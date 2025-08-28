Colombia

J Balvin presumió encuentro con Daddy Yankee después de entrenar juntos: “Les presento al que globalizó el reggaetón”

Balvin agradeció públicamente el legado de su colega, valoró el impacto que su trayectoria ha tenido para una generación de artistas y confesó haber querido ser su amigo desde joven

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El colombiano compartió un emotivo
El colombiano compartió un emotivo reconocimiento a la figura de Daddy Yankee durante una jornada de ejercicio- crédito daddyyankee / IG

El encuentro entre J Balvin y Daddy Yankee se transformó en un momento de homenaje dentro de la música. Los artistas referentes en la música urbana compartieron una sesión de entrenamiento físico, que fue documentada y difundida por el cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

Durante el entrenamiento, J Balvin dirigió unas palabras a su colega puertorriqueño que resaltaron el papel fundamental de Daddy Yankee en la internacionalización del reguetón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Les presento al que globalizó el reguetón”, declaró J Balvin al presentar a Daddy Yankee. Agregó: “otros simplemente seguimos el camino que él abrió”, reconociendo el impacto del intérprete de Gasolina en el desarrollo global del género.

El comentario de Balvin surgió justo después de completar una intensa rutina de ejercicios, donde ambos demostraron una relación cercana y respeto mutuo fuera del ambiente musical.

El sentido mensaje de J Balvin a Daddy Yankee tras entrenar juntos resaltó la importancia del puertorriqueño en la historia y expansión internacional de la música urbana - crédito

J Balvin también compartió que de niño soñaba con ser amigo de Daddy Yankee, lo que otorgó un significado especial al momento, más allá del entrenamiento. “Cuando yo estaba niño, yo soñaba con ser parcero de él… Y vea, ya estamos haciendo ejercicio, ya hay una amistad más poderosa", dijo el colombiano.

El artista puertorriqueño restó importancia al título recibido, devolvió el cumplido y expresó su admiración a Balvin y sus seguidores, y finalizó el intercambio con un mensaje de bendiciones y gratitud por el apoyo entre ambos. “Gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo que le dan a Jose (J Balvin) y siempre le digo a él y a sus fanáticos, que Jesús los ama… Mi respeto y mi admiración para él", dijo Daddy Yankee.

J Balvin hace historia como el primer reguetonero en presentarse en Vietnam<b> </b>

J Balvin volvió a romper barreras en la música mundial al convertirse en el primer artista del género urbano en presentarse en Vietnam, un hito que consolida aún más la proyección internacional de su carrera y la del reggaetón colombiano.

El cantante antioqueño, cuyo nombre real es José Osorio, fue la atracción principal del festival 8Wonder: Moments of Wonder, donde ofreció un espectáculo que impactó tanto a fanáticos locales como a la prensa internacional.

El show del intérprete de Loco contigo generó expectación desde su llegada al escenario, la cual ocurrió durante la interpretación de Noventa, uno de los sencillos de su álbum Mixteip.

J Balvin hizo historia al
J Balvin hizo historia al ser el primer artista de reguetón en presentarse oficialmente en Vietnam - crédito cortesía - @gabydeimeke

La energía del público vietnamita fue protagonista cuando Balvin, visiblemente emocionado, ondeó la bandera de Colombia ante los asistentes como gesto de orgullo nacional. Uno de los momentos destacados de la noche llegó con la presentación de I Like It junto a la reconocida cantante y compositora tlinh, quien acompañó al colombiano en una versión celebrada por los asistentes.

El repertorio de J Balvin incluyó varios de sus éxitos más reconocidos, lo que intensificó la reacción de la audiencia durante un show cargado de luces y coreografías. El artista también aprovechó la ocasión para compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, las imágenes y videos más emblemáticos de su paso por el festival y su visita al país asiático. El histórico momento fue celebrado por sus seguidores, quienes subrayaron el impacto positivo de llevar la cultura de Medellín y de Colombia alrededor del planeta.

La presencia del antioqueño en el continente asiático no se limitó a Vietnam. J Balvin sorprendió posteriormente al participar en el festival Summer Sonic en Japón, donde coincidió en el escenario con su colega Feid. El encuentro marcó la primera vez que dos artistas colombianos del género urbano compartieron tarima en el evento, un hecho que fue recibido con entusiasmo por la audiencia y la crítica musical. Su performance conjunto fue destacado como un momento icónico dentro de la historia reciente del reggaetón colombiano.

J Balvin estuvo en Japón
J Balvin estuvo en Japón como parte de la alineación del festival Summer Sonic - crédito @jbalvin/Instagram

El paso de J Balvin por Asia se consolidó como un capítulo relevante en el avance global del reggaetón y el pop latino. La proyección internacional del artista reafirma el crecimiento del género e inspira a nuevas generaciones de músicos a expandir sus proyectos fuera de las fronteras tradicionales.

Temas Relacionados

J BalvinDaddy Yankeemúsica urbanaReguetónGasolina Daddy YankeeInstagram J BalvinColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Videos: así encaletaban los equipos de comunicaciones en la cárcel El Barne, de Cómbita: la red de ‘call center’ tenía hasta tres módem para no quedarse sin internet a la hora de delinquir

Hasta en las paredes de las celdas eran escondidos los equipos de comunicación, las armas cortopunzante y las drogas, en la prisión ubicada en Boyacá

Videos: así encaletaban los equipos

Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: “Participaron en crear una mordaza”

La periodista y aspirante presidencial manifestó su inconformidad tras la aprobación de nuevas restricciones para estudios de opinión, señalando que legisladores buscan limitar la libertad de información en procesos electorales

Vicky Dávila se enfadó por

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

El Chicago Stars de la NSWL de Estados Unidos pagó la cláusula de recesión por la colombiana, que ahora jugará en uno de los clubes candidatos a ser campeón de la liga norteamericana de fútbol femenino

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Resultados El Dorado Mañana del 28 de agosto: conozca la combinación ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del

“Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas”: Marcos Peckel a Iván Cepeda por demanda contra Duque

El representante de las comunidades judías de Colombia dijo que Cepeda buscar usar estos mecanismos como parte de su campaña por la Presidencia

“Esta ley se hizo para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Las duras palabras que le

Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila que la hicieron llorar

Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Lo seguiré haciendo, porque es mi plata”

Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias, pero no quería vivir si no me podía expresar”

Valentino Lázaro reveló que terminó con su novio: “Estábamos en momentos distintos”

Carolina Cruz reveló detalles de su apartamento: “A mí me gustan los colores suaves”

Deportes

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City

Luis Díaz contra PSG y Richard Ríos contra el Real Madrid: estos son los rivales de los colombianos en la Champions League

Revelan qué le dijo James Rodríguez a Jhon Durán durante el descanso en el partido entre Colombia y Perú por Eliminatorias: lo regañó

Enfrentamiento entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos en el partido Benfica vs. Fenerbahçe por la Champions terminó con violento codazo