Perú

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Empresaria pide que se le permita viajar sin restricciones a San Martín y Trujillo. Ministerio Público se opone y afirma que existe peligro de obstaculización y fuga

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Sada Goray reaparece en audiencia judicial. Video: Justicia TV

La empresaria Sada Goray reapareció en una audiencia judicial luego de presentar una demanda contra el Ministerio Público en la que exige una indemnización de un millón de dólares.

En su intervención, Goray aseguró que “desde el inicio de este proceso, siempre he colaborado con la Fiscalía”. Prueba de ello, dice, es que accedió a diversos pedidos fiscales, como viajar a República Dominicana o Panamá para que en estos países se le tome su declaración.

“Cuando me pidieron viajar a Santo Domingo, fui. Cuando me solicitaron la presencia en Panamá, también fui. Cuando me pidieron que viniera a Lima, también vine y también inclusive me pidieron venir a Lima y el mismo fiscal a cargo de este caso me pidió quedarme en el hotel del aeropuerto. También lo hice. He demostrado con hechos que nunca he intentado evadir a la justicia”, dijo la empresaria implicada en el caso Marka Group.

En esa línea, la empresaria también indicó que entregó las claves de su celular para que pueda ser revisado a profundidad y que ha participado en todas las diligencias fiscales a las que ha sido citado.

“Por eso yo siempre me pregunto qué peligro de fuga, de ocultamiento puedo presentar si siempre he estado sujeta a la investigación, teniendo una defensa activa y cumpliendo en todo momento con el despacho”, apuntó.

Sada Goray reaparece en audiencia
Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar al Ministerio Público. Foto: captura

Pide varias reglas de conducta

Como se recuerda, la empresaria Sada Goray cuenta con comparecencia con restricciones luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocara su prisión preventiva que se le impuso por el caso Marka Group.

La audiencia tuvo como objetivo evaluar su pedido para que cese la regla de conducta que le prohíbe salir de Lima sin previa autorización judicial y variar el intervalo de pasar por control biométrico de cade 30 días a cada 15 días. Esto con el fin, dice, de poder movilizarse a San Martín y Trujillo, donde se encuentra su centro de trabajo y su familia, respectivamente.

“Me duele profundamente ver que tanta gente viva, haga su vida con normalidad, incluso con personas que han cometido otro tipo de delitos graves. Yo no he dejado de colaborar ni un solo día y sigo limitada en mi derecho de trabajar y estar con mi familia. Lo único que pido es que se me permita cumplir con mis deberes como ciudadana de trabajar en Tarapoto (...) y estar en Trujillo cuando mi familia lo necesite. Son derechos que no se pueden limitar en una investigación en la cual vengo teniendo una participación de forma activa”, señaló.

Sada Goday es investigada junto
Sada Goday es investigada junto a Mauricio Fernandini. (Foto: Andina)

Sada Goray, por último, pidió a la jueza Lorena Sandoval Huertas que “ valore mi conducta y mi disposición constante” y accede a su pretensión para modificar las reglas de conducta impuestas.

“Espero que su decisión sea también un mensaje para el país que los jueces de investigación preparatoria son independientes y justos, a pesar de la carga mediática que tiene mi caso”, dijo.

Fiscalía se opone

Por su parte, el fiscal Joe Cabanillas se mostró en contra del pedido de Sada Goray. Alegó que, contrario a lo que afirma la defensa de la empresaria, habría obstruido algunas diligencias fiscales y habría estado en Trujillo luego de que se le venciera una autorización.

Del mismo modo, el fiscal indicó que Goray habría dilatado algunas diligencias alegando que sus abogados tienen una recargada agenda. También reveló que la empresaria habría participado en una compraventa para aparentemente evitar un eventual embargo.

Temas Relacionados

Sada GorayMarka GroupMinisterio PúblicoFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Giancarlo Granda explotó contra Renato Tapia tras indirecta a Manuel Barreto: “¿A quién le ganó? No clasificó al Mundial más fácil de la historia"

El ‘Flaco’ pidió que no lo convoquen más al mediocampista nacional luego de publicar mensaje sarcástico a la par de la designación de la ‘Muñeca’ como DT interino

Giancarlo Granda explotó contra Renato

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Luego de no jugar en la fecha 9, los ‘cremas’ están obligados a ganar si quieren recuperar el liderato de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

Cinco años de prisión suspendida para chofer por accidente en Ayacucho que dejó 17 muertos, entre ellos Edgar Alarcón

El Poder Judicial sentenció a Santos Custodio por el siniestro que dejó 17 muertos y 18 heridos, imponiendo cinco años de prisión suspendida, lo que desató indignación entre familiares de las víctimas

Cinco años de prisión suspendida

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ se alistan para su histórico show en la Torre Eiffel

Los comediantes peruanos se convierten en los primeros en presentarse en la Torre Eiffel. Magaly Medina asistirá al evento en París.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

En conversación con Infobae Perú, el actor reveló cómo su percepción sobre César Ritter evolucionó de un antiguo prejuicio hasta la admiración, una dinámica que ahora trasladan al escenario, donde ambos exploran sus propias trayectorias y personajes icónicos ante el público.

Gonzalo Torres: el prejuicio que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana habría infringido neutralidad

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ se alistan para su histórico show en la Torre Eiffel

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

DEPORTES

Giancarlo Granda explotó contra Renato

Giancarlo Granda explotó contra Renato Tapia tras indirecta a Manuel Barreto: “¿A quién le ganó? No clasificó al Mundial más fácil de la historia"

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?