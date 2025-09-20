Perú

Midis: Más de 170 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias

Jóvenes con discapacidad y vulnerabilidad social aseguran su futuro profesional gracias al convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Pronabec. La iniciativa cubre matrícula, pensiones, materiales y alimentación en instituciones públicas y privadas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Personas con baja visión no
Personas con baja visión no han perdido el sentido de la vista totalmente, pero necesitan apoyos para movilizarse, como el uso del bastón verde. (Baja Visión B)

Mediante un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), 172 usuarios del programa Contigo y a 2 integrantes de sus hogares, obtuvieron becas integrales que les permitirán seguir estudios superiores sin costo, tanto en universidades como en institutos públicos y privados de diversas regiones del país.

Las carreras seleccionadas por los becarios abarcan áreas variadas: desde Derecho y Ciencias PolíticasIngeniería en Computación e Informática y Psicología, hasta programas técnicos como GastronomíaPanadería y PasteleríaDiseño de ModasMecatrónica Automotriz y Bar y coctelería.

Esta diversidad de opciones educativas responde, según los gestores del convenio, a la necesidad de formar perfiles profesionales amplios capaces de insertarse en diferentes sectores económicos del país.

Sobre la cobertura, el Pronabec detalló en un comunicado: “Las becas abarcan la totalidad de los costos involucrados en la educación: matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, movilidad local y la certificación oficial”. Con este apoyo, los estudiantes pueden enfocarse plenamente en su formación académica, lo que —según la institución— incrementa sus posibilidades de completar con éxito los estudios y proyectarse hacia el mercado laboral nacional.

Un portavoz del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que el objetivo del programa es “fomentar la educación inclusiva y el acceso de personas con discapacidad a las oportunidades académicas y laborales en igualdad de condiciones”. Además, explicó que la capacitación recibida puede traducirse en trabajo tanto en instituciones estatales como en emprendimientos personales.

Beca 18: inscripciones abiertas para jóvenes en situación vulnerable

El programa Contigo anunció también un llamado a postular a la Beca 18, gestionada por Pronabec. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes con rendimiento académico destacado que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, ofreciéndoles la posibilidad de estudiar carreras profesionales con becas integrales en universidades, institutos y escuelas superiores del país.

El proceso de inscripción se desarrolla en modalidad virtual y la fecha límite de postulación es el 5 de octubre. Autoridades del programa recordaron a sus usuarios: “La Beca 18 permite que jóvenes en situación vulnerable accedan a estudios superiores cubriendo todos los gastos, desde la matrícula hasta los materiales académicos”, refirió el equipo de Contigo a través de su canal informativo.

Los detalles sobre las bases, requisitos y cronograma de evaluación pueden consultarse en el portal de Pronabec, donde también se encuentra disponible el documento informativo completo para los aspirantes.

Esta articulación entre el Estado, el Midis y el Pronabec reafirma el impulso a la inclusión educativa en Perú y busca consolidar un entorno en el que jóvenes con discapacidad o en riesgo social encuentren caminos efectivos para su desarrollo y sostenibilidad, reflejando un esfuerzo sostenido para integrar a todos los sectores en las dinámicas educativas y laborales del país.

Temas Relacionados

MidisPersonas con discapacidadPronabecperu-noticias

Más Noticias

Fin de la temporada de avistamiento de ballenas en Perú: últimas semanas para presenciar el espectáculo marino en Piura y Tumbes

El litoral norte del país se despide de uno de sus mayores atractivos turísticos. Piura y Tumbes reciben a miles de visitantes nacionales y extranjeros en la recta final del avistamiento de ballenas jorobadas, que surcan las aguas peruanas de julio a octubre

Fin de la temporada de

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Se juega el segundo set. La selección peruana pierde 1-0 ante las brasileñas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Sanrio, empresa dueña de Hello Kitty, gana caso contra negocio peruano por venta de productos sin licencia: sanción asciende a S/ 117.325

La resolución del Indecopi no solo impuso una fuerte multa, sino que también ordenó el decomiso de miles de artículos que reproducían sin autorización a los populares personajes Hello Kitty y Kuromi

Sanrio, empresa dueña de Hello

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

El delantero de la selección peruana se hizo presente en la caída a manos del Juve Stabia, en el marco de la cuarta fecha del certamen local. Aspira a recuperar espacio y protagonismo

Gianluca Lapadula está de vuelta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee cae rendido a

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Exfutbolista de la U. de Chile confía en que ‘azules’ ganarán “por amplio margen” a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025