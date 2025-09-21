Perú

Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025

La banda Bareto confirma su participación en el esperado evento madrileño, donde presentará su nuevo álbum y clásicos infaltables, prometiendo una explosión de energía y peruanidad en el Puente del Rey

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Bareto lleva la fiesta peruana
Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025.

El anuncio de la participación de Bareto en la próxima Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid coincide con el lanzamiento del videoclip de su versión de ‘Cómo Has Hecho’, una pieza emblemática del repertorio andino.

La agrupación peruana, reconocida por su capacidad de fusionar géneros y renovar clásicos, se prepara para presentarse el 11 de octubre en el Puente del Rey, uno de los escenarios principales del evento.

La Fiesta de la Hispanidad 2025, organizada por la Comunidad de Madrid, se desarrollará entre el 3 y el 12 de octubre y contará con la presencia de figuras internacionales como Gloria Estefan y Bomba Estéreo.

El programa contempla más de 150 actividades culturales, artísticas y gastronómicas distribuidas en espacios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Colón, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de España y el Puente del Rey, donde tendrá lugar la actuación de Bareto.

Bareto lleva la fiesta peruana
Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025.

Bareto se hace presente en la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid

Según Rolando “Rolo” Gallardo, director y fundador de la banda, la invitación a participar en la Fiesta de la Hispanidad provino directamente de la organización del evento, con la que ya habían colaborado en giras anteriores por España.

Gallardo señaló: “Es la segunda vez que nos invitan para participar en esta festividad; la invitación viene directamente de la organización del evento, con quienes ya tuvimos la oportunidad de trabajar en otras giras por España. Este año, con el lanzamiento del nuevo álbum, hacer un esfuerzo para estar presentes nos parecía fundamental”.

La presencia de Bareto en Madrid representa una oportunidad estratégica para presentar su nuevo material al público latino y, al mismo tiempo, reencontrarse con los temas que han marcado su trayectoria.

El grupo viajará con su formación completa, respaldado por el Ministerio de Cultura, lo que garantiza un espectáculo integral. Gallardo anticipó: “Será un show con alta carga de energía, donde Bareto presentará canciones del recién lanzado álbum junto a sus clásicos. Una puesta en escena que mezcla peruanidad, fiesta y conexión con el público”.

Bareto lleva la fiesta peruana
Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025.

La participación en este evento internacional refuerza el compromiso de Bareto con la difusión de la música peruana en el extranjero, apostando por la innovación sin perder el vínculo con sus raíces y promoviendo el intercambio cultural dentro de la comunidad hispana.

Bareto estrena nuevo videoclip de ‘Cómo has hecho’

En paralelo a la confirmación de su presencia en Madrid, Bareto ha estrenado el videoclip de ‘Cómo Has Hecho’, tema incluido en su reciente álbum ‘Fierro Catre Botella’. La canción, compuesta por el boliviano Rómulo Flores y popularizada en Perú por los hermanos Gaitán Castro, es reinterpretada por la banda con una fusión de cumbia, reggae, batucada y folklore andino.

Gallardo explicó que la versión incorpora un coro de niños, lo que aporta un matiz renovado y resalta el carácter esperanzador de la pieza.

El videoclip, dirigido por Gustavo de la Torre y Pasaje 18, muestra a Bareto en un entorno campestre, interactuando con la naturaleza y sumándose al coro infantil para interpretar juntos este clásico adaptado. El video se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la banda.

Temas Relacionados

BaretoMadridFiesta de la Hispanidad 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

La actriz y cantante abrió su corazón en pleno espectáculo y dedicó un mensaje especial a su pareja y padre de su hija, desatando aplausos y emoción entre los asistentes al evento

Maricarmen Marín conmueve al dedicar

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del 20 de septiembre de 2025

Como cada sábado, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala: todos

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

El joven comunicador compartió con sus seguidores el difícil diagnóstico que enfrenta y la próxima cirugía, mientras la familia Succar y figuras del espectáculo le envían mensajes de aliento y solidaridad

Kenyi Succar, hermano de Tony

Marcha de la Generación Z: represión policial y heridos en manifestación de jóvenes en Lima este 20 de septiembre contra gobierno y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z:

Gestante en alto riesgo, un hombre con sonda y un adolescente sufren volcadura de ambulancia fluvial en Loreto

Pacientes en estado crítico permanecen varados en Marsella luego del vuelco de una embarcación sanitaria, mientras líderes locales exigen intervención urgente de autoridades para garantizar atención médica y traslado seguro

Gestante en alto riesgo, un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Maricarmen Marín conmueve al dedicar

Maricarmen Marín conmueve al dedicar emotivo mensaje a Sebastián Martins: “Sin pensarlo encontré al amor de mi vida”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ brillaron en histórico show en la Torre Eiffel

Magaly Medina es ovacionada en el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

DEPORTES

Perú vs Brasil 0-3: resumen

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1