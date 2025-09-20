Perú

La PCM y el Ministerio de Justicia presentan herramienta digital para proteger datos personales de la ciudadanía

Por medio de un trabajo conjunto, se oficializó el nuevo Formulario Virtual Único de Registro de Incidentes de Seguridad de la Información

Ricardo Mc Cubbin

La Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), presentaron el Formulario Virtual Único de Registro de Incidentes de Seguridad de la Información. Foto: PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentaron el Formulario Virtual Único de Registro de Incidentes de Seguridad de la Información

Esta herramienta digital, desarrollada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Minjusdh, busca simplificar y unificar el proceso de reporte de incidentes de seguridad de la información.

Según la PCM, la iniciativa responde a las obligaciones establecidas en el Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital, y al Reglamento de la Ley 29733 de Protección de Datos Personales.

El formulario permite registrar información detallada sobre cada incidente, como los sistemas afectados, los tipos de datos personales comprometidos, el número de personas impactadas, las fechas y horas de ocurrencia y detección, la descripción de los hechos y las medidas adoptadas.

Extorsion - Crimen organizado - delincuencia - Chancay

Esta información facilita el seguimiento de los casos, la adopción de acciones correctivas y la generación de estadísticas para identificar patrones y prevenir futuros incidentes. El canal digital se convierte en el punto oficial y unificado para el reporte, garantizando eficiencia, transparencia y una mejor capacidad de respuesta estatal ante los riesgos digitales.

La obligatoriedad de uso del formulario recae sobre todas las entidades públicas y los proveedores de servicios digitales, quienes deben reportar cualquier incidente que comprometa la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sus sistemas o datos al Centro Nacional de Seguridad Digital, gestionado por la PCM.

Jaime Honores, secretario de la SGTD, y Eduardo Luna, director de la ANPD, señalaron que “el Formulario Virtual Único es una herramienta estratégica y oportuna que responde a la creciente regulación en la materia y a los múltiples escenarios de riesgo para la seguridad digital”.

Ambos funcionarios destacaron que la iniciativa evita duplicidades en los reportes y sobrecargas administrativas, además de fortalecer la protección de los datos personales.

La iniciativa legislativa también tiene como coautores a los demás miembros de la bancada de Podemos Perú - crédito Andina

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, esto permitirá a las entidades estatales y privadas cumplir con la normativa, fortalecer la seguridad digital y proteger los datos personales de manera más efectiva.

Cinco pilares clave de la ciberseguridad

La digitalización financiera ha impulsado el uso de transferencias instantáneas y billeteras digitales en América Latina, especialmente en Perú, donde el 67% de la población adulta utiliza servicios financieros digitales. Esta expansión ha facilitado las operaciones bancarias y el comercio electrónico, pero también ha incrementado la exposición a riesgos cibernéticos y ataques dirigidos a los sistemas de pago.

Especialistas en ciberseguridad destacan la importancia de implementar un modelo de gobernanza de acceso basado en Zero Trust. Este enfoque elimina cualquier confianza implícita y requiere la verificación y monitoreo constante de cada acceso, combinando autenticación multifactor y vigilancia permanente de los puntos críticos.

Esto resulta esencial en entornos donde la simple acción de ingresar un número telefónico o escanear un código QR puede autorizar transferencias de fondos.

La necesidad de visibilidad total y monitoreo continuo en entornos multicloud es otra de las prioridades para blindar los sistemas financieros digitales. Los modernos sistemas de pago operan en arquitecturas fragmentadas, desde servidores locales hasta integraciones con aplicaciones móviles y terceros. Herramientas especializadas logran correlacionar eventos y detectar amenazas en todos estos frentes de manera eficiente.

<br>

