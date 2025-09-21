Janet Barboza asegura que no tiene cirugías estéticas pero admite retoquitos: “este rostro no se mantiene solo”

La conductora peruana se sinceró en televisión sobre los retoques estéticos que sí se ha hecho y desmintió haberse sometido a cirugías mayores, dejando claro cómo cuida su imagen a los 51 años (Esta noche)

Janet Barboza fue invitada al espacio televisivo ‘Esta noche’, y volvió a pronunciarse sobre las especulaciones en torno a su apariencia física. Durante una conversación directa con La Chola Chabuca, la conductora aseguró que nunca se ha sometido a cirugías mayores.

Sin embargo, aceptó que recurre a procedimientos estéticos no invasivos para cuidar su aspecto. Con frases espontáneas y algunas risas compartidas, la animadora habló sobre su edad, los cambios naturales y los retoques que, según señaló, forman parte de su rutina.

Su participación generó comentarios y dejó frases que reflejan su postura frente a un tema recurrente en su trayectoria pública.

Una entrevista en tono de confianza

Con firmeza y entre risas, Janet Barboza negó haber pasado por el bisturí, aclarando que solo recurre a retoques no invasivos que la ayudan a conservar su imagen frente a cámaras. (Esta noche)

La charla entre ‘La Chola Chabuca’ y Janet Barboza se desarrolló en un ambiente distendido, con preguntas que buscaban desentrañar rumores.

La conductora fue directa al plantear si la popular ‘Rulitos’ había invertido el equivalente a una vivienda en cirugías. Barboza respondió con seguridad: “Yo no tengo cirugías. ¿Por qué quieren achacarme cirugías?”. Con esta frase marcó distancia frente a los comentarios que circulan sobre su físico.

La entrevistada se mostró dispuesta a detallar lo que sí se ha realizado. Explicó que su cuidado personal incluye “retoquitos”, como los denominó varias veces. “Tengo cincuenta y un años, cholita, y este rostro no se mantiene solo. Hay que invertirle”, señaló sin ningún tapujo ante las cámaras.

Los retoques que sí reconoce

Barboza destacó que sus procedimientos son no invasivos, mencionando que optó por arreglos menores en orejas y rostro, descartando cualquier cirugía de alto impacto en su trayectoria. (Esta noche)

A lo largo de la conversación, Barboza puntualizó que los procedimientos que utiliza son tratamientos estéticos sin ingreso a quirófano. Entre ellos mencionó los estimuladores de colágeno, que describió como una forma de mantener la piel firme sin necesidad de bisturí. “Eso no es cirugía, son retoquitos”, afirmó con énfasis.

La animadora recordó además que en el pasado se sometió a correcciones en las orejas. Entre risas, comentó: “Las tenía muy abiertas, las tenía muy paraditas”.

A ello sumó algunos ajustes en el mentón y la nariz, aclarando que se realizaron en más de una ocasión. Frente a la insistencia de la Chola, Barboza precisó que solamente fueron dos veces.

Entre rumores y aclaraciones

Entre bromas, Janet aseguró que la estrechez de su cintura no es resultado de bisturí, sino de su complexión física, aclarando que los rumores son solo una leyenda urbana. (Esta noche)

Durante la transmisión del programa nocturno también salió a colación la supuesta intervención para modificar su cintura, un tema que desde hace tiempo alimenta especulaciones entre los fans de la popular ‘Rulitos’.

En este punto, la Barboza fue categórica al señalar: “Uy, esta es una leyenda urbana. Es que la tengo bien chiquita, ¿no? Pero no es porque mi cintura sea pequeña, quiero ser honesta con ustedes. Es que yo soy caderona”. De este modo negó cualquier operación relacionada con esa parte de su cuerpo.

Su explicación buscó desmontar versiones sobre una cirugía de reducción, enfatizando que la forma de su figura responde a características naturales. “Entonces, tengo cadera... No, acá están mis huesos”, expresó para reafirmar su postura ante el público.

Expectativa y naturalidad frente al futuro

Janet reveló que piensa realizarse un lifting en algún momento, pero remarcó que hasta el día de hoy solo ha aceptado pequeños arreglos y nunca cirugías invasivas. (Esta noche)

En otro momento de la entrevista, La Chola Chabuca comentó que se había sometido a un pequeño lifting, lo que llevó a preguntar si Barboza haría lo mismo. La respuesta fue inmediata: “Yo me lo voy a hacer”. Con esa frase, la conductora dejó abierta la posibilidad de realizarse un procedimiento más adelante, sin que ello implique ocultarlo.

La artista insistió en que hasta el momento no se ha sometido a cirugías mayores, aunque reconoció haber recibido biopolímeros y algunos retoques faciales. Su sinceridad sobre los procedimientos no invasivos y la aceptación de posibles cambios a futuro marcaron la tónica de la conversación.

El diálogo se cerró con complicidad entre ambas figuras, dejando claro que la animadora no rehúye hablar de su imagen pública ni del costo de mantenerse vigente en pantalla.