimientos en motivo de comentarios y análisis. El episodio reciente, que involucró a Sebastián Yatra, se sumó a una lista de situaciones en las cuales la imagen de la modelo se ha visto sujeta a valoraciones entre sus seguidores. “A mí me encanta viajar para un lado, para el otro”, sostuvo, justificando así la frecuencia de sus desplazamientos y la aparición con amistades del ámbito artístico.

El entorno cercano a Barrón y seguidores en la avant-première reaccionaron a la explicación de la modelo con muestras de apoyo y tranquilidad ante el cese de rumores. El asunto fue tratado por varios portales y plataformas sociales debido al interés público por las vidas privadas de figuras de renombre en la región.

La propia Barrón ha sostenido que no existen motivos para pensar en una relación distinta a la de la amistad con Sebastián Yatra, rechazando así especulaciones previas sobre un supuesto vínculo amoroso o de preferencia sentimental entre ambos.