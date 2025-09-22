Perú

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

El cantante de cumbia r reapareció en silla de ruedas durante una presentación y aseguró que, pese a las dificultades físicas, no abandonará los escenarios porque la música es su razón de vida

El cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al presentarse en conciertos pese a su lesión, demostrando una entrega total y un compromiso inquebrantable con quienes esperan verlo en cada show (TikTok / @roibrusrichboy)

Una reciente presentación de Dilbert Aguilar en silla de ruedas sorprendió a sus seguidores. El intérprete explicó que atraviesa complicaciones médicas que le impiden caminar con normalidad, aunque no han disminuido su deseo de seguir cantando.

Durante su actuación, recibió muestras de apoyo y afecto del público. El artista enfatizó que mantiene el compromiso con sus presentaciones, ya que considera que la música le da fortaleza.

Sus declaraciones reflejan la disciplina y pasión que lo caracterizan desde sus inicios, además de la cercanía que conserva con quienes lo siguen.

Una aparición inesperada

La imagen de Dilbert Aguilar
La imagen de Dilbert Aguilar en silla de ruedas recorrió las redes y él aclaró que, aunque su salud requiere cuidados, no dejará de cumplir con sus compromisos musicales. (TikTok / @roibrusrichboy)

La imagen de Dilbert Aguilar sentado en una silla de ruedas mientras interpretaba sus canciones se viralizó en cuestión de horas. Muchos pensaron que se trataba de un episodio aislado, pero el propio artista aclaró que obedece a una condición médica que requiere inmovilización temporal.

Pese a las restricciones, su actitud fue de optimismo. Durante el concierto agradeció a los asistentes por respaldarl. “No puedo dejar de cumplir con mis compromisos, la música me da la energía que necesito”, dijo en Trome.

El impacto de su presentación generó comentarios de admiración en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su esfuerzo y lo animaron a seguir adelante. La reacción del público, lejos de ser de preocupación únicamente, se transformó en una ola de mensajes positivos que resaltaron su ejemplo de constancia.

Compromiso con el público

“No puedo fallarle a la
“No puedo fallarle a la gente que me espera en cada escenario”, expresó Dilbert Aguilar al explicar por qué, aun en silla de ruedas, decide mantener sus compromisos musicales. (Facebook)

Aguilar subrayó que su carrera siempre se ha basado en el respeto hacia quienes lo acompañan en cada escenario. Incluso en medio de complicaciones, priorizó cumplir con las fechas pactadas. “Yo no puedo fallarle a la gente que compra su entrada y espera escucharme”, manifestó.

Su declaración revela la importancia que el cantante otorga al vínculo con los fanáticos. No se trata únicamente de interpretar un repertorio, sino de mantener una relación de lealtad que considera parte fundamental de su trayectoria. Este gesto fue reconocido por músicos de la escena local, quienes lo calificaron como un ejemplo de profesionalismo y entrega.

Además, el intérprete aseguró que mientras su voz esté intacta continuará en tarima, aunque las circunstancias sean adversas. Para él, el escenario representa un espacio de libertad que le permite sobreponerse a cualquier obstáculo.

Reacciones y respaldo

Admiradores de Perú y el
Admiradores de Perú y el extranjero enviaron muestras de cariño a Dilbert Aguilar, destacando que su voz y constancia lo convierten en referente de la cumbia peruana. (Facebook)

La noticia de su estado generó preocupación, pero también un inmediato respaldo de sus colegas y admiradores. Varios artistas expresaron su apoyo en mensajes públicos y recalcaron que la salud debe ser la prioridad. No obstante, reconocieron la determinación de Aguilar de mantenerse activo.

En plataformas digitales, cientos de usuarios recordaron la influencia que ha tenido en la cumbia peruana, destacando que su voz es parte de la memoria colectiva. Las palabras de aliento incluyeron peticiones para que se recupere pronto y pueda regresar con mayor fuerza a sus actividades habituales.

La repercusión alcanzó incluso a comunidades de peruanos en el extranjero, donde se compartieron imágenes de la presentación como símbolo de valentía y amor por la música. Aguilar respondió agradeciendo las muestras de cariño y pidiendo confianza en su recuperación.

Salud y proyecciones

Aunque enfrenta un proceso de
Aunque enfrenta un proceso de rehabilitación, Dilbert Aguilar dejó en claro que los escenarios seguirán siendo parte de su vida y prometió regresar con más fuerza. (Facebook)

El cantante explicó que los médicos recomendaron reposo estricto y el uso de la silla de ruedas mientras dure la rehabilitación. “Debo seguir indicaciones médicas, pero eso no significa detener lo que más amo”, señaló. Esa combinación de prudencia y firmeza definió sus recientes declaraciones.

En cuanto a su futuro, dejó en claro que los escenarios continuarán siendo parte de su vida. Anunció que planea realizar nuevas grabaciones y que ya está evaluando la posibilidad de un concierto especial dedicado a sus seguidores como agradecimiento por el respaldo recibido en esta etapa.

El testimonio de Aguilar resalta no solo su compromiso artístico, sino también la manera en que entiende la música como un sostén vital. A pesar de la inmovilidad temporal, su mensaje fue claro: la pasión que lo guía desde hace décadas no se interrumpe.

