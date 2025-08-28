J Balvin presumió encuentro con Daddy Yankee después de entrenar juntos: “Les presento al que globalizó el reggaetón”

El colombiano compartió un emotivo reconocimiento a la figura de Daddy Yankee durante una jornada de ejercicio- crédito daddyyankee / IG

El encuentro entre J Balvin y Daddy Yankee se transformó en un momento de homenaje dentro de la música. Los artistas referentes en la música urbana compartieron una sesión de entrenamiento físico, que fue documentada y difundida por el cantante colombiano en su cuenta de Instagram.

Durante el entrenamiento, J Balvin dirigió unas palabras a su colega puertorriqueño que resaltaron el papel fundamental de Daddy Yankee en la internacionalización del reguetón.

“Les presento al que globalizó el reguetón”, declaró J Balvin al presentar a Daddy Yankee. Agregó: “otros simplemente seguimos el camino que él abrió”, reconociendo el impacto del intérprete de Gasolina en el desarrollo global del género.

El comentario de Balvin surgió justo después de completar una intensa rutina de ejercicios, donde ambos demostraron una relación cercana y respeto mutuo fuera del ambiente musical.

J Balvin también compartió que de niño soñaba con ser amigo de Daddy Yankee, lo que otorgó un significado especial al momento, más allá del entrenamiento. “Cuando yo estaba niño, yo soñaba con ser parcero de él… Y vea, ya estamos haciendo ejercicio, ya hay una amistad más poderosa", dijo el colombiano.

El artista puertorriqueño restó importancia al título recibido, devolvió el cumplido y expresó su admiración a Balvin y sus seguidores, y finalizó el intercambio con un mensaje de bendiciones y gratitud por el apoyo entre ambos. “Gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo que le dan a Jose (J Balvin) y siempre le digo a él y a sus fanáticos, que Jesús los ama… Mi respeto y mi admiración para él", dijo Daddy Yankee.

J Balvin hace historia como el primer reguetonero en presentarse en Vietnam<b> </b>

J Balvin volvió a romper barreras en la música mundial al convertirse en el primer artista del género urbano en presentarse en Vietnam, un hito que consolida aún más la proyección internacional de su carrera y la del reggaetón colombiano.

El cantante antioqueño, cuyo nombre real es José Osorio, fue la atracción principal del festival 8Wonder: Moments of Wonder, donde ofreció un espectáculo que impactó tanto a fanáticos locales como a la prensa internacional.

El show del intérprete de Loco contigo generó expectación desde su llegada al escenario, la cual ocurrió durante la interpretación de Noventa, uno de los sencillos de su álbum Mixteip.

La energía del público vietnamita fue protagonista cuando Balvin, visiblemente emocionado, ondeó la bandera de Colombia ante los asistentes como gesto de orgullo nacional. Uno de los momentos destacados de la noche llegó con la presentación de I Like It junto a la reconocida cantante y compositora tlinh, quien acompañó al colombiano en una versión celebrada por los asistentes.

El repertorio de J Balvin incluyó varios de sus éxitos más reconocidos, lo que intensificó la reacción de la audiencia durante un show cargado de luces y coreografías. El artista también aprovechó la ocasión para compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, las imágenes y videos más emblemáticos de su paso por el festival y su visita al país asiático. El histórico momento fue celebrado por sus seguidores, quienes subrayaron el impacto positivo de llevar la cultura de Medellín y de Colombia alrededor del planeta.

La presencia del antioqueño en el continente asiático no se limitó a Vietnam. J Balvin sorprendió posteriormente al participar en el festival Summer Sonic en Japón, donde coincidió en el escenario con su colega Feid. El encuentro marcó la primera vez que dos artistas colombianos del género urbano compartieron tarima en el evento, un hecho que fue recibido con entusiasmo por la audiencia y la crítica musical. Su performance conjunto fue destacado como un momento icónico dentro de la historia reciente del reggaetón colombiano.

El paso de J Balvin por Asia se consolidó como un capítulo relevante en el avance global del reggaetón y el pop latino. La proyección internacional del artista reafirma el crecimiento del género e inspira a nuevas generaciones de músicos a expandir sus proyectos fuera de las fronteras tradicionales.