Midis: Más de 170 personas con discapacidad severa estudian carreras técnicas y universitarias

Mediante un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), 172 usuarios del programa Contigo y a 2 integrantes de sus hogares, obtuvieron becas integrales que les permitirán seguir estudios superiores sin costo, tanto en universidades como en institutos públicos y privados de diversas regiones del país.

Las carreras seleccionadas por los becarios abarcan áreas variadas: desde Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería en Computación e Informática y Psicología, hasta programas técnicos como Gastronomía, Panadería y Pastelería, Diseño de Modas, Mecatrónica Automotriz y Bar y coctelería.

Esta diversidad de opciones educativas responde, según los gestores del convenio, a la necesidad de formar perfiles profesionales amplios capaces de insertarse en diferentes sectores económicos del país.

Sobre la cobertura, el Pronabec detalló en un comunicado: “Las becas abarcan la totalidad de los costos involucrados en la educación: matrícula, pensiones, materiales de estudio, alimentación, movilidad local y la certificación oficial”. Con este apoyo, los estudiantes pueden enfocarse plenamente en su formación académica, lo que —según la institución— incrementa sus posibilidades de completar con éxito los estudios y proyectarse hacia el mercado laboral nacional.

Un portavoz del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indicó que el objetivo del programa es “fomentar la educación inclusiva y el acceso de personas con discapacidad a las oportunidades académicas y laborales en igualdad de condiciones”. Además, explicó que la capacitación recibida puede traducirse en trabajo tanto en instituciones estatales como en emprendimientos personales.

Beca 18: inscripciones abiertas para jóvenes en situación vulnerable

El programa Contigo anunció también un llamado a postular a la Beca 18, gestionada por Pronabec. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes con rendimiento académico destacado que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social, ofreciéndoles la posibilidad de estudiar carreras profesionales con becas integrales en universidades, institutos y escuelas superiores del país.

El proceso de inscripción se desarrolla en modalidad virtual y la fecha límite de postulación es el 5 de octubre. Autoridades del programa recordaron a sus usuarios: “La Beca 18 permite que jóvenes en situación vulnerable accedan a estudios superiores cubriendo todos los gastos, desde la matrícula hasta los materiales académicos”, refirió el equipo de Contigo a través de su canal informativo.

Los detalles sobre las bases, requisitos y cronograma de evaluación pueden consultarse en el portal de Pronabec, donde también se encuentra disponible el documento informativo completo para los aspirantes.

Esta articulación entre el Estado, el Midis y el Pronabec reafirma el impulso a la inclusión educativa en Perú y busca consolidar un entorno en el que jóvenes con discapacidad o en riesgo social encuentren caminos efectivos para su desarrollo y sostenibilidad, reflejando un esfuerzo sostenido para integrar a todos los sectores en las dinámicas educativas y laborales del país.