PNP captura a delincuente que salió de prisión hace un mes, pero volvió a robar en Villa El Salvador

Delincuente salió de prisión hace un mes, pero volvió a ser capturado por robo| Panamericana

La Policía Nacional del Perú intervino a Raúl Mathews Méndez Pérez, alias 'Mathews’, quien había sido liberado apenas hace un mes tras cumplir prisión preventiva por robo agravado de vehículo. El nuevo operativo se realizó en Villa El Salvador cuando este sujeto circulaba en una camioneta robada en compañía de dos mujeres y un hombre.

Las autoridades detectaron que el auto utilizaba una placa falsa, aunque sus características coincidían con una patente original que ya estaba reportada como robada desde el 9 de septiembre en el mismo distrito, conforme detalló el reporte emitido por Panamericana Televisión. Personal especializado de la PNP verificó que el material de la placa era plástico, carecía de los elementos de seguridad y presentaba la bandera pegada en vez de incrustada.

Durante la intervención policial, además de la incautación del vehículo, se decomisaron tres armas de fuego. Testigos aseguraron que uno de los detenidos disparó al aire durante el procedimiento.

Detienen a reincidente por robo agravado a un mes de salir de prisión en Villa El Salvador|Panamericana

“Esta placa no tiene las características de originalidad. Es de un material, como pueden ver, de plástico. Tiene pegado acá la bandera, que debe estar incrustada. Las líneas no se presentan. Igual, el holograma no tiene las características donde debe reflejar el número de la placa”, señaló el agente.

Fue liberado hace un mes

Las autoridades identificaron a Mathews como el conductor, precisando que tiene 22 años y había sido liberado recientemente por exceso de carcelería. Durante su periodo en prisión, cumplió nueve meses por un delito similar: la sustracción violenta de un vehículo. La Policía señaló que sobre él pesan otras denuncias por distintos delitos.

De acuerdo con la PNP, Mathews aún permanece detenido, y las autoridades han solicitado que el Ministerio Público garantice que no recupere su libertad ante la gravedad de sus antecedentes. Asimismo, se recordó que el año pasado ya había reportado su participación en otro robo de camioneta.

Policía detiene a Matius: el presunto líder de banda volvió a caer tras salir de prisión en Lima|Panamericana

Canales de ayuda para reportar robo de vehículos

A través de estos medios, puedes comunicarte para reportar tu caso de inmediato. En algunas ocasiones, los delincuentes se contactan para seguir una línea de extorsión, por lo que es importante dar aviso a las autoridades.

Denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP): La persona afectada debe acudir a la comisaría más cercana para interponer la denuncia formal de robo. Es indispensable presentar el documento de identidad y la documentación del vehículo (tarjeta de propiedad, SOAT, entre otros).

Ingreso al Sistema del Departamento de Robo de Vehículos: La PNP ingresa los datos del vehículo robado al sistema nacional y emite una orden de búsqueda. Esto posibilita la vigilancia en operativos y puestos de control.

Difusión de la alerta: Las características y la placa del vehículo pasan al registro de vehículos robados, que está disponible para todas las unidades policiales y en la página web oficial de la PNP.

Visualización ciudadana: Cualquier ciudadano puede consultar si un auto tiene denuncia de robo ingresando la placa en el buscador del portal de la PNP.

Comunicación a seguros: Si el vehículo cuenta con seguro, la denuncia policial es requisito para iniciar el proceso de indemnización.