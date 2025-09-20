Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Sada Goray reaparece en audiencia judicial. Video: Justicia TV

La empresaria Sada Goray reapareció en una audiencia judicial luego de presentar una demanda contra el Ministerio Público en la que exige una indemnización de un millón de dólares.

En su intervención, Goray aseguró que “desde el inicio de este proceso, siempre he colaborado con la Fiscalía”. Prueba de ello, dice, es que accedió a diversos pedidos fiscales, como viajar a República Dominicana o Panamá para que en estos países se le tome su declaración.

“Cuando me pidieron viajar a Santo Domingo, fui. Cuando me solicitaron la presencia en Panamá, también fui. Cuando me pidieron que viniera a Lima, también vine y también inclusive me pidieron venir a Lima y el mismo fiscal a cargo de este caso me pidió quedarme en el hotel del aeropuerto. También lo hice. He demostrado con hechos que nunca he intentado evadir a la justicia”, dijo la empresaria implicada en el caso Marka Group.

En esa línea, la empresaria también indicó que entregó las claves de su celular para que pueda ser revisado a profundidad y que ha participado en todas las diligencias fiscales a las que ha sido citado.

“Por eso yo siempre me pregunto qué peligro de fuga, de ocultamiento puedo presentar si siempre he estado sujeta a la investigación, teniendo una defensa activa y cumpliendo en todo momento con el despacho”, apuntó.

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar al Ministerio Público. Foto: captura

Pide varias reglas de conducta

Como se recuerda, la empresaria Sada Goray cuenta con comparecencia con restricciones luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara su prisión preventiva que se le impuso por el caso Marka Group.

La audiencia tuvo como objetivo evaluar su pedido para que cese la regla de conducta que le prohíbe salir de Lima sin previa autorización judicial y variar el intervalo de pasar por control biométrico de cade 30 días a cada 15 días. Esto con el fin, dice, de poder movilizarse a San Martín y Trujillo, donde se encuentra su centro de trabajo y su familia, respectivamente.

“Me duele profundamente ver que tanta gente viva, haga su vida con normalidad, incluso con personas que han cometido otro tipo de delitos graves. Yo no he dejado de colaborar ni un solo día y sigo limitada en mi derecho de trabajar y estar con mi familia. Lo único que pido es que se me permita cumplir con mis deberes como ciudadana de trabajar en Tarapoto (...) y estar en Trujillo cuando mi familia lo necesite. Son derechos que no se pueden limitar en una investigación en la cual vengo teniendo una participación de forma activa”, señaló.

Sada Goday es investigada junto a Mauricio Fernandini. (Foto: Andina)

Sada Goray, por último, pidió a la jueza Lorena Sandoval Huertas que “ valore mi conducta y mi disposición constante” y accede a su pretensión para modificar las reglas de conducta impuestas.

“Espero que su decisión sea también un mensaje para el país que los jueces de investigación preparatoria son independientes y justos, a pesar de la carga mediática que tiene mi caso”, dijo.

Fiscalía se opone

Por su parte, el fiscal Joe Cabanillas se mostró en contra del pedido de Sada Goray. Alegó que, contrario a lo que afirma la defensa de la empresaria, habría obstruido algunas diligencias fiscales y habría estado en Trujillo luego de que se le venciera una autorización.

Del mismo modo, el fiscal indicó que Goray habría dilatado algunas diligencias alegando que sus abogados tienen una recargada agenda. También reveló que la empresaria habría participado en una compraventa para aparentemente evitar un eventual embargo.