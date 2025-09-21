Perú

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina por retoques estéticos: “Ella tiene más cirugías que yo”

La conductora de ‘América Hoy’ no se quedó de brazos cruzados y criticó a la figura de ATV

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Janet Barboza responde a Magaly Medina y la acusa de “tener más cirugías” que ella | América TV

El cruce de declaraciones entre Janet Barboza y Magaly Medina volvió a encenderse luego de la aparición de Barboza en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca el sábado 20 de septiembre. “Ella tiene más cirugías que yo”, soltó Barboza, dejando claro que la guerra televisiva entre ambas sigue tan viva como siempre.

La relación entre Magaly Medina y Janet Barboza siempre ha tenido momentos de tensión. Medina suele criticar sin filtro a Barboza, no solo por su rol en la televisión, sino porque la acusa de recurrir a retoques estéticos. En varias ocasiones, Medina la ha llamado “retoquitos” frente a las cámaras y no pierde la oportunidad de mencionarlo cuando puede. Esta vez, Barboza decidió hablar sin pelos en la lengua sobre este tema en pleno horario prime.

Durante la entrevista, Barboza explicó que muchas veces se aguanta de contestar más fuerte por el tipo de programa matutino en el que trabaja.

“Hay cosas que no me gustan de todas maneras. Si quisiera generar contenido, diría más cosas, pero papá Armando no me lo permite y yo para ser más honesta, no puedo desenvolverme como quisiera con quien tú nombras, con la ‘Chilindrina huachana’, porque es un horario familiar”, comentó la conductora de América Hoy, haciendo alusión directa tanto a su productor como a Medina.

El programa subió el tono cuando la mismísima Chola Chabuca preguntó: “¿Quién tiene más cirugías, Magaly, tú o yo?”. Barboza respondió sin dudar: “No, la ‘Chilindrina huachana’ definitivamente”. De esa manera, reabrió la controversia sobre los retoques estéticos y señaló de forma abierta a Medina, sumando un capítulo más a esta competencia que parece no tener final.
Sobre la carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

La pelea también ha salpicado a Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. En julio, él decidió enviarle una carta notarial a Barboza por algunos comentarios que la conductora de “América Hoy” hizo en televisión. Zambrano le exigía a Barboza que se rectificara por ciertas expresiones, pero ella se negó a hacerlo.

Barboza, lejos de quedarse callada, contó cómo fue la situación en la reciente entrevista: “Con Alfredo Zambrano, no sé por qué se ha molestado conmigo. Me manda una carta porque yo dije ‘pingüino’ y se siente aludido. Luego dije ‘codo’ y se sintió aludido y me manda otra carta notarial. Luego me envía otra por decirle que era ‘chiquito’ y por hacer esto (gesto de pingüino). ¿Por qué se da por aludido? Está en el medio. No dice su esposa que si alguien está casado con alguien del medio, ya forma parte dé“, relató Barboza entre bromas.

El enfrentamiento entre Barboza, Medina y Zambrano parece estar lejos de terminar. Por ahora, los dardos cruzados, las indirectas desde la pantalla y hasta las cartas notariales forman parte de una saga televisiva que mantiene cautiva a la audiencia. Este intercambio confirmó que, en la farándula, las respuestas nunca se hacen esperar y los protagonistas siempre tienen algo más que decir.

