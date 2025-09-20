Perú

Repartirán 5 mil panes con chicharrón para hoy 20 de septiembre: conoce dónde y a qué hora

El desayuno peruano ha despertado el interés del público en general y cada vez más personas buscan probar este popular sándwich. Esta popularidad no solo responde a su sabor, sino también a la curiosidad por conocer más de la gastronomía nacional

Por Alejandro Aguilar

El pan con chicharrón salió campeón en el Mundial de Desayunos - Créditos: Andina.

El pan con chicharrón se posicionó como fenómeno nacional tras consagrarse en el Mundial de Desayunos, torneo impulsado por el reconocido streamer Ibai. El galardón llegó tras una disputada definición ante la arepa reina pepiada, donde miles de internautas mostraron su preferencia realizando votaciones mediante diversas plataformas.

En este marco, la Municipalidad de Ate emitió un comunicado anunciando una jornada especial para homenajear a la comunidad y celebrar la distinción internacional del tradicional sánguche.

La comuna precisó que este sábado 20 de septiembre distribuirá 500 unidades sin costo en la esquina de prolongación Javier Prado con Ceres medio, desde las ocho en punto. Se sugiere a los interesados acudir con tiempo para evitar congestión ante la expectativa generada.

Los peruanos buscan degustar el rico pan con chicharrón - Créditos: Municipalidad de Ate.

Durante la festividad, el público podrá presenciar espectáculos de música en vivo, parte central del llamado Festival del Chicharrón. La actividad tiene como intención destacar la riqueza de la gastronomía nacional y consolidar el lugar de este alimento como símbolo culinario del país. Tanto vecinos como personas provenientes de otras zonas están invitados a sumarse a las propuestas de entretenimiento y convivencia.

Esta acción de Ate se inserta en una línea de eventos comparables realizados en distintos distritos. El viernes 19 de septiembre, la Municipalidad de La Victoria organizó una convocatoria gastronómica en la que se entregaron más de cinco mil de estos emparedados y así, generó gran interés y respuesta favorable de la ciudadanía.

El pan con chicharrón ha despertado el interés mundial - Créditos: Andina.

Ibai elogia el pan con chicharrón

Ibai Llanos compartió en sus redes sociales su experiencia al probar el pan con chicharrón en el restaurante Yakumanka, dirigido por Gastón Acurio en Barcelona. El creador de contenido, conocido por organizar el Mundial de Desayunos, eligió este establecimiento liderado por el chef peruano, reconocido por su labor en la internacionalización de la gastronomía de su país.

El streamer español compartió su entusiasmo tras probar el emblemático plato peruano en Barcelona, destacando su calidad. (Foto: TikTok/@Ibai)

Durante la visita, el creador de contenidos manifestó satisfacción al degustar este emparedado. En un video difundido en TikTok, calificó el desayuno como “una auténtica delicia” y le otorgó la máxima puntuación.

El streamer destacó también la energía que aporta este tradicional desayuno andino y comentó que quienes lo consumen afrontan la jornada con vigor. Atribuyó el reconocimiento internacional del pan con chicharrón a su sabor único, señalando que esto justificaba su triunfo sobre otros platos matutinos de distintas partes del mundo.

Además, Llanos elogió la calidad de la gastronomía peruana y expresó su deseo de viajar a Perú para conocer de primera mano la oferta culinaria local. “Tengo que ir al Perú y probarlo allí, ese es el siguiente paso”, afirmó, reiterando su interés por explorar más aspectos de la cocina peruana.

