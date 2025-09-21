Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025.

El anuncio de la participación de Bareto en la próxima Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid coincide con el lanzamiento del videoclip de su versión de ‘Cómo Has Hecho’, una pieza emblemática del repertorio andino.

La agrupación peruana, reconocida por su capacidad de fusionar géneros y renovar clásicos, se prepara para presentarse el 11 de octubre en el Puente del Rey, uno de los escenarios principales del evento.

La Fiesta de la Hispanidad 2025, organizada por la Comunidad de Madrid, se desarrollará entre el 3 y el 12 de octubre y contará con la presencia de figuras internacionales como Gloria Estefan y Bomba Estéreo.

El programa contempla más de 150 actividades culturales, artísticas y gastronómicas distribuidas en espacios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Colón, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de España y el Puente del Rey, donde tendrá lugar la actuación de Bareto.

Bareto se hace presente en la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid

Según Rolando “Rolo” Gallardo, director y fundador de la banda, la invitación a participar en la Fiesta de la Hispanidad provino directamente de la organización del evento, con la que ya habían colaborado en giras anteriores por España.

Gallardo señaló: “Es la segunda vez que nos invitan para participar en esta festividad; la invitación viene directamente de la organización del evento, con quienes ya tuvimos la oportunidad de trabajar en otras giras por España. Este año, con el lanzamiento del nuevo álbum, hacer un esfuerzo para estar presentes nos parecía fundamental”.

La presencia de Bareto en Madrid representa una oportunidad estratégica para presentar su nuevo material al público latino y, al mismo tiempo, reencontrarse con los temas que han marcado su trayectoria.

El grupo viajará con su formación completa, respaldado por el Ministerio de Cultura, lo que garantiza un espectáculo integral. Gallardo anticipó: “Será un show con alta carga de energía, donde Bareto presentará canciones del recién lanzado álbum junto a sus clásicos. Una puesta en escena que mezcla peruanidad, fiesta y conexión con el público”.

La participación en este evento internacional refuerza el compromiso de Bareto con la difusión de la música peruana en el extranjero, apostando por la innovación sin perder el vínculo con sus raíces y promoviendo el intercambio cultural dentro de la comunidad hispana.

Bareto estrena nuevo videoclip de ‘Cómo has hecho’

En paralelo a la confirmación de su presencia en Madrid, Bareto ha estrenado el videoclip de ‘Cómo Has Hecho’, tema incluido en su reciente álbum ‘Fierro Catre Botella’. La canción, compuesta por el boliviano Rómulo Flores y popularizada en Perú por los hermanos Gaitán Castro, es reinterpretada por la banda con una fusión de cumbia, reggae, batucada y folklore andino.

Gallardo explicó que la versión incorpora un coro de niños, lo que aporta un matiz renovado y resalta el carácter esperanzador de la pieza.

El videoclip, dirigido por Gustavo de la Torre y Pasaje 18, muestra a Bareto en un entorno campestre, interactuando con la naturaleza y sumándose al coro infantil para interpretar juntos este clásico adaptado. El video se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la banda.